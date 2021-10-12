Офис по защите бизнеса: ждем положительных сдвигов

Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей, член Наблюдательного Совета Украинской рады бизнеса

На недавней встрече представителей бизнеса с министром внутренних дел Денисом Монастырским предпринимателей заверили, что они могут рассчитывать на полную помощь и поддержку со стороны правоохранительных структур. Для лучшего взаимодействия с нами даже создан Офис защиты бизнеса при МВД, который возглавил Антон Геращенко.

Во время встречи имел возможность высказать свои мысли по поводу того, как может эффективно взаимодействовать бизнес и правоохранители. Мое предложение касалось борьбы с контрабандой.

Идея заключается в том, что патрульные полицейские должны получить доступ к базе электронных торгово-транспортных накладных, которые я предложил объединить в один документ с налоговой накладной. Такое упрощение, во-первых, станет еще одним шагом к дерегуляции. Во-вторых, полицейские смогут на месте увидеть несоответствие деклараций и вызвать детективов БЭБ, которые разберутся, где загружалась фура с контрабандным товаром и соответственно смогут предупредить преступление.

Таким образом мы сможем существенно снизить риск перевозки контрабанды внутри страны. А если добавить сюда обязательную выдачу фискального чека, что предусмотрено законодательством с 1 января этого года, то можно сделать контроль контрабандной цепочки прозрачной, а саму контрабанду - экономически невыгодной.

Подобный механизм был несколько лет назад внедрен в Грузии. Страна быстро отказалась от бумажных накладных на товар, и с тех пор грузы едут Грузией вообще без документов. Там случаются случаи контрабанды или «оптимизации» налогов, но они носят единичный характер.

Также, пользуясь случаем, рассказал министру о том, как рейдеры пытаются отобрать земельные участки в Вышгородском районе Киевской области у иностранных инвесторов. Денис Монастырский сразу же дал поручение подчиненным разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Мне кажется, что именно так и должно происходить взаимодействие между бизнесом и правоохранителями. На жалобу следует мгновенная реакция и справедливое, объективное расследование. Поэтому рассчитываю, что Офис защиты бизнеса при МВД станет настоящим другом украинских предпринимателей, на чью поддержку они смогут рассчитывать. Этот тезис подтвердил и сам министр, сообщив, что защита украинского бизнеса должным образом - это не только обязанность правоохранителей, но и сигнал для иностранных инвесторов, что в нашем государстве можно безопасно работать.

И первым позитивным сигналом нашего плодотворного сотрудничества уже стало создание чата защиты инвесторов совместно с руководителями Министерства внутренних дел и Национальной полиции. Это позволит эффективно противодействовать рейдерским захватам, а также вовремя предупреждать возможное превышение полномочий самими сотрудниками силовых органов.