Бизнес ждет партнерских отношений с властью в вопросах установления новых правил

Елена Хотенко, член Украинской рады бизнеса

Киев переходит в красную зону. Это означает, что невакцинированные люди, к сожалению, не имеют права в полной мере получать услуги. И не имеют права работать заведения, где весь персонал не вакцинирован.

Реакция бизнеса на это однозначно негативная, потому что теряется большой процент посетителей. Ведь на сегодняшний день в Киеве вакцинировано 55% населения. А еще 45% - это огромное количество людей.

Вопрос, с которым столкнулся бизнес, - как проверять сертификаты у посетителей? Ведь нет специального программного обеспечения, обученных людей, которые могли бы этим заниматься. В малом бизнесе и подавно нет “лишнего” персонала, которому можно поручить данную задачу.

Даже если, гипотетически, бизнес организует контроль сертификатов про вакцинацию, что делать с теми людьми, которые отказываются предъявлять документ, отказываются выполнять требования персонала? Применять силу? Бизнес не будет этого делать. Вызывать полицию каждый раз для составления административного протокола тоже не будут, так как это время, нервы, имидж.

Конечно, бизнес - социально ответственный и на передовой они будут всегда. И все нормы, правила испытывают именно они. Но они просят усилить информационную кампанию, чтобы им дали больше прав, для избежания конфликтов с клиентами. Чтобы могли безнаказанно отказывать своим покупателям и при этом не потерять их.

Бизнес возмущен, что государство переложило финансовую ответственность (штраф) на них. Население имеет ряд предрассудков против вакцинации, а в итоге будут штрафовать не этих людей, а их руководителей.

По расчетам, в красных зонах бизнес потеряет порядка 60-70% товаропотока. Это информация по сфере услуг, общественного питания и непродовольственных товаров.

В аптеках и сфере непродовольственных товаров, от экспертов звучат разные цифры, но все равно они варьируются от 25% до 45%.

Отсутствие системы контроля, массовой информационной политики, боязнь потерять своих клиентов, риски потерять товарообороты и уйти в убыток толкает к тому, что бизнес будет закрывать глаза на отсутствие сертификатов или тестов у своих покупателей.

С одной стороны, есть положительная реакция на наличие рычагов влияния на население. Возможно, мы все же придем к коллективному иммунитету, когда 70% населения будет вакцинировано. После этого правила будут чуть ослаблены, и все смогут равноправно получать услуги и пользоваться всеми социальными благами.

С другой стороны, бизнес ждет партнерских отношений с властью в вопросах установления новых правил. Одно из возмущений - с представителями бизнеса не советуются. Хотя бы на уровне ассоциаций, которые представляют их интересы. Ведь на сегодняшний день правила ввели довольно резко, и как оказалось, даже полиция только сейчас начала устанавливать приложения для сканирования сертификатов. Бизнес также просит, чтобы в виде помощи им давали экспресс-тесты, и чтобы возможность их использования тоже учитывалась как возможность обслужить клиента.

Еще один вопрос, который просят рассмотреть - приравнивать людей, что переболели (они не вакцинируются 180 дней) к категории, которых можно обслуживать. Чтобы предоставили возможность обслуживать тех людей, у которых на руках есть справка, об ограничениях вакцинирования по состоянию здоровья.