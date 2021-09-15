Украина может стать ведущим поставщиком водородного топлива для ЕС

Штеффен Хоффманн, новоизбранный президент Robert Bosch GmbH в регионе стран СНГ



Компания Bosch убеждена в том, что водород может сыграть важную роль в декарбонизации во всем мире. Топливные элементы, основанные на водороде, могут приводить в движение грузовые автомобили и поезда. Водород может заменить природный газ в жилых и промышленных отопительных системах, твердооксидные топливные элементы могут обеспечивать децентрализованное энергоснабжение зданий, а синтетическое топливо на основе водорода может полностью декарбонизировать обычные двигатели внутреннего сгорания.

И мы не просто верим в это, мы знаем, что это возможно, ведь с 2020 года Bosch стала первой крупной промышленной компанией, которая достигла углеродистой нейтральности на всех своих локациях по всему миру.

Мобильные топливные элементы на основе водорода обеспечивают большую продолжительность работы и короткое время дозаправки. Где они действительно могут проявить себя, так это на дальних маршрутах и в коммерческих автомобилях. Ведь, благодаря экологически чистому водороду, топливные элементы позволяют транспортным средствам работать без выбросов углекислого газа.

Компания Bosch разрабатывает все ключевые компоненты системы декарбонизированных топливных элементов на основе "зеленого" водорода и планирует начало крупномасштабного производства таких батарей уже в 2022 году. А запуск производства полной системы топливных элементов - силового модуля топливных элементов Bosch - запланировано на 2023 год.

Зеленый водород может сделать Украину сверхстраной

Я считаю, что лучший долгосрочный ответ Украины на "Северный поток - 2" - не полагаться на помощь ЕС, а способствовать развитию экологически чистой водородной отрасли, которая вскоре заменит использование газа в Европе.

Работа с "зеленым" водородом - огромная стратегическая возможность для Украины. ЕС твердо намерен декарбонизировать промышленность и готов активно инвестировать во все пути решения этой проблемы. Сегодня единственным кандидатом на замену газа в таких отраслях, как алюминий, сталь, химическая промышленность и цемент, на которые приходится до 19% мировых выбросов углерода, является водород.

"Зеленый" водород, производимый электролизом с использованием возобновляемых источников энергии, в будущем станет основным горючим для европейской промышленности.

Следует подчеркнуть, что Украина идеально расположена для того, чтобы стать одним из основных поставщиков "зеленого" водорода в Европу. Благодаря большой территории и близости к побережью Черного моря, страна имеет огромный неиспользованный потенциал наземной и морской ветровой и солнечной энергии.

Кроме этого, украинская газотранспортная система с легкостью может быть переориентирована на поставку экологически чистого водорода, что в результате сделает "Северный поток-2" ненужным из-за его устарелости.

В европейской стратегии по декарбонизации Украина была определена как приоритетный партнер ЕС с точки зрения сотрудничества в области производства и использования "зеленого" водорода. Ведь, используя значительный потенциал возобновляемых источников энергии и возможности своей одной из крупнейших ГТС в Европе, Украина может стать ключевым экспортером "зеленого" водорода в страны ЕС. По оценкам европейских экспертов, среднегодовое производство "зеленого" водорода в Украине может достигать 5,5 млрд. кубометров.

Мы считаем, что развитие промышленности, работающей на "зеленом" водороде вызовет глобальный инвестиционный бум. По данным BloombergNEF, к 2050 году в водородную экономику будет инвестировано более 11 триллионов долларов, а оборот отрасли составит 2,5 триллиона долларов в год.

Украине "зеленый" водород может принести миллиарды долларов инвестиций, десятки тысяч рабочих мест и стабильный приток налогов в украинский бюджет. На геополитическом уровне превращение Украины в экспортера зеленого водорода в Европу радикально изменит характер ее стратегического значения и партнерства с Европейским Союзом.

Но чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимы последовательные и совместные усилия инвесторов и правительства Украины. Бизнес готов предоставить собственную экспертизу и капитал под реализацию таких проектов, но это будет иметь смысл только в том случае, если правительство разделяет эти цели и поддерживает стратегию производства "зеленого" водорода как один из национальных приоритетов. Бизнесу не нужны пожертвования или субсидии, ему нужны стабильные и предсказуемые условия, в которых можно строить будущее.

Водород - это шанс не только добиться климатической нейтральности, но и обеспечить экономический рост, избавиться от энергетической зависимости и стать достойным игроком на международной арене. Развитие водородных технологий - это составляющая энергетической независимости и вопросы национальной безопасности Украины.