Преобразование АМПУ в акционерное общество позволит увеличить поступления в бюджет

Иван Ниякий, вице-президент Морской палаты Украины, директор ООО "Краншип".

Созданное в 2013 году с целью разделения функций организации безопасности мореплавания и хозяйственной деятельности, сегодня это государственное предприятие превратилось в огромную и неповоротливую машину по взиманию портовых сборов и перечислению их в бюджет. При этом в соответствии с законом "О морских портах" (статья 15) на АМПУ возложено 16 функций, 13 из которых связаны как раз с организацией и обеспечением безопасности мореплавания.

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Преобразование АМПУ в акционерное общество сделает её более самостоятельной, а передача объектов инфраструктуры и включение причалов в уставный фонд даст возможность более эффективно использовать портовые активы. Соответственно, предприятие сможет оперативно управлять имуществом и его модернизацией, взаимодействуя с частным сектором. АМПУ создано для обеспечения и организации безопасности мореплавания, а также с целью эффективно развивать морские порты Украины, привлекать инвестиции в отрасль и управлять стратегическими объектами инфраструктуры. Но статус государственного предприятия предполагает очень ограниченные полномочия и каждое действие необходимо согласовывать с органом управления и другими структурами, что значительно тормозит принятие решений. Кроме того, АМПУ не может эффективно управлять и распоряжаться объектами инфраструктуры и земельными участками

Если инвестор захочет построить терминал в порту, ему нужно будет согласовывать все процессы с Мининфраструктуры, Минэкономики, Минфином, по аренде земли – с государственными обладминистрациями, по аренде недвижимости в порту – с Фондом госимущества.

Концепция "порт-ленлорд" предусматривает модель, при которой АМПУ должна иметь право собственности или контроля за использованием портовых территорий, и за счет этого комплексно развивать его.

Автономия в управлении активами предприятия создаст условия для благоприятной работы бизнеса, поскольку не придется больше месяцами согласовывать поступающие от компаний предложения в кабинетах министерств, достаточно будет одобрения наблюдательного совета. Как результат увеличится поступление инвестиций, будет привлекаться грузопоток и создаваться новые рабочие места.

В то же время увеличивать прибыль АМПУ будет и за счет сдачи в аренду (концессию) целостных имущественных комплексов. В европейских странах такая практика приносит портовым администрациям до 50% дохода.

Реорганизация позволит предприятию сформировать инвестиционную политику и внедрить последовательный подход к отбору будущих инфраструктурных проектов и их реализации, осуществлять мониторинг сроков, бюджетирования и т.д.

В итоге преобразование АМПУ в акционерное общество позволит ей полноценно выполнять те функции, для которых она создавалась. Также такое решение даст возможность эффективнее распоряжаться портовыми сборами.

Напомню, что в соответствии с ЗУ "О морских портах", портовые сборы, которые составляют львиную часть доходов АМПУ, могут использоваться исключительно по целевому назначению. То есть идти на содержание портовой инфраструктуры, гидротехнических сооружений и т.д.

Ставки портовых сборов у нас самые высокие на Черном море, а порты при этом находятся в плачевном состоянии. Происходит это потому, что АМПУ не использует портовые сборы по назначению, а направляет в госбюджет в виде дивидендов и налогов. И это еще одна большая проблема, которая явно не способствует развитию морехозяйственного комплекса.