Любить себя или не любить или об антимотивации страхования спортсменов в любительском спорте

Валерий Туровский, владелец торговой марки SPORTINSURANCE®

Из 30 лет страховой практики последние 4 года моей жизни были посвящены страхованию в области спорта. Несмотря на большой опыт управления брокерскими и страховыми компаниями в 1995 - 2010 годах, погружение в обычную агентскую работу стало тяжелым, но интересным. Оказалось, что представления граждан Украины о страховании вообще и страховании в спорте в частности очень отличаются от представлений работников страхового рынка. Страхование в спорте в Украине ограничивается сейчас страхованием от несчастных случаев и периодически страхованием ответственности организаторов массовых марафонов.

Но сейчас я коснусь только одного вида страхования, пока самого распространенного в Украине - страхования спортсменов от несчастных случаев. Имею в виду любительский спорт, а не профессиональный, так как в нем совсем другие общественные отношения. По моим наблюдениям, мотивацию потребителя этой специфической страховой услуги можно классифицировать следующим образом:

1. Не сознательное приобретение страхования при занятиях спортом - более 90%.

2. Сознательное приобретение страхования при занятиях спортом - менее 10%.

К сожалению, не сознательно (я называю это "чтобы отстали") под влиянием внешних факторов, а именно, чтобы удовлетворить требования организаторов соревнований, клуба, тренера, покупают страхования большинство клиентов.

Эта категория потребителей имеет общие черты.

1. Не более 5% потребителей интересуются условиями договоров страхования, которые заключают. Не интересует условия, процедура рассчета и процедура страховой выплаты и тому подобное. Страхование расценивается, как зло, которое нужно преодолеть как можно быстрее и дешевле, а не как защита семейного бюджета от негативных событий, которые даже не то, что не могут быть предусмотрены, но и имеют непредвиденные финансовые последствия. Кажется, что люди готовы выложить из семейного кошелька 20-50 тысяч гривен, чем оплатить раз в год 1000-1500 гривен и знать, что в случае неприятностей страховая компания выплатит должное страховое возмещение, которого хватит и на медицинские услуги, и на празднование выздоровления.

Хорошо помню, как рассказывал потенциальное клиентке, что страхование от несчастного случая не привязано к цене медицинской услуги, приводил расчеты для выбора оптимальной программы страхования. Она послушала и купила самое дешевое из того, что предлагалось. К сожалению, так получилось, что уже через неделю с ее застрахованной дочерью произошел несчастный случай, понадобилась операция стоимостью около 15 000 гривен. Страховая сумма была 20000 гривен, страховая компания выплатила по условиям договора страхования 1600 грн - все, что могла. Я заслужил благодарность, как профессионал, страховая компания - также благодарность за оперативную выплату, а украинское страхование осталось виновным в том, что выплата не покрыла стоимости операции. Кто-то слушал, но не услышал.

2. Часто потребителю приходится разъяснять отличие этого вида страхования от медицинского страхования, которым нашим гражданам забили умы, и идеализация потребителем страхования в США и Европе.

Наверное, на такое мышление вдохновляет зарубежное кино. Бытует представление о том, что какую бы страховку ни купили, даже за 100 грн, страховая компания выплатит сразу все, по всем чекам и обеспечит пребывание в палате уровня пятизвездочного отеля. То есть, если произошла травма, прилетит Айболт в голубом вертолете и эвакуирует в госпиталь с удобной кроватью, вызовом медперсонала, телевизором и десятиразовым питанием. "Так-то оно так, только немного не так", - поправил бы нас Шельменко, герой пьесы Квитки-Основьяненко.

Даже в странах, где давно развиты и медицинское страхование, и страхование от несчастных случаев, четко отделяются эти два вида страхования и страховые выплаты осуществляются в пределах определенных страховых сумм и объемом страхового покрытия: покрытие по медицинской страховке не покрывает страхование от несчастных случаев и наоборот. Эти два договора страхования для спортсменов удачно дополняют друг друга. Например, по договору медицинского страхования спортсмена с общей страховой суммой 30 000 долларов страховая компания обеспечивает лекарствами на 2000 долларов, обследованиями и диагностикой на 5000 долларов, реабилитацией на 3000 долларов, и оплатой операции с пребыванием в стандартной палате на 20000 долларов. Если расходы превышают указанные лимиты, застрахованный или его родственники желают палату повышенного комфорта, всего это нужно оплачивать сверх страховки из собственных сбережений. И вот тут на помощь приходит страхование от несчастного случая, которое и дает эти дополнительные средства для отдельной палаты, реабилитацию и тому подобное. Эти средства уже не нужно вынимать из семейного бюджета или тратить сбережения - их выплатит страховая компания, с которой заключен договор страхования от несчастного случая. В нашей стране по ряду причин это несколько наоборот, но суть остается неизменной.

3. Большинство даже тех, кто уже получал страховые выплаты, простите, но ничему не учатся, даже на собственном опыте. Яркий пример - женщина, которая три года подряд страховала сына. Сын за это время дважды травмировался на тренировках, а мать быстро и полностью получала страховые выплаты, в десять раз превышающие уплаченные ею страховые платежи. На напоминание о том, что истекает срок действия договора страхования, клиентка ответила: "Спасибо за напоминание. Пока тренируемся без страховки, не требуют в этом году". То есть страховаться они будут только когда запланируют выступления на соревнованиях, застрахуются на формальную сумму ("чтобы отстали»). Многие не учитывают, что тренировки являются процессом подготовки к соревнованиям, это также является спортом и несет не меньшие, а даже большие риски травмирования, чем соревнования.

На тренировках спортсменам многократно нужно выполнять необычные для повседневной жизни человека движения с разной скоростью и ритмом. Парадоксально, но не всегда привычные они также и для спортсмена, так как движения нужно выполнять в разных режимах (разные скорость, нагрузка, партнеры). То есть, занимаясь спортом, человек почти всегда попадает в более рисковую ситуацию, чем обычно. На соревнованиях спортсмен дополнительно попадает в стрессовую ситуацию, также обусловливает возникновение риска большего, чем в обычной жизни. Не следует забывать, что большинство детей на тренировках не могут полностью сконцентрировать внимание, отвлекаются, не слышат полностью тренерские установки, что также является фактором повышения риска.

Это подтверждает и статистика моей торговой марки SPORTINSURANCE® - травмы вне спорта получали 25% клиентов, которые имели страхование от несчастного случая с расширением на тренировки и соревнования. Соответственно 75% травмировались на тренировках или на соревнованиях, в том числе, 48% получали травмы на соревнованиях и 52% на тренировках.

Кстати, корректной публичной статистики травматизма в спорте в Украине нет. В основном ведения статистики не выгодно с материальной точки зрения. Неоднократно я обращался к ряду федераций с целью бесплатной организации сбора статистики и изучения травматизма в их видах спорта, но не встречал энтузиазма. Но, на мой взгляд, подробная статистика необходима хотя для уменьшения травматизма путем анализа правил соревнований и защитной амуниции, используемый и выявления справедливых страховых тарифов.