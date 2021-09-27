Липофилинг груди: безопасно, надежно, естественно
Многие женщин мечтают улучшить бюст, но не решаются на операцию. Для тех, кто боится ложиться под нож и вставлять в тело силиконовые импланты, есть безопасная альтернатива. Это липофилинг груди.
В киевской клинике пластической хирургии ANACOSMA увеличение груди осуществляется с использованием собственного жира пациентки. Он вводится без разрезов, с помощью шприца. Для процедуры нужно от 700 до 1500 мл жировой эмульсии. Обычно она берется методом ультразвуковой липосакции с живота, бедер, боков. Пациентка получает двойную пользу – увеличивает бюст и одновременно худеет в проблемных местах.
Другими преимуществами этого метода являются:
- быстрота (2-3 часа манипуляций и 1 день под наблюдением);
- малая травматичность;
- отсутствие рубцов;
- короткий период реабилитации.
Процедура безопасная. Используется природный материал и никакой синтетики. Метод липофилинга позволяет за один раз увеличить объем груди на 1 размер. Результат сохраняется до 2 лет, затем необходимо делать коррекцию. Методика, что используется в ANACOSMA, позволяет 70% пересаженного жира остаться в груди навсегда.
Ожидания, результаты и противопоказания
Кроме желания клиентки иметь пышный бюст показанием к липофилингу является асимметрия груди, деформация вследствие грудного кормления, удаление опухоли, рубцов и следов других операций, возрастные изменения.
После процедуры женщина получает обновленный красивый бюст и уверенность в собственной привлекательности.
Липофилинг не делается женщинам с нарушением свертываемости крови, сахарным диабетом, тиреотоксикозом, онкозаболеваниями, в период беременности, лактации и в течение года после лактации.
Противопоказаниями являются инфекционные и острые заболевания, а также хронические болезни в стадии обострения.
Как готовиться к операции
Необходимо пройти консультацию пластического хирурга, маммолога и анестезиолога. Врач подберет метод коррекции, определит зоны забора жировой ткани и назначит необходимые анализы. Следует придерживаться стабильного веса в течение полугода перед процедурой. За месяц до операции запрещается загорать, за 2 недели – курить. Желательно пропить витаминный комплекс и пройти 1-2 процедуры плазмолифтинга в зону груди. Кожа станет упругой, а среда для жира более благоприятной.
Восстановление
Реабилитация проходит быстро, но необходимо соблюдать рекомендации, чтобы жир лучше приживался:
- спать на спине;
- не носить тугое белье 4-6 недель;
- проходить осмотр у врача каждую неделю в течение 1 месяца;
- минимизировать нагрузки на плечевой пояс;
- не посещать сауны, бани, солярии 6 месяцев;
- не худеть после операции.