Циркулярная экономика как маркер противодействия "Nord Stream-II"

Эдуард Мкртчан, предприниматель, экономический эксперт, глава благотворительного фонда



В последнее время дважды ловил себя на противоречивых ощущениях. Сначала после заявления одного из членов правительства, который на встрече с комиссаром ЕК заявил о глобальных амбициях Украины в построении циркулярной экономики. Мы планируем к 2030-му снизить выбросы на 65%. При том, что в ЕС к тому времени поставили планку в 55%.

А дальше, забегая в один из наших офисов, увидел машину известного гипермаркета, которая привезла нам сотню кирпичей на новеньком деревянном поддоне. Представители продавца пожали плечами в ответ на наше предложение отдать им поддон и повторно его использовать. Он оказался им не нужен. После этого мысленно посчитал объемы древесины, которая бездумно тратится в масштабах страны…

Эти два фактора заставили проанализировать, готова ли Украина к глобальному уменьшению выбросов и отходов и приближению к формату циркулярной экономики, о которой говорят чиновники.

Несколько слов из истории этого концепта. В 1990-м два ученых из Великобритании предусмотрели тяготение мировой экономики к замкнутому циклу. В таком формате отходы производства воспринимаются как ресурсы. Государства и отдельные компании закупают меньше сырья. А вместо этого – думают, как переработать то, что уже имеют. Чтобы использованные материалы становились частью новых товаров с сохранением качественных характеристик.

План действий ЕС по циркулярной экономике определяет, что она защищает экологию и растет без увеличения потребления. То есть – без дополнительных отходов и выбросов. По расчетам ЕС, эта модель позволит им создать 2 млн рабочих мест к 2030 году. А каждый дом в странах ЕС сможет ежегодно экономить на энергии до 500 евро. Там надеются к тому времени сократить потребность в сырье на всех звеньях производства до 24%. И планируют снизить ежегодные расходы предприятий на 630 млрд евро.

Мировой переход к циркулярной экономике – длительный, трудоемкий, но необратимый. В отчете-2019 The Circularity Gap, который ежегодно презентуют на Всемирном форуме в Давосе, отмечено, что лишь 9% материалов используют в мировой экономике повторно.

Но важно то, что циркулярную стратегию выбирают ключевые игроки. Среди них – 44% компаний из первой сотни Fortune Global. Для них это – ставка на сокращение сырьевых затрат, новые рынки, лояльность покупателей, репутацию бренда.

В настоящее время существует тренд по безболезненному трансформированию отходов одних производств в ресурсы для других. Инновации формируют новые производственные цепи. А их участники находят рыночные ниши вне традиционных секторов.

Циркулярная экономика отвечает на стратегические вызовы. В частности, относительно дефицита природных ресурсов, высоких цен на сырье и зависимости от импорта. Все это – актуально для нас, особенно учитывая агрессивное продвижение Северного потока-II. Следовательно, циркулярная экономика является фактором противодействия этому газопроводу, направленному против интересов Украины.

Впрочем, ключевым риском, на который отвечает эта модель, является экологичный. Глобальные компании, оптимизируя затраты, одновременно сокращают выбросы CO2, снижают нагрузку на добывающую промышленность и уменьшают объемы отходов.

К примеру, Michelin ежегодно возвращает в производственные процессы 17 млн ​​тонн использованных шин. В Nike за 30 лет переработали 28 млн пар обуви на покрытие для спортплощадок. Carlsberg совместно с Техническим университетом Дании разрабатывают биологические бутылки из древесного волокна, планируя полностью избавиться от отходов.

Учитывая активное продвижение модели циркулярной экономики в ЕС, нужно признать, что Украина – в начале пути. В Соглашении об ассоциации с ЕС мы обязались гармонизировать украинское и европейское законодательство. В 2017-м в Украине приняли Национальную стратегию обращения с отходами. Это – один из ключевых документов, утверждающий принципы циркулярной экономики.

Там предусмотрено, что в 2023-м переработка в Украине мусора должна вырасти до 15%, в 2030-м – до 30%. К 2023-му 23% населения должны сортировать мусор, а в 2030-м – 48%. К 2030 году мы обязались перерабатывать до 65% упаковки.

Эти задачи пока выглядят невероятными. Ведь Украина – в десятке стран с самым большим объемом мусора на одного жителя, с критически низким уровнем его переработки (3%). Около 94% мусора вывозим на полигоны. Из позитива можно отметить разве что внедрение пакетов из эко-пластика в супермаркетах.

Чтобы достичь маркеров Стратегии, ключевые участники экономических цепей должны интегрироваться в циркулярный концепт. Для этого важно инвестировать в технологии хранения сырья в производственном цикле. Поскольку это – бизнес-преимущество в условиях нестабильных сырьевых рынков.

Предложенная правительством реформа в области управления отходами вводит систему ответственности производителя. Бизнес поощряют минимизировать отходы и переходить на возобновляемые материалы. Эта тема – в повестке дня, учитывая принятие в первом чтении закона "Об управлении отходами".

Украина должна снять преграды, тормозящие циклическую экономику. Основной из них – неудовлетворительная логистика. Ее стоимость и качество – ключевые конкурентные факторы. Это ограничивает оборот ценных материалов после первичного их использования. Важно осознать, что у нас времени. Мы либо адаптируемся к циркулярной экономике, либо останемся позади цивилизованного мира.