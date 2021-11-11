Индустриальные парки. Разблокировать рестарт

Эдуард Мкртчан, предприниматель, экономический эксперт, глава благотворительного фонда



За девять лет в Украине создали 51 индустриальный парк (ИП). Из них восемь привлекли определенное количество резидентов. Остальные – в ожидании или существуют на бумаге. Их общий вклад в национальный ВВП – мизерный. Фактически этот институт не стал в Украине экономическим драйвером. Хотя ожидания были…

При этом в Венгрии 200 индустриальных парков создают 30% ВВП. А 1,2 тысячи в Южной Корее – обеспечивают 70% промышленного производства. Из ближайших наших соседей наиболее динамичны в этом сегменте – Польша и Чехия.

Классический формат индустриального парка состоит в создании территории, притягательной для промышленного освоения. За счет логистики, доступа к инфраструктуре, сырью и рабочей силе. Исходя из этих критериев, Украина обладает значительным потенциалом. У нас есть квалифицированные трудовые ресурсы, конкурентные со странами Восточной Европы, сырьевая база и перспективная логистика, в том числе портовая.

Географическое положение позволяет нам претендовать на привлечение ориентированных на Европу производств Юго-Восточной Азии. Ведь стоимость рабочей силы в Китае – соизмерима с украинской. Но мы – более конкурентные за счет оптимизации транспортных затрат.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, идея индустриальных парков в Украине не взлетает. Те, кому удалось запуститься, скорее – социальные экспериментальные площадки, чем реальные производства.

В комплексе проблем, блокирующих наши перспективы, – недостаточная законодательная база, несовершенное правосудие и сложное госрегулирование. Часть этих маркеров мог бы решить закон, принятый Верховной Радой в сентябре. Он расширяет возможности для создания парков, позволяя организовывать их на промышленных площадках, где более пяти лет не вели хозяйственной деятельности и 10 лет – не строили жилье. Это бы позволило задействовать пустующие территории на территориях местных громад. Дав импульс развитию депрессивных районов.

Закон предусматривает обязательство государства за пять лет профинансировать 10 млрд гривен на развитие ИП. Это – немало, поскольку $1 бюджетных вложений, по мнению экспертов, привлекает $5 частных инвестиций. А гектар такой территории стимулирует обычно создание 50 рабочих мест.

Однако одного лишь принятия закона для перезапуска данного формата недостаточно. Верховная Рада все еще не приняла два закона (проекты №5688 и №5689), предусматривающая таможенные и налоговые стимулы. Эти документы должны замкнуть цепь, стимулирующую систему ИП. Среди них бюджетные инвестиции в инфраструктуру и инженерные сети, оплата государством подключения к ним, компенсация процентных ставок по кредитам на закупку оборудования.

Критическим фактором сегодня является время. Его – крайне мало для результативного голосования за два закона. 6 октября на заседании парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики оба проекта рекомендовали принять за основу. В целом их нужно проголосовать и отправить на подпись Президенту в ноябре. Поскольку до конца года должны быть внесены изменения в налоговое законодательство, которое запрещено менять в течение бюджетного периода.

В случае затягивания реальный рестарт системы отложится на год. Все это время будет размываться конкурентные преимущества страны. Больнее всего это ударит по местным громадам востока, приближенным к линии разграничения. Они потеряют возможности развития, которые могли бы задействовать за счет перспективного формата.

Ведь там сконцентрированы значительные запасы природных ресурсов. Система индустриальных парков создает возможности для их переработки на местах с минимальными затратами на логистику. Это в перспективе может обеспечить громадам доходы, а их жителям – занятость, в том числе – временно перемещенным лицам.

Точечные инвестиции в индустриальные парки могут дать жизненный импульс и отдельным отраслям промышленности. В первую очередь – машиностроению, металлообработке, агросектору. Это – шанс трансформировать старые промышленные монстры в современные производства. Но этим шансом пока не спешит воспользоваться Украина.