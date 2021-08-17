Может ли бизнес помочь государству в борьбе с распространением COVID-19? (кейс Budhouse Group)

Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group, глава УСТЦ

С лета этого года в украинских торговых центрах в разных городах стали открываться центры вакцинации. Произошло это по инициативе бизнеса.

Совет Торговых Центров Украины (УСТЦ) активно выступает за открытие центров вакцинации на площадях ТРЦ и оказывает консультативную поддержку.

Первым ТРЦ, где можно было вакцинироваться, стал Forum во Львове.

Затем центры вакцинации открылись в Херсоне, Одессе, Черкассах, Харькове, Киеве, Запорожье и других городах. Подобные примеры показывают, что торговые центры уже давно являются социально значимыми объектами, которые могут помочь государству в решении различных вопросов.

Данную инициативу одной из первых поддержала компания Budhouse Group, все ТЦ которой уже предоставляют возможность посетителям вакцинироваться.

По результатам нашей работы в разных городах, можно сделать два основных вывода:

Центры вакцинации в ТРЦ реально эффективно работают, гораздо эффективнее обычных центров вакцинации.

Мы не получаем достаточную поддержку от местных органов власти и Министерства здравоохранения, чтобы сделать работу центров еще более эффективной и вакцинировать в разы больше людей.

В чем преимущество центров вакцинации (ЦВН) в ТРЦ? Во-первых, это комфорт и удобство. Торговый центр выгодно отличается от больниц или других коммунальных помещений атмосферой, климатом, местами ожидания и т.д. Люди с другим настроением воспринимают процедуру, и она не вызывает столько негатива как могла бы.

Во-вторых, экономия времени. Через большие ТРЦ так или иначе проходит практически все население города, гораздо удобней вакцинироваться, совмещая это с шоппингом или другими активностями в ТРЦ.

В-третьих, торговые комплексы генерируют большой поток людей, клиентами центра вакцинации становятся и случайные люди, которые не записывались на процедуру. Так, опыт Budhouse Group показывает, что случайных вакцинированных около 60% от всего числа вакцинаций.

За период работы ЦВН в торговых центрах Budhouse Group, от COVID19 было вакцинировано более 34 тыс. человек. И это при том, что в ТРЦ Nikolsky ЦВН начал свою работу только в августе. Много это или мало? Мы считаем, что мало. При активной поддержке всех заинтересованных сторон таких людей могло бы быть в разы больше. Мы бы могли вакцинировать гораздо больше людей, если бы нам предоставлялось больше медицинского персонала, не было бы проблем с вакцинами, было бы меньше бюрократии при открытии ЦВН и они работали бы ежедневно. Для примера, ЦВН в Харькове мы смогли открыть только через 2 месяца, после того как начали переговоры о его открытии. За это время мы смогли бы привить еще порядка 20 тысяч человек только в Nikolsky при правильной организации работы центра.

Центры вакцинации в ТРЦ : Период: Количество вакцинированных: ТРЦ "Фабрика" 12.06.-15.08.2021 12281 ТРЦ "Любава" 17.06.-15.08.2021 7531 ТРЦ "Никольский" 30.07.-15.08.2021 3293 ТРЦ "Форум-Львов" 01.06.-12.08.2021 11076 Всего, чел: 34181

Несмотря на то, что торговые центры берут на себя все расходы по организации и работе ЦВН, главными проблемами при организации ЦВН в ТРЦ остаются нехватка медработников, дефицит вакцины, завышенные в некоторых регионах требования к центрам вакцинации.

Кейс ТРЦ Fabrika (Херсон)

За период работы этого центра от COVID19 было вакцинировано более 12 500 человек. Цифра кажется не большой, но надо понимать, что это более 15% всех вакцинированных людей в Херсонской области в дни работы ЦВН! (см сравнительная таблица ниже)

В данный момент можно привиться тремя сертифицированными вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna.

На сегодняшний день большая часть посетителей отдает предпочтение вакцине Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В первые дни работы центра среди посетителей было около 80% приглашенных семейными врачами, а остальные – спонтанные гости. Сейчас статистика изменилась – большинство посетителей приходит самостоятельно или принимает решение ситуативно, увидев работающий ЦВН.

В торговых центрах Budhouse Group: ТРЦ Fabrika, ТРЦ Lubava, ТРЦ Forum, ТРЦ Nikolsky работа центров вакцинации настроена так, что гость получает персональный номер. Нет необходимости стоять в очереди, свое время можно провести комфортно. Посетителей информируют, сколько ориентировочно нужно ждать до приема.

Факторы эффективности работы ЦВН в ТРЦ Fabrika

При необходимости возможность обеспечить работу нескольких бригад врачей (для этого построили и оборудовали дополнительную кабинку для вакцинации)

Расположение ЦВН и площадь ТРЦ, система формирования очереди позволяет обслужить большое количество людей, пришедших для вакцинирования. В нормальном режиме работы можно вакцинировать 500-550 человек

Эффективные рекламные инструменты ТРЦ были использованы для продвижения Центра вакцинации населения (видеостойки, внутреннее радио, соцсети ТРЦ, афиши и др.)

ТРЦ Фабрика - большой ТРЦ (молл), зона влияния которого распространяется на Николаевскую, Херсонскую области и на Северный Крым, это также отражается на «географии» посетителей Центра вакцинации – среди них жители Николаева, Каховки, Новой Каховки и т.д.

Херсон - пограничный город, поэтому наблюдается увеличение запросов на консультацию и вакцинацию жителей Крыма, которых в Центре вакцинации принимают в первую очередь

Мы призываем все торговые центры Украины открывать пункты вакцинации у себя. Все хотят нормально работать этой осенью и следующей весной. Как показывает европейский опыт – есть только один путь, это вакцинация. Совет Торговых Центров Украины готов оказывать максимальную консультационную поддержку для всех, кто готов бороться COVID19, и работать без локдаунов.

Сравнительная таблица

вакцинированных в ЦВН ТРЦ Fabrika и общим количеством вакцинаций в Херсоне и Херсонской области

(https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/hersonskaya/2021-07/)