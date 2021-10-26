Новая миссия Таможни в ЕС. Какие задачи встают перед Украиной?

Витянис Алишаускас, международный эксперт Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM), экс-заместитель главы таможни Литовськой республики

Таможенный кодекс ЕС наделил таможни в странах-членах Евросоюза принципиально новой ролью. К привычной внутренней функции сборщика таможенных платежей добавилась внешняя миссия… способствования международной торговле. Эта главная новация основоположного таможенного документа ЕС отражает новые реалии современного глобализированного мира и интегрированной Европы.

Однако для имплементации соответствующих положений Таможенного кодекса страны ЕС должны внедрить много различных IT решений. Не в один момент, конечно, но за вполне определенное время: от его принятия в 2013 году до конца 2023 года. За этот период страны ЕС должны «реконструировать» свою таможенную систему таким образом, чтобы таможня каждой из них соответствовала этой новой миссии. Какие же принципы заложены в Таможенный кодекс ЕС – и какие задачи встают перед Украиной?

«Время+честность=деньги»

В Украине таможня дает около 40% доходов в государственный бюджет. Это, несомненно, важная цифра. Но она описывает лишь один аспект деятельности - как таможня собирает таможенные пошлины и охраняет внутренний рынок и отечественный бизнес. Эти задачи традиционно считались главными для таможни.

Но сейчас роль таможни меняется. Она становится важнейшей составной частью международной цепи торговли. От того, как работает таможня, зависит интенсивность международной торговли и конкурентоспособность местных экспортеров. Что, в конечном счете, также влияет и на выполнение традиционных функций – на увеличение поступлений в бюджет. Укрепляется роль таможни в качестве катализатора международной торговли, конкурентоспособности стран и компаний. Проверенная столетиями формула «время – деньги» в нынешнем динамичном мире актуальна как никогда.

Эта новая роль таможни предусматривает выполнение двуединой задачи. С одной стороны, быстрое таможенное оформление грузов; с другой – их надежный контроль: останавливать нарушителей и заботиться о честной уплате таможенных платежей. Но как этого достичь?

Прежде всего, нужны быстрые, простые, удобные и эффективные процедуры таможенного оформления. Основой для таких процедур являются: использование современных технологий, единое применение таможенного законодательства и модернизированные подходы к таможенному контролю. И еще: таможня должна создать такие условия, чтобы предпринимателю было выгодно быть честным. Чтобы старая формула приобрела новый вид: «время+честность=деньги».

Ключевой фактор изменений - ИТ

ИТ – это ключевой фактор, который позволяет изменить таможенные процессы, поскольку помогает организовать их по-другому. Быстро, эффективно – и минимизируя человеческий фактор. ИТ создают новые возможности, чтобы те процессы, которые мы раньше организовывали на бумаге, были переведены в цифровой формат. ИТ системы, с одной стороны, являются более удобными и простыми для пользователей; с другой – позволяют таможне более эффективно выполнять свои функции.

Поэтому использование информационно-коммуникационных технологий уменьшает как расходы для бизнеса, так и риски для общества. Именно развитие IT технологий позволит успешно выполнить новую миссию таможни, описанную в действующем Таможенном кодексе ЕС.

Решение о проверке груза должно приниматься на основании Автоматизированной системы анализа рисков. Такая система – это сердце, двигатель основных таможенных процессов. Такая система нацелена и на «добро», и на «зло». Она должна определять как потенциальных нарушителей, так и добросовестных предпринимателей, чтобы тщательнее проверять одних, а другим - способствовать в быстром осуществлении таможенных формальностей.

В свою очередь, Автоматизированная система анализа рисков заработает на полную мощность после создания полноценных баз данных. Прогнозный проект «Будущее таможни в ЕС-2040», разработанный под эгидой Еврокомиссии, предусматривает создание с течением времени полностью интегрированной таможенной ИТ-системы Евросоюза.

Еще один важный инструмент, который помогает таможне выполнять свою новую роль – система пост-таможенного контроля и таможенного аудита. Она позволяет перенести таможенный контроль «на потом», не задерживая предпринимателя на таможне. То есть, если по предпринимателю не сработала система рисков – таможня может его пропустить, но позже (даже через месяц) проверить, действительно ли он был добросовестным. Это ускоряет таможенное оформление и уменьшает очереди на границе.

И, наконец, еще об одном важном инструменте – системе упрощений.

Честным быть выгодно

Чтобы контролировать быстрее, но качественно, таможня должна «выделять» добросовестных предпринимателей. Цель –не тратить даром ни свое, ни их время, создавать им благоприятный режим таможенного контроля и пропускать их по упрощенной процедуре. Поэтому для новой роли таможни важно создавать такие условия, чтобы предпринимателю было выгодно быть честным – вводить специальные системы упрощений. Честные предприниматели сэкономят свое время и средства; часть процессов, которые, как правило, делаются на таможне, они смогут делать самостоятельно, не заезжая на таможенный терминал, а таможня им при этом будет доверять.

В ЕС применяются Программа Авторизованного экономического оператора (АЭО) (для экспорта и импорта), а также упрощения в режиме общего транзита.

Авторизованный экономический оператор (АЭО) – это символ добросовестного предпринимателя. Чтобы получить статус, он должен не только оценить себя, но и предъявить все документы институциям, которые его контролируют. В странах ЕС этот процесс пошел не сразу, но сейчас этот статус получают все больше и больше предприятий в ЕС.

Комплекс упрощений позволяет таможне идентифицировать добросовестного предпринимателя в различных таможенных режимах, что приносит для предпринимателя наибольшую пользу. При признании статуса другими странами у предпринимателя появляется возможность пользоваться своими преимуществами и на их таможенной территории.

Почему это должно интересовать Украину?

Как известно, Украина подписала Соглашение об Ассоциации с ЕС и должна согласовывать свое таможенное законодательство с Таможенным кодексом Евросоюза. Речь идет о Приложении XV к Соглашению об Ассоциации между Украиной и ЕС, которое касается сближения таможенного законодательства Украины и законодательства Европейского Союза (постатейная имплементация Таможенного кодекса и других регламентов ЕС). Таким образом, и подходы к роли таможни в Украине также должны корреспондироваться с ТК ЕС.

ЕС и другие международные партнеры помогают Украине в этом согласовании. Работа международных и национальных экспертов разных проектов совместно с украинскими государственными институциями позволяет создавать инструменты, которые соответствуют «духу» Таможенного кодекса ЕС.

Так, Программа EU4PFM совместно с другими международными партнерами помогает Украине в согласовании национального таможенного законодательства с Таможенным кодексом ЕС, присоединении к Конвенции о процедуре общего транзита (NCTS), внедрении Программы АЭО, разработке современной Автоматизированной системы управления рисками, системы пост-таможенного контроля и таможенного аудита, контроля таможенной стоимости, форм тарифного и нетарифного регулирования и администрирования таможенных пошлин, Системы финансовых гарантов.

Надеюсь, мы сможем использовать время таким образом, чтобы быть полезными Украине в реформировании ее таможни – в соответствии с обновлениями, заданными Таможенным кодексом ЕС.

Превращение Украины в надежное звено международной цепи торговли будет иметь ключевое значение как для укрепления ее экономики и повышения благосостояния украинцев, так и для быстрейшей и эффективной интеграции Украины в европейское экономическое пространство.