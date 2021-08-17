Может ли бизнес помочь государству в борьбе с распространением COVID-19? (кейс Budhouse Group)
Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group, глава УСТЦ
С лета этого года в украинских торговых центрах в разных городах стали открываться центры вакцинации. Произошло это по инициативе бизнеса.
Совет Торговых Центров Украины (УСТЦ) активно выступает за открытие центров вакцинации на площадях ТРЦ и оказывает консультативную поддержку.
Первым ТРЦ, где можно было вакцинироваться, стал Forum во Львове.
Затем центры вакцинации открылись в Херсоне, Одессе, Черкассах, Харькове, Киеве, Запорожье и других городах. Подобные примеры показывают, что торговые центры уже давно являются социально значимыми объектами, которые могут помочь государству в решении различных вопросов.
Данную инициативу одной из первых поддержала компания Budhouse Group, все ТЦ которой уже предоставляют возможность посетителям вакцинироваться.
По результатам нашей работы в разных городах, можно сделать два основных вывода:
- Центры вакцинации в ТРЦ реально эффективно работают, гораздо эффективнее обычных центров вакцинации.
- Мы не получаем достаточную поддержку от местных органов власти и Министерства здравоохранения, чтобы сделать работу центров еще более эффективной и вакцинировать в разы больше людей.
В чем преимущество центров вакцинации (ЦВН) в ТРЦ? Во-первых, это комфорт и удобство. Торговый центр выгодно отличается от больниц или других коммунальных помещений атмосферой, климатом, местами ожидания и т.д. Люди с другим настроением воспринимают процедуру, и она не вызывает столько негатива как могла бы.
Во-вторых, экономия времени. Через большие ТРЦ так или иначе проходит практически все население города, гораздо удобней вакцинироваться, совмещая это с шоппингом или другими активностями в ТРЦ.
В-третьих, торговые комплексы генерируют большой поток людей, клиентами центра вакцинации становятся и случайные люди, которые не записывались на процедуру. Так, опыт Budhouse Group показывает, что случайных вакцинированных около 60% от всего числа вакцинаций.
За период работы ЦВН в торговых центрах Budhouse Group, от COVID19 было вакцинировано более 34 тыс. человек. И это при том, что в ТРЦ Nikolsky ЦВН начал свою работу только в августе. Много это или мало? Мы считаем, что мало. При активной поддержке всех заинтересованных сторон таких людей могло бы быть в разы больше. Мы бы могли вакцинировать гораздо больше людей, если бы нам предоставлялось больше медицинского персонала, не было бы проблем с вакцинами, было бы меньше бюрократии при открытии ЦВН и они работали бы ежедневно. Для примера, ЦВН в Харькове мы смогли открыть только через 2 месяца, после того как начали переговоры о его открытии. За это время мы смогли бы привить еще порядка 20 тысяч человек только в Nikolsky при правильной организации работы центра.
|
Центры вакцинации в ТРЦ :
|
Период:
|
Количество вакцинированных:
|
ТРЦ "Фабрика"
|
12.06.-15.08.2021
|
12281
|
ТРЦ "Любава"
|
17.06.-15.08.2021
|
7531
|
ТРЦ "Никольский"
|
30.07.-15.08.2021
|
3293
|
ТРЦ "Форум-Львов"
|
01.06.-12.08.2021
|
11076
|
Всего, чел:
|
|
34181
Несмотря на то, что торговые центры берут на себя все расходы по организации и работе ЦВН, главными проблемами при организации ЦВН в ТРЦ остаются нехватка медработников, дефицит вакцины, завышенные в некоторых регионах требования к центрам вакцинации.
Кейс ТРЦ Fabrika (Херсон)
За период работы этого центра от COVID19 было вакцинировано более 12 500 человек. Цифра кажется не большой, но надо понимать, что это более 15% всех вакцинированных людей в Херсонской области в дни работы ЦВН! (см сравнительная таблица ниже)
В данный момент можно привиться тремя сертифицированными вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna.
На сегодняшний день большая часть посетителей отдает предпочтение вакцине Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
В первые дни работы центра среди посетителей было около 80% приглашенных семейными врачами, а остальные – спонтанные гости. Сейчас статистика изменилась – большинство посетителей приходит самостоятельно или принимает решение ситуативно, увидев работающий ЦВН.
В торговых центрах Budhouse Group: ТРЦ Fabrika, ТРЦ Lubava, ТРЦ Forum, ТРЦ Nikolsky работа центров вакцинации настроена так, что гость получает персональный номер. Нет необходимости стоять в очереди, свое время можно провести комфортно. Посетителей информируют, сколько ориентировочно нужно ждать до приема.
Факторы эффективности работы ЦВН в ТРЦ Fabrika
- При необходимости возможность обеспечить работу нескольких бригад врачей (для этого построили и оборудовали дополнительную кабинку для вакцинации)
- Расположение ЦВН и площадь ТРЦ, система формирования очереди позволяет обслужить большое количество людей, пришедших для вакцинирования. В нормальном режиме работы можно вакцинировать 500-550 человек
- Эффективные рекламные инструменты ТРЦ были использованы для продвижения Центра вакцинации населения (видеостойки, внутреннее радио, соцсети ТРЦ, афиши и др.)
- ТРЦ Фабрика - большой ТРЦ (молл), зона влияния которого распространяется на Николаевскую, Херсонскую области и на Северный Крым, это также отражается на «географии» посетителей Центра вакцинации – среди них жители Николаева, Каховки, Новой Каховки и т.д.
- Херсон - пограничный город, поэтому наблюдается увеличение запросов на консультацию и вакцинацию жителей Крыма, которых в Центре вакцинации принимают в первую очередь
Мы призываем все торговые центры Украины открывать пункты вакцинации у себя. Все хотят нормально работать этой осенью и следующей весной. Как показывает европейский опыт – есть только один путь, это вакцинация. Совет Торговых Центров Украины готов оказывать максимальную консультационную поддержку для всех, кто готов бороться COVID19, и работать без локдаунов.
Сравнительная таблица
вакцинированных в ЦВН ТРЦ Fabrika и общим количеством вакцинаций в Херсоне и Херсонской области
(https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/hersonskaya/2021-07/)
|
Дата
|
Количество вакцинированых в ТРЦ ФАБРИКА
|
Количество вакцинированых в Херсонской области
|
% вакцинированых в ТРЦ
|
12.06.2021
|
204
|
1159
|
17,6%
|
13.06.2021
|
214
|
849
|
25,2%
|
19.06.2021
|
154
|
885
|
17,4%
|
20.06.2021
|
112
|
135
|
83,0%
|
26.06.2021
|
179
|
1835
|
9,8%
|
27.06.2021
|
165
|
337
|
49,0%
|
28.06.2021
|
77
|
273
|
28,2%
|
03.07.2021
|
218
|
1102
|
19,8%
|
04.07.2021
|
166
|
259
|
64,1%
|
08.07.2021
|
25
|
2436
|
1,0%
|
09.07.2021
|
61
|
2233
|
2,7%
|
10.07.2021
|
269
|
1483
|
18,1%
|
11.07.2021
|
430
|
950
|
45,3%
|
15.07.2021
|
462
|
2494
|
18,5%
|
16.07.2021
|
83
|
2103
|
3,9%
|
17.07.2021
|
549
|
1840
|
29,8%
|
18.07.2021
|
489
|
949
|
51,5%
|
21.07.2021
|
154
|
2807
|
5,5%
|
22.07.2021
|
415
|
2901
|
14,3%
|
23.07.2021
|
396
|
3363
|
11,8%
|
24.07.2021
|
509
|
2604
|
19,5%
|
25.07.2021
|
426
|
1272
|
33,5%
|
26.07.2021
|
169
|
2928
|
5,8%
|
27.07.2021
|
184
|
3859
|
4,8%
|
28.07.2021
|
238
|
3775
|
6,3%
|
29.07.2021
|
328
|
4545
|
7,2%
|
30.07.2021
|
300
|
4154
|
7,2%
|
31.07.2021
|
448
|
2642
|
17,0%
|
01.08.2021
|
345
|
1330
|
25,9%
|
02.08.2021
|
245
|
3160
|
7,8%
|
03.08.2021
|
253
|
4076
|
6,2%
|
04.08.2021
|
229
|
4233
|
5,4%
|
05.08.2021
|
339
|
4527
|
7,5%
|
06.08.2021
|
391
|
4146
|
9,4%
|
07.08.2021
|
453
|
2521
|
18,0%
|
08.08.2021
|
393
|
1162
|
33,8%
|
09.08.2021
|
299
|
2501
|
12,0%
|
10.08.2021
|
270
|
3826
|
7,1%
|
11.08.2021
|
306
|
4358
|
7,0%
|
12.08.2021
|
343
|
3879
|
8,8%
|
13.08.2021
|
305
|
4175
|
7,3%
|
14.08.2021
|
345
|
2620
|
13,2%
|
15.08.2021
|
341
|
|
|
Итого
|
12281
|
68971
|
17,8%