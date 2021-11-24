Наконец! Проголосовали за закон о медиации: что это такое и кому станет проще

Татьяна Перевощикова, адвокат Investment Service Ukraine



Медиация в праве является одной из технологий альтернативного разрешения спора с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в этом конфликте стороны – медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условиям его разрешения.

Основное отличие медиации от других методов разрешения конфликтов заключается в том, что она не требует участия государственных органов. Второе очень важное отличие медиации от других методов разрешения конфликта заключается в том, что медиатор не принимает решение в пользу одной из сторон (как это происходит во время судебного разбирательства), а пытается найти взаимовыгодное решение вопроса, которое удовлетворило бы всех участников спора. Он пытается примирить оппонентов и достичь консенсуса, то есть сделать так, чтобы сам конфликт полностью изжил, а обе стороны остались довольны результатом его решения.

Например, при заключении мирового соглашения стороны стараются договориться самостоятельно, без независимого посредника. Конечно, при этом каждая сторона старается придерживаться исключительно своих интересов, поэтому попытка заключить мировое соглашение часто заканчивается провалом, и люди все равно идут в суд.

Медиация – достаточно новый элемент предпринимательских, корпоративных, семейных, хозяйственных отношений, так или иначе затрагивающий всех физических и юридических лиц нашей страны. В отличие от западных стран (где процедура медиации достаточно распространена и эффективна), в Украине мало кто обращается за помощью к независимым посредникам, предпочитая судебные разбирательства.

Процедура примирения с участием нейтрального медиатора очень популярна в Великобритании, даже есть специальная услуга – «горячая линия медиации». Сервис помогает гражданам выбрать наиболее подходящую процедуру разрешения споров и подобрать компетентного специалиста-медиатора. В Великобритании судебные органы продвигают посредничество следующим образом: если какая-либо из сторон отказывается от предложенной судом процедуры посредничества, она должна нести все судебные издержки, даже если она выиграет дело.

В США правовое регулирование медиации в гражданской сфере получило изначально широкое распространение в области семейного права. В 1981 году Калифорния стала первым штатом, в котором посредничество было приписано спорам, связанным с опекой над детьми и общением с детьми.

В Италии законодательное регулирование медиации возникло относительно недавно. В 2003 году был принят закон, регулирующий медиацию в корпоративных и страховых спорах. В этой стране широко распространено создание специальных норм правового регулирования отдельных видов споров. Суд в Италии может потребовать от сторон связаться с медиатором только при наличии соответствующего положения договора и если одна из сторон спора настаивает на этом.

И, наконец, 16 ноября 2021 года Верховная Рада приняла Закон «О медиации». Именно этот закон призван определить правовые основы и порядок проведения медиации в Украине.

Документ на законодательном уровне закрепляет возможность проведения процедуры медиации, которая будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании конфликта (спора) путем переговоров между его сторонами, с помощью медиатора. Закон определяет правовые основы и порядок проведения медиации в Украине, которая заключается в следующем:

- процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), возникающих, в частности, из гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных отношений, а также в уголовном судопроизводстве при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений;

- физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору за медиацией до обращения в суд, арбитражный суд, международный коммерческий арбитраж или в ходе досудебного расследования, судебного, третейского, третейского разбирательства, либо во время исполнения решения суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража;

- медиация будет проводиться по взаимному согласию сторон медиации в соответствии с принципами добровольности, конфиденциальности, нейтралитета, независимости и беспристрастности медиатора, самоопределения и равных прав сторон медиации;

- приобрести статус медиатора сможет физическое лицо, прошедшее подготовку медиатора в Украине или за границей;

- обучение в области медиации составит не менее 90 часов подготовки медиатора, в том числе 45 часов практической подготовки, и будет включать теоретические знания и практические навыки по принципам, процедуре и методам медиации, правовому регулированию медиации, этике медиатора, переговорам и разрешению конфликтов (споров);

- обучение в области медиации будет осуществляться субъектами образования.



Среди недостатков Закона можно отметить отсутствие проверки знаний в результате 90 часов обучения и повышения квалификации, что может привести к формальности получения сертификата медиатора и отсутствию квалифицированных специалистов.

В будущем медиация должна стать чем-то обычным, быть интегрированной во все сферы общественной жизни и каждого человека: юристы, судьи и общественность должны знать о ее существовании.

Среди преимуществ медиации следует выделить следующие:

- возможность сэкономить время и средства,

- возвращение сторонам контроля над конфликтной ситуацией,

- избегание судебной волокиты,

- неформальность и гибкость.

В настоящее время довольно часто в качестве посредников выступают адвокаты, которые благодаря опыту и правовой грамотности помогают в мирном внесудебном урегулировании конфликтных ситуаций.



Медиация должна оказать положительное влияние на бизнес. Да, предприниматели довольно часто любые споры в бизнесе спешат разрешать через суд. Обычно это долго (заседания могут продолжаться до бесконечности), дорого (судебный сбор, а также юридическое сопровождение) и малоэффективно (нередко судебные решения просто невозможно исполнить). Лучше всего попытаться договориться с партнером по переговорам через медиацию и мирно разрешить конфликт.

Следовательно, после подписания Президентом Закона "О медиации" можно предположить, что создана законодательная основа для успешного развития медиации в Украине. Закон будет оказывать непосредственное положительное влияние на разгрузку судов и сферу правоотношений, связанных с разрешением конфликтов (споров), возникающих из гражданских, семейных, трудовых и хозяйственных правоотношений.