Как Китай решил проблему бедности?

Посольство КНР в Украине



Искоренение бедности с древнейших времен является общей мечтой человечества, но в силу различных причин, с проблемой бедности может столкнуться каждая страна. Эту мечту осуществить очень трудно, и для этого Китай боролся несколько тысячелетий. В 2021 году Китай заявил всему миру, что проблема крайней бедности в стране решена окончательно. Решение проблемы, которая мучила китайский народ несколько тысячелетий, имеет важное историческое значение.

На сегодняшний день Китай добился огромных экономических успехов, уже став второй экономикой мира, но из-за слабого фундамента развития его экономика развивалась неравномерно и неполноценно. Для решения проблемы бедности, Китай предпринял разносторонние, серьезные меры. В каждой стране существуют особые, характерные только для нее особенности, и в вопросе искоренения бедности каждый ищет свой путь к решению этого вопроса. Но Китай, как самая населенная страна, как самая большая развивающаяся страна в мире, может предложить человечеству свои знания и способы в общем великом деле по борьбе с бедностью.

Следующие фотографии помогут вам лучше понять каким образом Китай, страна с наибольшей численностью населения в мире, решила проблему бедности.

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