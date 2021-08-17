Колонки

13:46 17.08.2021

Автор: МАКСИМ ГАВРЮШИН

Может ли бизнес помочь государству в борьбе с распространением COVID-19? (кейс Budhouse Group)

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Может ли бизнес помочь государству в борьбе с распространением COVID-19? (кейс Budhouse Group)

Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group, глава УСТЦ

 

С лета этого года в украинских торговых центрах в разных городах стали открываться центры вакцинации. Произошло это по инициативе бизнеса.

Совет Торговых Центров Украины (УСТЦ) активно выступает за открытие центров вакцинации на площадях ТРЦ и оказывает консультативную поддержку.

Первым ТРЦ, где можно было вакцинироваться, стал Forum во Львове.

Затем центры вакцинации открылись в Херсоне, Одессе, Черкассах, Харькове, Киеве, Запорожье и других городах. Подобные примеры показывают, что торговые центры уже давно являются социально значимыми объектами, которые могут помочь государству в решении различных вопросов.

Данную инициативу одной из первых поддержала компания Budhouse Group, все ТЦ которой уже предоставляют возможность посетителям вакцинироваться. 

По результатам нашей работы в разных городах, можно сделать два основных вывода:

  1. Центры вакцинации в ТРЦ реально эффективно работают, гораздо эффективнее обычных центров вакцинации.

 

  1. Мы не получаем достаточную поддержку от местных органов власти и Министерства здравоохранения, чтобы сделать работу центров еще более эффективной и вакцинировать в разы больше людей.

В чем преимущество центров вакцинации (ЦВН) в ТРЦ? Во-первых, это комфорт и удобство. Торговый центр выгодно отличается от больниц или других коммунальных помещений атмосферой, климатом, местами ожидания и т.д. Люди с другим настроением воспринимают процедуру, и она не вызывает столько негатива как могла бы.

Во-вторых, экономия времени. Через большие ТРЦ так или иначе проходит практически все население города, гораздо удобней вакцинироваться, совмещая это с шоппингом или другими активностями в ТРЦ.

В-третьих, торговые комплексы генерируют большой поток людей, клиентами центра вакцинации становятся и случайные люди, которые не записывались на процедуру. Так, опыт Budhouse Group показывает, что случайных вакцинированных около 60% от всего числа вакцинаций.

За период работы ЦВН в торговых центрах Budhouse Group, от COVID19 было вакцинировано более 34 тыс. человек. И это при том, что в ТРЦ Nikolsky ЦВН начал свою работу только в августе. Много это или мало? Мы считаем, что мало. При активной поддержке всех заинтересованных сторон таких людей могло бы быть в разы больше. Мы бы могли вакцинировать гораздо больше людей, если бы нам предоставлялось больше медицинского персонала, не было бы проблем с вакцинами, было бы меньше бюрократии при открытии ЦВН и они работали бы ежедневно. Для примера, ЦВН в Харькове мы смогли открыть только через 2 месяца, после того как начали переговоры о его открытии. За это время мы смогли бы привить еще порядка 20 тысяч человек только в Nikolsky при правильной организации работы центра.

Центры вакцинации в ТРЦ :

Период:

Количество вакцинированных:

ТРЦ "Фабрика"

12.06.-15.08.2021

12281

ТРЦ "Любава"

17.06.-15.08.2021

7531

ТРЦ "Никольский"

 30.07.-15.08.2021

 3293

ТРЦ "Форум-Львов"

 01.06.-12.08.2021

 11076

Всего, чел:

 

34181

 

Несмотря на то, что торговые центры берут на себя все расходы по организации и работе ЦВН, главными проблемами при организации ЦВН в ТРЦ остаются нехватка медработников, дефицит вакцины, завышенные в некоторых регионах требования к центрам вакцинации.

Кейс ТРЦ Fabrika (Херсон)

За период работы этого центра от COVID19 было вакцинировано более 12 500 человек. Цифра кажется не большой, но надо понимать, что это более 15% всех вакцинированных людей в Херсонской области в дни работы ЦВН!  (см сравнительная таблица ниже)

В данный момент можно привиться тремя сертифицированными вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna.

На сегодняшний день большая часть посетителей отдает предпочтение вакцине Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В первые дни работы центра среди посетителей было около 80% приглашенных семейными врачами, а остальные – спонтанные гости. Сейчас статистика изменилась – большинство посетителей приходит самостоятельно или принимает решение ситуативно, увидев работающий ЦВН.

В торговых центрах Budhouse Group: ТРЦ Fabrika, ТРЦ Lubava, ТРЦ Forum, ТРЦ Nikolsky работа центров вакцинации настроена так, что гость получает персональный номер. Нет необходимости стоять в очереди, свое время можно провести комфортно. Посетителей информируют, сколько ориентировочно нужно ждать до приема.

Факторы эффективности работы ЦВН в ТРЦ Fabrika

  • При необходимости возможность обеспечить работу нескольких бригад врачей (для этого построили и оборудовали дополнительную кабинку для вакцинации)
  • Расположение ЦВН и площадь ТРЦ, система формирования очереди позволяет обслужить большое количество людей, пришедших для вакцинирования. В нормальном режиме работы можно вакцинировать 500-550 человек
  • Эффективные рекламные инструменты ТРЦ были использованы для продвижения Центра вакцинации населения (видеостойки, внутреннее радио, соцсети ТРЦ, афиши и др.)
  • ТРЦ Фабрика  - большой ТРЦ (молл), зона влияния которого распространяется на Николаевскую, Херсонскую области и на Северный Крым, это также отражается на «географии» посетителей Центра вакцинации – среди них жители Николаева, Каховки, Новой Каховки и т.д.
  • Херсон - пограничный город, поэтому наблюдается увеличение запросов на консультацию и вакцинацию жителей Крыма, которых в Центре вакцинации принимают в первую очередь

 

Мы призываем все торговые центры Украины открывать пункты вакцинации у себя. Все хотят нормально работать этой осенью и следующей весной. Как показывает европейский опыт – есть только один путь, это вакцинация.  Совет Торговых Центров Украины готов оказывать максимальную консультационную поддержку для всех, кто готов бороться COVID19, и работать без локдаунов.

 

Сравнительная таблица

вакцинированных в ЦВН ТРЦ Fabrika и общим количеством вакцинаций в Херсоне и Херсонской области

(https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/hersonskaya/2021-07/)

Дата

Количество вакцинированых в ТРЦ ФАБРИКА

Количество вакцинированых в Херсонской области

% вакцинированых в ТРЦ

12.06.2021

204

1159

17,6%

13.06.2021

214

849

25,2%

19.06.2021

154

885

17,4%

20.06.2021

112

135

83,0%

26.06.2021

179

1835

9,8%

27.06.2021

165

337

49,0%

28.06.2021

77

273

28,2%

03.07.2021

218

1102

19,8%

04.07.2021

166

259

64,1%

08.07.2021

25

2436

1,0%

09.07.2021

61

2233

2,7%

10.07.2021

269

1483

18,1%

11.07.2021

430

950

45,3%

15.07.2021

462

2494

18,5%

16.07.2021

83

2103

3,9%

17.07.2021

549

1840

29,8%

18.07.2021

489

949

51,5%

21.07.2021

154

2807

5,5%

22.07.2021

415

2901

14,3%

23.07.2021

396

3363

11,8%

24.07.2021

509

2604

19,5%

25.07.2021

426

1272

33,5%

26.07.2021

169

2928

5,8%

27.07.2021

184

3859

4,8%

28.07.2021

238

3775

6,3%

29.07.2021

328

4545

7,2%

30.07.2021

300

4154

7,2%

31.07.2021

448

2642

17,0%

01.08.2021

345

1330

25,9%

02.08.2021

245

3160

7,8%

03.08.2021

253

4076

6,2%

04.08.2021

229

4233

5,4%

05.08.2021

339

4527

7,5%

06.08.2021

391

4146

9,4%

07.08.2021

453

2521

18,0%

08.08.2021

393

1162

33,8%

09.08.2021

299

2501

12,0%

10.08.2021

270

3826

7,1%

11.08.2021

306

4358

7,0%

12.08.2021

343

3879

8,8%

13.08.2021

305

4175

7,3%

14.08.2021

345

2620

13,2%

15.08.2021

341

 

 

Итого

12281

68971

17,8%

 

 

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