Кадровый голод или равные возможности?

Яна Довгань, журналист, pr консультант

Специалисты рабочих профессий, работящие трудяги, которые умеют и хотят что-то делать руками, в возрасте от 25 до 40 лет - стали дефицитом на рынке труда. Таких рабочих ищут иностранные агентства по трудоустройству, ищут украинские работодатели, им готовы платить хорошие зарплаты как в Украине так и за рубежом. А вот что они выберут и куда пойдут работать?

Кто еще едет в Польшу?

Познань - красивый исторический город на самом западе Польши. На длинной улице, ведущей от вокзала, находится более 10 агентств по трудоустройству, где ждут преимущественно украинцев, белорусов и россиян. Последних, кстати, становится все больше. В Познани есть украинские благотворительные фонды, клиника с украиноязычными врачами Warto Razem, популярная сеть магазинов «Украиночка», образовательные и культурные проекты, более того - надписи в общественном транспорте города дублированы на украинском языке. Но вернемся к трудоустройству.

80% украинцев, приезжающих в Познань, сейчас в основном делятся на две категории. Первая: это молодые ребята и девушки в возрасте до 25 лет. Они амбициозны, с дорогими телефонами в руках и полным отсутствием желания работать. «Да ну на фиг! Я сюда жить приехал, а не «вкалывать»! », - типичная фраза после первых двух дней работы на производстве или предприятии. Они идут с одной работы на другую, перебиваются какими заработками, а дальше или же понимают, что «вкалывать» придется либо возвращаются домой.

Вторая: женщины и мужчины от 45 до 65 лет. Это люди, которые реально не могут найти себе места и прокормиться в Украине. Они понимают, что пенсии нет и если будет, то мизерная, а жить нужно. Сидеть на содержании своих взрослых уже детей они не хотят. Это трудолюбивые украинцы, в основном со средним специальным или даже высшим образованием, после 45-50 лет на своей родине становятся не нужны от слова совсем.

Есть еще другая категория - семейные пары с детьми. Этот момент настал: столкнувшись с украинской системой государственного образования родители готовы выезжать за границу, менять свою работу и жизнь, только дать детям качественное образование без нервных срывов и стрессов. Поэтому образование детей побуждает родителей к поиску работы за рубежом.

Вот и получается так, что десятки агентств по трудоустройству, сотни рекрутеров, устраивают настоящую погоню за каждым работниками в возрасте от 25 до 45 лет, которые не боятся работы и способны произнести хоть несколько фраз на польском.

Но таких же работников, такого же возраста не хватает и в Украине.

В Украине готовы платить по тысяче долларов и более

У Станислава Ш. небольшое собственное предприятие по изготовлению дверей и окон под Харьковом. Работников всего около 80 человек. «Я едва собрал кадры и сейчас не могу найти ни одной замены: кто пьет, кто ленится и хочет деньги получать, а не зарабатывать, кто за границу едет - это ужас - работящих людей днем ​​с огнем не найдешь», - жалуется предприниматель. На его производстве средняя заработная плата 15-20 тыс. Грн., Но и это не удерживает людей на работе.

«Я готов платить до тысячи долларов в месяц и больше, потому что мы работаем на немецком оборудовании, мне нужно расширять производство, чтобы развивать бизнес», - говорит Сергей Г., владелец колбасного цеха на Черниговщине, - «но и за эти деньги найти порядочных , квалифицированных работников очень непросто ».

Ситуация с профессиональными строителями в Украине тоже не намного лучше. Строительные компании уже начали договариваться с техникумами и институтами о практике и трудоустройства на своих объектах, но и это не всегда срабатывает. Не хочет у нас молодежь идти на сантехника или сварщика учиться.

И знаете, какой в ​​этом всем позитив? Сейчас у украинцев есть возможность работать на родине и зарабатывать такие же деньги как и за рубежом. Совсем другой вопрос: могут ли они дома получить такой же уровень жизни, образования и медицины? Штука баксов в месяц в Познани и в Киеве равноценные за тем, что они дают? Вот тут я, пожалуй, остановлюсь. Потому что здесь в игру вступает не человек, а государство. И думать о том, кому достанется дефицитный трудовой ресурс должно оно.