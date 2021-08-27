Межкультурная коммуникация: как сквош помогает лучше понять иностранных партнеров

Алена Огонесян, вице-президент Федерации сквоша Украины



Английский считается самым популярным языком международной коммуникации. Однако существует еще один способ общения - спортивный, с помощью ракетки и мяча. Этот язык способен объединить народы, культуры и бизнес. Как именно? Рассматриваем в материале об улучшении понимания иностранных партнеров с помощью сквоша.

Вряд ли ваш китайский коллега по бизнесу обрадуется тому, что вы примете его визитку одной рукой, будете много жестикулировать и слишком эмоционально выражать радость касательно подписания очередного контракта. Так же американский не оценит отсутствие улыбки в ответ на его фирменную "голливудскую".

В глобальном мире бизнес-коммуникация часто носит международный и, как следствие, межкультурный характер. И если европейское наследие более-менее близко и понятно для украинцев, хотя каждая страна также имеет свои особенности, то общение наших предпринимателей с представителями, например, азиатской и арабской культур часто вызывает значительное количество иногда забавных, а иногда - оскорбительных казусов.

Недоразумения могут получить положительное развитие: когда партнеры просто доброжелательно посмеялись и переключили фокус на продолжение переговоров о гораздо более важных общих делах. Но может быть совсем наоборот - потеря многомиллионных контрактов, расторжения партнерских отношений, снижение деловой репутации, получение славы человека, который не уважает культурные традиции другого народа.

Чтобы предотвратить негативные и сокрушительные для бизнеса последствия незнания культуры другого народа, важно всегда проводить подготовку перед встречами: гуглить, изучать литературу, общаться с более опытными в этом вопросе знакомыми предпринимателями. Однако не менее важен собственный опыт: наблюдение и практика межкультурной коммуникации. Где же можно получить его? Бесспорно, наиболее очевидным и привлекательным способом являются путешествия, но существуют и другие, более доступные для предпринимателя с плотным графиком, который не дает возможности выделять неделю или несколько на посторонние от бизнеса вещи. И это хобби! Здесь сразу стоит задуматься о том, что вряд ли существует занятие, которое лучше "снимает маски", объединяет и вдохновляет на общение, чем спорт. И одним из его разновидностей, на который я рекомендую обратить внимание, является сквош.

Каким же образом он помогает больше узнать культуру каждой страны? Начнем с того, что во всем мире, в том числе - и в Украине, проводятся международные соревнования по сквошу. Один из примеров таких мероприятий - турнир дружбы между Украиной и Пакистаном в сентябре этого года, который организовывает в Киеве Федерация сквоша Украины, Федерация сквоша города Киева при поддержке Посольства Пакистана. Подобные соревнования - идеальное место для изучения культурных особенностей разных народов, ведь этому способствует время и условия проведения, участники и организаторы, общая атмосфера.

Обычно продолжительность международного турнира не ограничивается одним днем. А это значит, что вы будете иметь достаточно времени для формирования собственного впечатления о представителях той или иной национальности. Сможете наблюдать за поведением, уровнем эмоциональности, жестами, мимикой в ​​динамике, в разных ситуациях (положительных и отрицательных для конкретного человека), которые будут складываться течение турнира.

Временные преимущества усиливаются тем, что сквошисты обычно приезжают на соревнования не сами, а с командой, тренером, поддержкой. То есть вы сможете наблюдать, как представители другой культуры общаются со своими земляками и, наоборот, с иностранцами в наиболее естественной и эмоционально открытой среде. Будет полезным обратить внимание на жесты, мимику, стиль речи.

Вспоминая об эмоциональном состоянии участников и атмосфере, важно отметить такое свойство сквоша как "снятие масок". Этот вид спорта характеризуется и отличается, тем, что, благодаря своей высокой интенсивности, открывает настоящий характер людей. Таким образом вы сможете увидеть истинную натуру представителей разных национальностей на корте.

Для тех, кто уже участвовал в подобных мероприятиях, не секрет, что сквош-турнир - это не только напряженные противостояния на корте, но и веселые вечеринки для того, чтобы лучше познакомиться с коллегами. Неформальная атмосфера - также один из наиболее благоприятных факторов для наблюдения и непосредственного общения с представителями международного сообщества.

Просто идеальное место для практики! Ведь, в отличие от бизнес-партнеров, с другими участниками и гостями турнира фактически вас ничего не связывает, кроме общего интереса к сквошу: ни контракты, ни финансовые обязательства, ни проекты. Конечно, надо быть осторожным, чтобы не оскорбить национальные чувства человека, но можно смело свести к минимуму страх последствий, даже мелкой ошибки в культурном аспекте.

Уместен вопрос: поведение в спорте и в бизнесе - это совершенно разные вещи. И релевантно ли будет имплементировать наблюдения за игрой в сквош в деловых коммуникациях? Мой ответ - да! Ведь следует помнить, что бегают по корту и сидят за столом переговоров прежде всего люди, а культурные особенности страны проявляются не только в конкретных личностях или ситуациях, а вообще.

Существуют исключения, но мы говорим об общих закономерностях и чертах, которые пригодятся бизнесмену. Конечно, стоит всегда анализировать, смотреть по ситуации, продумывать индивидуальный подход к своему бизнес-партнеру.

Итак, сквош - это идеальная среда для изучения культурных особенностей разных национальностей: наблюдения и практического общения. Поэтому каждому бизнесмену, который работает с иностранными партнерами, стоит обратить внимание на этот вид спорта, как хобби, инструмент расширения кругозора и пополнения знаний о народах мира.