Липофилинг груди: безопасно, надежно, естественно

Многие женщин мечтают улучшить бюст, но не решаются на операцию. Для тех, кто боится ложиться под нож и вставлять в тело силиконовые импланты, есть безопасная альтернатива. Это липофилинг груди.

В киевской клинике пластической хирургии ANACOSMA увеличение груди осуществляется с использованием собственного жира пациентки. Он вводится без разрезов, с помощью шприца. Для процедуры нужно от 700 до 1500 мл жировой эмульсии. Обычно она берется методом ультразвуковой липосакции с живота, бедер, боков. Пациентка получает двойную пользу – увеличивает бюст и одновременно худеет в проблемных местах.

Другими преимуществами этого метода являются:

быстрота (2-3 часа манипуляций и 1 день под наблюдением);

малая травматичность;

отсутствие рубцов;

короткий период реабилитации.

Процедура безопасная. Используется природный материал и никакой синтетики. Метод липофилинга позволяет за один раз увеличить объем груди на 1 размер. Результат сохраняется до 2 лет, затем необходимо делать коррекцию. Методика, что используется в ANACOSMA, позволяет 70% пересаженного жира остаться в груди навсегда.

Ожидания, результаты и противопоказания

Кроме желания клиентки иметь пышный бюст показанием к липофилингу является асимметрия груди, деформация вследствие грудного кормления, удаление опухоли, рубцов и следов других операций, возрастные изменения.

После процедуры женщина получает обновленный красивый бюст и уверенность в собственной привлекательности.

Липофилинг не делается женщинам с нарушением свертываемости крови, сахарным диабетом, тиреотоксикозом, онкозаболеваниями, в период беременности, лактации и в течение года после лактации.

Противопоказаниями являются инфекционные и острые заболевания, а также хронические болезни в стадии обострения.

Как готовиться к операции

Необходимо пройти консультацию пластического хирурга, маммолога и анестезиолога. Врач подберет метод коррекции, определит зоны забора жировой ткани и назначит необходимые анализы. Следует придерживаться стабильного веса в течение полугода перед процедурой. За месяц до операции запрещается загорать, за 2 недели – курить. Желательно пропить витаминный комплекс и пройти 1-2 процедуры плазмолифтинга в зону груди. Кожа станет упругой, а среда для жира более благоприятной.

Восстановление

Реабилитация проходит быстро, но необходимо соблюдать рекомендации, чтобы жир лучше приживался: