СЕО-экспат в бизнесе украинского собственника: почему у нас получилось

Фортунато Гуадалупи, СЕО ТЕРРА ФУД

Сегодня в Украине мало кого удивишь присутствием иностранцев у руля украинских компаний. Банки, юркомпании, ритейл, организации из FMCG-сектора охотно зовут на управляющие позиции экспатов. Владельцы бизнеса делают ставку на международную экспертизу, опыт в управлении известными западными компаниями и незаангажированный подход к локальному персоналу.

Конечно, не все практики привлечения экспатов в Украину успешны - все помнят нашумевшие неудачные кейсы из сферы бизнеса и политики. Иностранцы могут не чувствовать украинский рынок, не быть способными работать в условиях экономической нестабильности и неопределенности, или так и не адаптироваться к другому менталитету населения.

Если говорить обо мне, то еще в середине 90-х, приехав из Италии в Украину первый раз в качестве ТОП-менеджера известной молочной компании Parmalat, я влюбился в эту страну с ее возможностями, в людей с их открытостью. Именно поэтому, когда 6 лет назад Станислав Войтович, собственник группы компаний TERRA FOOD, пригласил меня возглавить молочное направление своей компании, охотно согласился. Сегодня могу констатировать, что в нашем случае сочетание двух разных культур, характеров, экспертизы и достижений сложилось в единый пазл, который создает добавочную стоимость компании ТЕРРА ФУД.

Почему у нас получилось

Без "трудностей перевода"

Речь не о знании языка страны компании-работодателя. Если ты хочешь быть независимым и эффективным управленцем – иностранный язык это must have. Речь идет о "языке" рынка, общих приоритетах и ценностях.

Станислав Войтович – предприниматель с широким кругозором, отменной бизнес-интуицией и психологией победителя. Мой жизненный путь – это 30 лет международной эксертизы. Мы оба в молочном бизнесе долгие годы. Он построил компанию-лидера "с нуля", я руководил вначале семейным молочным бизнесом в Италии, а затем возглавлял крупные молочные бизнесы по всему миру. Мы одногодки, есть много общих тем и единые ценности. Все это, в сочетании с нашей страстью к "высокому полету" в бизнесе, дает тот результат, который есть сейчас: ТЕРРА ФУД уже много лет лидирует в ключевых сегментах молочного рынка Украины.

Отношение к кризису

"Все, что нас не убивает, делает сильнее". Это я о кризисах, которые, к сожалению, являются регулярными спутниками любого бизнеса. И Станислав, и я прошли ни один экономический кризис – как порознь, задолго до нашей встречи, так и уже будучи одной командой. При этом всегда предпочитаем второе значение слова "кризис" - возможности. Наша позиция – быть проактивными и развиваться, видеть перспективы и создавать тренды. И именно так мы выходили из каждого турбулентного периода более сильными. Вряд ли это было бы возможно, если бы у собственника была пассивная позиция "отсидеться", отсутствовало долгосрочное видение развития компании, даже если в краткосрочной перспективе необходим режим экономии.

Out-of-the-box – out of routine

Если ты продолжаешь действовать старыми методами, ты получишь старые результаты. Стремление мыслить out-of-the-box объединяет нас с собственником. При этом это не означает мыслить одинаково. Здесь скорее речь идет о дополнении друг друга, разделении ценностей и большом уважении. Обмениваясь мнениями, споря, мы формулируем видение бизнес-пространства через 3-5 лет и формируем под него рынок сегодня.

В нашем портфолио – достаточно успешных кейсов, когда мы "с нуля" формировали спрос и потребительские привычки. Например, потребление феты и в целом белых сыров в Украине, и это только начало.

Свобода решать

Станислав Войтович не участвует в операционном управлении компанией. При этом он активно вовлечен в стратегические вопросы. Отлично ориентируется в рыночных трендах, предлагает идеи, при этом не загоняя в рамки, и не ожидая согласия с ним во всем просто потому, что он – владелец этого бизнеса.

Важным тут, пожалуй, является то, что Станислав Андреевич ценит и доверяет людям, умеющим брать ответственность. Конечно, это доверие основано на достижениях и победах, на достаточном количестве проектов с попаданием в яблочко. Так вот ради этого чувства, когда собственник готов довериться своему ТОП-менеджменту, можно свернуть горы. Меня это очень мотивирует и заставляет действовать, расти развиваться.

Правило открытой двери

"Добро пожаловать умным предложениям" - так гласит надпись на двери моего кабинета. Всячески поощряю и стимулирую тех, кто приходит ко мне с идеями, инициативами и готов взять ответственность за их реализацию. Такой подход идет, конечно, сверху. Станислав Войтович открыт к диалогу и об этом знают абсолютно все члены нашей команды. Как показывает практика часто лучшие предложения исходят именно от людей изнутри компании. И проактивная позиция держать открытой дверь и свое внимание для таких идей – крайне важна.