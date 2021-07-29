Колонки

15:29 29.07.2021

Автор: АЛЕНА ОГОНЕСЯН

Почему сквош — не только спорт, но и перспективная ниша для бизнеса / стартапа

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Почему сквош — не только спорт, но и перспективная ниша для бизнеса / стартапа

Алена Огонесян, вице-президент Федерации сквоша Украины

 

Начнем с простого вопроса: кто участвует в матче по сквошу? На первый взгляд, ответ очевиден игроки, судьи и определенным образом зрители. Но если посмотреть глубже, мы увидим десятки скрытых участников, которые незаметны, даже у всех на глазах.

Компании, которые организовали матч, построили корт, изготовили мячи и ракетки, сшили одежду и обувь, обеспечили информационную поддержку и многие другие также принимают участие в соревновании.

Под таким углом гораздо легче увидеть возможности, открытые не только перед спортсменами, тренерами и экспертами, но и перед бизнесменами и стартаперами. Разложив аспекты игры в сквош по полочкам, каждый, кто заинтересован в создании своего дела, может найти свою нишу.

Тем более, что мировой опыт дает немало примеров подобных историй для вдохновения и наполнения новыми идеями. Среди них самые яркие фигуры современного сквоша трехкратный чемпион мира Рами Ашур и один из лучших наставников планеты Хишам Ашур.

Так почему у них стоит поучиться?

Ашура-младшего Рами, называют одним из лучших за всю историю сквоша, отмечают индивидуальный и неповторимый стиль игры. Он стал самым молодым чемпионом мира по сквошу среди юниоров в 16 лет, а затем первым в истории двукратным чемпионом мира в этой возрастной категории. Повзрослев, в 2014 Раме завоевал титул еще раз.

Стоит обратить внимание на то, что настойчивость и талант Ашура-младшего помогли ему показать себя не только как талантливого спортсмена, но и как креатора и стартапера. Рами создал собственную систему подсчета очков в сквош "RAM Scoring". Главная идея и особенность формата заключается в ограничениях во времени. Спортсмен регулярно организовывает соревнования по этой системе в США. Украинские сквошисты также смогут попробовать принять в них участие на летнем кемпе, который проведет Рами вместе с братом Хишамом в Киеве 2-8 августа при поддержке Федерации сквоша Украины.

Продолжая мысль о сочетании спортивных и бизнес-достижений, невозможно обойти тот факт, что Ашур-старший, Хишам, также достиг значительных успехов в обоих направлениях. Он является одним из лучших тренеров сквоша в мире. Известен тем, что изобрел легендарный залповый удар "Mizuki". Интересно, что Хишам сыграл в матче с наибольшим счетом за всю историю профессионального сквоша: 35-33. Неудивительно, что такой целенаправленный спортсмен также решил начать собственное дело после завершения карьеры основал и стал руководителем академии сквоша для юниоров в Нью-Йорке.

Учитывая то, что вышеупомянутый опыт сочетает в себе спортивную карьеру и смежные направления, такие как тренерство и организация соревнований, стоит привести еще несколько совсем других примеров.

Современный рынок насыщен компаниями-производителями спортивного инвентаря, одежды, обуви и аксессуаров. Некоторые из них работают исключительно в направлении сквоша, другие над обеспечением различных ракеточных видов спорта в целом, например, тенниса, падела и бадминтона. Также существуют те, которые не идентифицируют себя со сквошем как производитель, но предлагают релевантные товары в своем ассортименте.

Компании являются конкурентоспособными, каждый имеет своего покупателя и целевую аудиторию по географии, ценовой политике, особенностям самой продукции и так далее. Кроме того, большинство из них имеет выдающуюся историю и звезд мирового сквоша среди клиентов, что, конечно, также является важным имидже образующим элементом и вдохновением для тех, кто только планирует основать собственное дело.

 

Поэтому, можем сделать вывод, что сквош сочетает в себе возможности для спортсменов, бизнесменов, стартаперов. Стоит только посмотреть шире, найти вдохновение и выбрать, что именно по душе. Держать ракетку и побеждать или создать ее и наблюдать за триумфами чемпионов с вашим творением в руке.

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