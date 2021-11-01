Еще можно остановить катастрофические климатические изменения

Президент Украины Владимир Зеленский



Сегодня начинает работу большая климатическая конференция в британском городе Глазго, которая продлится почти две недели. Это важное собрание под эгидой ООН – пожалуй, одно из самых важных для мира в этом году. Решения, которые подготовлены для согласования там, могут положительно повлиять на климатическую политику всех стран мира.

Участники конференции – не только официальные должностные лица. Еще и ученые, бизнесмены, активисты, журналисты. Но, все же, самым первым участником – стала ни кто иная, как экстремальная погода. Буквально за несколько дней до начала конференции из-за мощных ливней Глазго затопило. Некоторые улицы ушли под воду. Железная дорога работала со сбоями. В медиа шутили – именно в таких декорациях и имеют проходить дискуссии о катастрофических изменениях климата, лишь бы это убедило представителей государств действовать более активно.

Надо сказать, что сейчас действительно решающий момент. Декорации действительно оказались уместными. От того, что именно успеют сделать государства и бизнес в течение этого десятилетия, зависит дальнейшее развитие человечества. Если не удастся снизить темп климатических изменений, то после 2030 года социальные и экономические потери будут настолько значительны, что мы это просто даже еще не представляем. Никто в мире не способен закрыться от этой угрозы у своих национальных границах. И никто не сможет обыграть климат за счет политиканства.

Поэтому нужно отказаться от попыток переложить ответственность за климатические изменения на кого-то другого – то, что часто практикуют политики и топ- менеджеры. Каждое государство и каждая компания должны сделать свое справедливый вклад в то, чтобы остановить разрушение нашего природного среды.

Это ведь понятные вещи. Например, мы приветствуем Декларацию лидеров о пользование лесами и землей, инициированной Великобританией. Восстановление и защита лесов – это должен быть безусловный приоритет. Украина уже начала эту работу – и за 10 лет площадь лесов в нашей стране вырастет на 10 миллионов гектаров. Другой важный шаг, который можно согласовать сейчас в Глазго и который мы поддерживаем – глобальная инициатива для уменьшения выбросов метана. Это один из самых опасных парниковых газов – и научных исследований в подтверждение этого достаточно.

Да, надо учитывать реальные экономические обстоятельства каждой страны и искать такой путь для реализации общих целей, который будет восприниматься и поддерживаться обществами. Но климат не может просто подождать – нужны действия.

Для нас в Украине это совсем не абстрактный разговор о негативных перспективах когда-то в будущем. Мы уже фиксируем на своей территории значительный рост количества лесных пожаров – из-за чрезвычайной жары, которая приходит все чаще и подольше. Готовимся ежегодно ко все более разрушительным наводнениям. Прорабатываем необходимые шаги для борьбы с опустыниванием. Государство и бизнес тратят все больше ресурсов для адаптации к климатическим изменениям – прежде всего аграрного сектора, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего общества. Но все ли государства могут делать достаточно эффективно такие вещи?

Распад традиционного жизненного уклада во многих регионах мира спровоцирует еще больше миграционных кризисов, чем было в последнее время. Конфликты за доступ к плодородных земель и питьевой воды могут стать повседневностью по крайней мере на нескольких континентах. Разная скорость зеленой трансформации богатых стран и развивающихся стран может привести к бурному росту несправедливости в экономических отношениях между странами, а значит и создать плодовитую почву для популистического сопротивления климатически ответственной политике.

Поэтому это не просто моральная обязанность богатых стран – помочь странам, что развиваются в обеспечении зеленой модернизации экономик. Это часть глобальной технологии спасения.

Мы способны остановить катастрофические климатические изменения, если все, от кого это зависит, будут добросовестными. Удержать глобальное потепление в пределах не выше, чем на полтора градуса Цельсия – вполне реально. Климатическая нейтральность – это тоже реально. Но только при условии, что государства мира будут идти к этому скоординированно и ответственно.