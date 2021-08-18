Что не так с сезоном тишины в Украине?

Павел Кравец, директор FSC Украина

Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC), наиболее строгая и авторитетная система сертификации лесного менеджмента в мире, уже более 25 лет демонстрирует свои лидерские качества среди ответственного бизнеса. Благодаря соблюдению международных требований лесные хозяйства заботятся о воссоздании и здоровье леса, сохранении ценностей окружающей среды, учитывают общественные потребности, осуществляя при этом заготовку древесины в разрешенных объемах. Лесопромышленный бизнес мотивирован включать такую ​​древесину в свои цепи поставок, поскольку они получают независимое подтверждение устойчивости и законности происхождения сырья.

Соблюдение требований стандарта осуществляется на основании формирования внутренней системы контроля (комплаенса) и ежегодных независимых аудитов. В случае выявления несоответствий осуществляется корректировка системы управления. Если отклонения систематические и/или грубые — сертификат приостанавливается или отзывается.

Сертификация FSC присутствует в стране уже 20 лет, но в этом году состоялся беспрецедентный случай с приостановлением 11 сертификатов для 28 хозяйств. Почему так случилось и каковы причины — объясняем дальше.

Что такое сезон тишины и почему сертификаты были приостановлены

Период, когда дикие животные нуждаются в покое, называется «сезоном тишины». Он длится с 1 апреля по 15 июня. В это время животные выводят свое потомство, поэтому человеческая деятельность, которая вызывает шум (санитарные рубки, запуск фейерверков, проведение ралли и т.п.), — запрещена. Это регулируется статьей 39 Закона Украины «О животном мире».

Нынешний сезон тишины нарушили 28 FSC сертифицированных лесопользователей (субъекты, осуществляющие лесохозяйствования). Среди хозяйств, которым приостановили действие такого сертификата: 7 лесхозов в Закарпатской области (Воловецкий, Ужгородский, Хустский, Раховский, Мукачевский, Великоберезнянский, Береговский), по 1 в Ровенской (Дубенский), Полтавской (Гадячский) и Киевской областях (Выщедубечанский), а также 16 лесных хозяйств, национальный парк и лесной селекционно-семенной центр Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Согласно украинскому законодательству несоблюдение этой нормы карается символической суммой штрафа. В то же время, нормативное указание FSC предусматривает, что нарушение этого требования означает расстройство системы управления. Поэтому реагирование аудиторов предусматривает немедленное приостановление действия сертификата. Основанием для идентификации факта нарушения стала публично доступна информация о выдаче разрешительного документа на рубку (лесорубный билет) после 1 апреля.

На первый взгляд, четкая законодательная норма не должна вызывать сомнений в ее применении. Но такие факты имеют место не только в сертифицированных предприятиях, где доля нарушителей меньше. Все ли так однозначно с украинским законодательством относительно сезона тишины?

Почему сезон тишины в Украине нарушается

Этому служит несколько причин. Разберем их подробнее.

1. Законодательный парадокс.

Так, уже упомянутая статья 39 Закона Украины «О животном мире» предусматривает запрет проведения санитарных рубок во время сезона тишины, в то время, как проведение других рубок (в частности сплошных, главного пользования, которые приносят даже больше шума и беспокойства для диких животных, чем санитарные) — разрешены.

С другой стороны, запрет распространяется на всю территорию хозяйства без исключений, даже ту, которая требует немедленного вмешательства (ветровалы, территория пройденная пожарами и т.д.).

Некачественная законотворческая работа вызывает осложнения, неприятие и, наконец, игнорирование такой, мягко говоря, несовершенной нормы закона. Следствием этого является недоразумение, разная интерпретация, потеря имиджа, рост коррупционных рисков.

Не стоит уточнять, что норма сформирована в текущем виде не удовлетворяет ни одну из заинтересованных сторон.

2. Несовершенство внутренней системы контроля (комплаенс).

Разрешение на санитарную рубку леса выдается на основании содержательной подготовительной работы, которая включает много составляющих: от обследования участка с привлечением сторонних специалистов к согласованию сопроводительных документов ответственными специалистами. После этого, лесорубный билет и все операции по заготовке регистрируются в единой государственной системе электронного учета древесины.

Вся информация об операциях, подлежащих выполнению, вносится в систему работниками. Поэтому ответственность за ее достоверность лежит на самом предприятии, а не на операторе системы. Согласно инструкции, прием лесопродукции должен осуществляться в день заготовки древесины. Выписка из системы электронного учета древесины показала, что значительная часть предприятий осуществляла прием лесопродукции в период сезона тишины, а значит, вероятно, нарушала законодательство.

Как оказалось, информация о предприятиях была внесена не в день проведения рубки, а значительно позже. Это позволило опровергнуть факт лесонарушение. Вместе с тем, это означает, что были нарушены сроки внесения информации в систему.

Таким образом наличие современной системы электронного учета древесины не означает априори ее безупречное функционирование. Практика показала, что, небрежность или ошибка в сроках внесения данных искажает реальную ситуацию с соблюдением требований законодательства и имеет негативные последствия как для отдельного предприятия, так и для лесного сектора в целом, усиливая подозрения причастности к незаконной деятельности.

Отсутствие или формальное существование внутренней системы контроля не дает возможность оценить допущенные просчеты на системной основе для выявления глубинных причин несоответствий, осуществления корректировки системы менеджмента.

Что ждет нарушителей «сезона тишины»

Согласно нормативной указанием FSC нарушения нормы законодательства по «сезону тишины» свидетельствует о неэффективном функционировании системы управления. Соответственно в случае выявления факта санитарной рубки в этот период органы сертификации принимают решение о приостановлении действия сертификата. Решение проблемы через поиск виновного («эксцесс исполнителя») не может считаться свидетельством устранения причин, их вызвавших.

Восстановление действия сертификата возможно в случае осуществления ряда мероприятий на предприятии, в частности: корректировка системы менеджмента, налаживание внутренней системы контроля соблюдения законодательных и других требований, также подтверждение эффективности функционирования этих систем органами сертификации. Такая комплексная работа является залогом неповторения подобных инцидентов в будущем.

Смогут ли предприятия, которым приостановили действие FSC сертификата, реализовать заготовленную древесину

Только система FSC ставит дополнительные строгие требования к лесной продукции. Поэтому если мы понимаем, что древесина заготовлена ​​с нарушениями требований законодательства и правил FSC, то такая древесина становится «ненадлежащей» и теряет свой FSC сертифицированный статус. Именно поэтому все FSC сертифицированные перерабатывающие компании (как на внутреннем, так и на внешнем рынках) не воспользуются такой древесину в своей деятельности. Более того, продукцию, заготовленную до приостановки сертификата, предприятия также не смогут реализовать с FSC заявлением.

Последующие шаги необходимы для решения этой проблемы

Жаль, что пока не произошел скандал, проблема оставалась без должного внимания. К сожалению, это дополнительная имиджевая потеря для Украины, которая негативно повлияет на доверие к украинским лесохозяйствам и производителям. Поэтому нужно будет прилагать больше усилий, чтобы улучшать качество украинского законодательства с одной стороны, а с другой — усиливать уровень правоприменения. Это, конечно, займет длительное время.

Кейс сезона тишины является показательным свидетельством тезиса, в соответствии с которым строгость законодательных норм компенсируется их невыполнением. Это требование так и не стало частью общественного договора по признанию уважения к живой природе и необходимости компромисса экономических, социальных и экологических интересов.

Решение этой ситуации существует. На рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект, который предлагает более компромиссный вариант этой нормы. Согласно ей предусматривается ограничение других рубок в этот период, но только в определенных местах, а не на всей территории управления. Правда, это не означает, что новые нормы будут соблюдаться строго и безукоризненно.

Итак, другой путь дополнительно к изменениям в законодательстве должен одновременно предусмотреть такие шаги:

- формирование системы внутреннего контроля на основании оценки рисков производственных и управленческих процессов;

- проведение соответствующего обучения работников;

- повышение эффективности функционала единой государственной системы электронного учета древесины, которая будет обеспечивать проверку внесения данных и сделает невозможным их модификацию;

- внедрение проверок контролирующих органов и добровольных аудитов на основе оценки рисков нарушения законодательства и требований стандартов.

Как результат, должно начаться движение навстречу и взаимопонимание между заинтересованными сторонами. Оно должено предусматривать комплексный подход, когда соблюдение кодекса поведения, демонстрация личной ответственности и творческий взгляд будут способствовать повышению доверия к работникам лесной отрасли. Соответственно и правовая система будет подвергаться трансформации от запрето-ограничительного законодательства до законодательства, которое формирует рамочные требования по достижению желаемого результата или же предотвращению развития негативных воздействий и последствий.