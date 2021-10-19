Перепись аутсайдеров: в каких отраслях самая плачевная ситуация с проблемными долгами

Андрей Волков, банкир, финансист, основатель и партнер группы компаний Investohills

Анализ рынка NPL-активов не будет полным, если не углубляться в структуру проблемной задолженности и ее распределение по отраслям экономики. Ведь только в этом случае можно понять, в каких сферах бизнеса самая плачевная ситуация с возвратом кредитов, и какие компании накапливают долги вместо того, чтобы заниматься их "расчисткой".

По данным Национального банка, по состоянию на 1 июня 2021 года доля неработающих кредитов корпоративного сектора в банковском секторе Украины составляла 44,17% (по состоянию на 1 сентября – 41,69. – Ред.). При этом две трети проблемной задолженности бизнеса были сконцентрированы в семи отраслях. Это розничная торговля (доля NPL в долгах отрасли – 83%), оптовая торговля (30%), операции с недвижимым имуществом (56%), производство пищевых продуктов (45%), производство электрооборудования (89%), производство машин и оборудования (65%), металлургия (60%).

Чем можно объяснить такую высокую концентрацию проблемных долгов? Для этого стоит вернуться в 2014 год, когда большую часть кредитов для промышленности и значительную для торговли банки выдавали в иностранной валюте.

Это было связано с длительным периодом курсовой нестабильности, который, как мы помним, привел к девальвации национальной валюты с 8 грн./долл. до 25-30 грн./долл. Кроме того, банки по валютным кредитам предлагали существенно более низкие процентные ставки.

Все это привело к тому, что бизнес существенно нарастил портфель валютных кредитов, после чего девальвация нанесла сокрушительный удар по должникам. Их долг увеличился фактически в три раза при одновременном сокращении объемов производства и продаж. Кроме того, произошло резкое сокращение экспорта товаров в Российскую Федерацию, которая до 2014 года была основным торговым партнером Украины.

Необходимо учитывать и тот факт, что отдельные бизнес-группы, которые имели аффилированные банки, привлекали деньги для экспансии. То есть, они использовали кредитные средства не на развитие производства и приобретение основных фондов, а на покупку нового бизнеса. Но такая схема успешна лишь в периоды экономической стабильности. А с приходом кризиса все рушится как карточный домик, и предприятия таких бизнес-групп в одночасье могут стать банкротами.

Это и случилось в кризисные 2014-2015 годы, когда пострадали группа Приват, а также ФПГ, связанные с Олегом Бахматюком и Константином Жеваго. Большинство банков, которые принадлежали упомянутым и многим другим группам, были приобретены или созданы исключительно для финансирования кэптивного бизнеса и его экспансии. Поэтому, когда наступила рецессия, предприятия-заемщики, связанные с собственниками банков, оказались не в состоянии обслуживать полученные кредиты. При этом они не имели даже финансовой подушки в виде капитала или поддержки акционеров.

Помимо этого, в каждой отрасли есть специфические причины, которые привели к формированию NPL.

Розничная торговля. Кроме банковских кредитов, у розницы был значительный объем товарных кредитов, номинированных в иностранной валюте. В 2014-2015 годах произошло снижение покупательского спроса населения, из-за чего ритейлеры не могли вовремя гасить долги. Вдобавок к этому у многих торговых сетей значительная часть товарных запасов осталась на территориях, неподконтрольных Украине, что тоже нанесло удар по их бизнесу.

Оптовая торговля. Ключевым фактором является наличие большого объема товарных кредитов в иностранной валюте. Кроме того, в эту категорию попадает множество компаний, которые использовались для мошенничества и вывода денег из банков менеджментом, собственниками и недобросовестными заемщиками.

Производство электрооборудования, машин и оборудования. Многие компании в 2014-2015 годах потеряли рынки сбыта высокотехнологичной продукции, так как они поставляли свою продукцию преимущественно в Россию и другие страны СНГ. К примеру, один из самых больших проблемных должников Украины – предприятие Азовмаш, – более 90% своей продукции продавало в РФ и Казахстан.

Значительная часть промышленности была сконцентрирована на территориях, которые оказались оккупированы (судостроительные заводы Крыма, Лугансктепловоз, предприятия горного машиностроения на Донбассе и т.д.). Активы остались там, а неоплаченные долги достались украинским банкам и Фонду гарантирования вкладов физлиц.

Еще сыграло свою роль то, что государство свернуло многие программы, которые снабжали отечественные промышленные предприятия заказами.

Металлургия. Металлургическое производство пострадало вследствие вооруженного конфликта на востоке Украины. Было потеряно несколько ключевых для Украины предприятий: Енакиевский металлургический завод, Алчевский металлургический комбинат, Донецксталь, Донецкий металлургический завод. Впрочем, стоит заметить, что львиную долю NPL металлургов формируют долги и облигации Метинвеста, а также предприятий Виктора Пинчука, которые проходят через многолетний сложный процесс реструктуризации.

Что касается банков, которые несут на своих плечах бремя проблемных кредитов, то первые три позиции занимают госбанки: ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. По состоянию на 1 сентября 2021 года, доля NPL в кредитном портфеле Приватбанка составляла 70,57% (176,9 млрд грн), в остальных госбанках - 36,59% (111,2 млрд грн).

Для сравнения, в банках с иностранным капиталом доля неработающих кредитов, по состоянию на 1 сентября, составляла всего 22,28% (83 млрд грн), а в банках с частным украинским капиталом и того меньше - 11% (24 млрд грн).

Это означает, что в ближайшие два-три года именно банки с государственным капиталом будут избавляться от NPL и приводить свои портфели в порядок, поскольку без этого ни развитие, ни продажа госбанков невозможна. В связи э этим на рынке проблемных долгов появится множество кредитов компаний из сферы торговли, производства и металлургии.