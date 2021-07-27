Колонки

13:12 27.07.2021

Автор: ДМИТРИЙ СЕННИЧЕНКО

Как реализовать справедливые реформы и удержать результат: опыт Фонда госимущества

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Как реализовать справедливые реформы и удержать результат: опыт Фонда госимущества

Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда государственного имущества Украины

 

Фонд госимущества в ближайшее время будет отмечать две годовщины. Первая -  это 30-летие независимости Украины, вторая -  двухлетие с того момента, как слово «реформы» перестало быть бутафорией, а стало означать реальные трансформации в основных сферах жизнедеятельности государства.

Рынок земли, демонополизация спиртовой отрасли, инициативы и действия по снижению экономического «веса» олигархов - это неполный перечень сложных, но необходимых шагов, которые удалось реализовать в Украине за два последних года. Реформы и борьба с коррупцией - это тот выбор, который сделал народ Украины на Майдане. 

По сути, за громким словом «реформы» стоят вполне определенные, конкретные ежедневные задачи, за результат которых каждый несет ответственность. Для нас в Фонде госимущества реформы - это ежедневная упорная работа, то, что мы делаем каждый день и то, в чем добились существенного, признанного, в том числе нашими международными партнерами, прогресса. Это вселяет в нас оптимизм, и подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. И хотя нам предстоит пройти еще долгий путь, мы не сомневаемся, что его преодолеем. 

Секрет успешных реформ на самом деле очень прост. Главное, чтобы в их основе лежал принцип справедливости.  И тогда самые сложные и непопулярные трансформации получают поддержку общества, возможности для коррупции минимизируются, а изменения обеспечивают долгосрочный позитивный эффект. ФГИ с этим успешно справляется.

Новый взгляд на приватизацию

На протяжении почти всех 30 лет независимости Украины термин «приватизация» был синонимом слов «коррупция» и «договорняк».  Помимо разовых исключений, таких как кейс «Криворожстали», сфера управления государственным имуществом представляла  собой непрезентабельное зрелище: активы, из которых коррупционеры выкачивали все соки, разнообразные построенные вокруг них схемы и устаревшая инфраструктура. Очевидно, что справедливости  и прозрачности в такой конъюнктуре быть не могло. Мы решили с этим не мириться.

Сегодня форма приватизации изменилась - уверен, что безвозвратно. Были ликвидированы существовавшие десятилетиями коррупционные практики: восстановлен - иногда с боями - контроль государства над наиболее привлекательными объектами, обеспечена прозрачность их работы. Приватизация перестала быть «хобби для своих», а стала доступна любому инвестору доброй воли. Чуть менее двух лет назад мы с командой приняли в управление участок работы, на котором параметр прозрачности обеспечивали  400 бумажных, недоступных  экземпляра «Ведомостей приватизации», а альтернативным способом что-либо узнать была только покупка  флешки с данными у сотрудника Фонда.

Сейчас информация про объекты приватизации по десяткам фильтров доступна на портале privatization.gov.ua, и целые массивы отчетности по ним залиты в виртуальные комнаты данных. Принцип «только для своих» сменился на прямо противоположный - «все знают всё».

Финансовый результат такой открытости не заставил себя ждать: с начала 2020 года ФГИ организовал более 2990 аукционов, из числа которых успешные аукционы обеспечат поступления в бюджет на уровне 4,5 млрд гривен. В прошлом году ФДМУ перечислил в казну 2,25 млрд грн, что в 4 раза превышает результат благополучного 2019 года и в 8 раз - 2018 года. 

Фонд прикладывает максимум усилий чтобы в текущем году приватизация принесла бюджету 12 млрд грн  - это в 44 (!) раза больше, чем в 2018-м. Такая динамика кажется удивительной и даже в чем-то нереальной, но ей есть объяснение:

  • в ФГИ перестали красть от слова «совсем», и на всех уровнях реализуют нулевую толерантность к коррупции.
  • ценой неимоверных усилий мы добились старта Большой приватизации. Первый сверхкрупный гособъект - ОГХК  - будет выставлен на аукцион уже в конце лета.

 

Я не устаю повторять, что цель приватизации  объектов любого масштаба -  не просто продать подороже. Скажу больше, самой главной целью приватизации даже не является наполнение бюджета, хотя это конечно важный бонус, ведь деньги для сдерживающей агрессора и борющейся с пандемией страны никогда не лишние.  Но основная цель приватизации - это обеспечить новую жизнь объектам, которые в силу заброшенности и плохого хозяйствования  выбыли из экономического оборота либо  наоборот - продолжали успешно работать, но не в пользу государства, а условной ФПГ.

Чуть более месяца назад ФГИ продал в частную собственность заброшенную колонию №48, что во Львове, всего в 10 минутах езды от центра города. Пополнение бюджета государства составило 407,5 млн гривен, но куда важнее, что ветшающий заброшенный объект с неоднозначным прошлым получил шанс на новое, уверен, гораздо более светлое, будущее.

Новым собственником колонии стала IT-компания, которая превратит полуразрушенную тюрьму в творческий кампус - с главным офисом и инфраструктурными объектами для образования, развития талантов и отдыха. Этот кейс - своеобразный водораздел восприятия, ценностей и мышления, который необходимо экстраполировать на всю Украину. На месте заброшенной колонии, воплощающей несвободу и старый режим, вырастет ее полная противоположность - современный креативный хаб - эпицентр свободы и новых идей.

И опять-таки все справедливо: не подковерный договорняк, а открытый аукцион, не заведомый победитель плюс карманный соперник, а конкурентная борьба 7 претендентов.

Теперь, когда эффективность программы доказана на практике, а большинство процессов прозрачны и отлажены - необходимо ускорить и масштабировать приватизацию. И у нас есть ключ к этому. Фонд госимущества разработал комплексный законопроект №4572, который ликвидирует множество преград приватизации и позволит пробраться сквозь заросли бюрократии на пути привлечения инвестиций.

Он совершенствует процессы приватизации и аренды, вводит механизмы контроля за использованием госсобственности, а также устанавливает четкие критерии передачи объектов на приватизацию. Важная новация - 10% средств от малой приватизации будет оставаться в местных бюджетах, чтобы обеспечить развитие органов местного самоуправления.

Ожидаемый экономический эффект от принятия законопроекта для Украины - 200 млрд грн на протяжении нескольких следующих лет. Это плюс к ВВП, который даст привлечение инвестиций в развитие приватизированных объектов.

Арендовать у Украины

Не все инвесторы готовы «с порога» покупать гособъекты, да и не все объекты возможно навсегда передавать в частную собственность.  Значительная часть  партнеров государства Украина и ФГИ, как его полномочного представителя - это арендаторы государственного имущества. В некотором смысле это даже более выгодный формат сотрудничества, поскольку он обеспечивает бюджету долгосрочный cash-flow живых денег.

До последнего времени дела здесь обстояли немногим лучше, чем в сфере приватизации. Аренда за 1 гривну в год или вовсе не гласно, «мутные» договора, отсутствие качественного реестра площадей - такова была арендная реальность, которую мы изменили. 

Фонд госимущества внедрил механизм арендных онлайн-аукционов, которые обеспечивают прозрачность передачи в аренду государственных объектов и справедливые условия  как для арендаторов, так и для государства.

На онлайн-маркетплейсе orenda.gov.ua, который мы запустили с нуля в сжатые сроки,  представлены все текущие предложения и вакантные для использования площади. Это более 4000 объектов на любой вкус и кошелек.

Не так давно на аукционе по аренде 5 квадратных метров в аэропорту “Борисполь” цена поднялась до 125 тис. грн. По действовавшему до этого договору она была в 16 раз меньше - всего 7 тыс. грн. Но и это еще не все. При заключении договора победитель аукциона заплатил аванс за 6 месяцев и обеспечительный депозит в размере двух арендных плат. Таким образом государство сразу получило 1 млн грн - по старому контракту такую сумму заплатили бы за 12 лет.

Кто угодно может стать арендатором - нет нужды шататься по коридорам предприятий и Фонда и искать, с кем «порешать». Правила едины для всех: прозрачность, рыночная цена, честная конкуренция.

Результат - более 1 млрд гривен поступлений в бюджет от аренды с начала этого года.

Реализуя реформы аренды мы еще раз убедились, что цифровизация - это эффективный инструмент, который мы используем в реформах. Важность цифровизации в развитии Украины подчеркнул и Президент, выступая недавно на саммите в Литве. И мы полностью поддерживаем заданный курс в своей работе, ведь переход большинства государственных процессов в диджитал фактически нейтрализует питательную среду коррупции.

Оценить все

Реформа оценочной отрасли - неблагодарное направление деятельности, в том смысле, что широкому кругу граждан эта тема ни о чем не говорит. Но это ровно до тех пор, пока им не понадобится продать или купить квартиру, дом, земельный участок… Вот тут-то и будет возможность оценить тихий прорыв, который совершил ФГИ, буквально выбросив из этой сферы компании-присоски, на ровном месте наживающиеся на абсолютно факультативных и необоснованных  услугах. 

Напомню, как выглядела процедура оценки еще совсем недавно: на ровном месте человек вносил 1800 гривен за - внимание! - просто передачу данных в Единую базу данных об оценке ФГИ одной из четырех компаний-прокладок. Мы ликвидировали эти посреднические площадки, запустив бесплатный сервис внесения информации в Единую базу. Чистая экономия для граждан - более 1,2 млрд грн за полтора года.

Вторым этапом стал запуск автоматической электронной справки - создание бесплатного сервиса электронной оценки недвижимости «Единая база отчетов об оценке», к которому в любой момент может обратиться любой желающий, располагающий доступом в интернет и электронной цифровой подписью. Никаких походов в госучреждения, никаких трат на оценщиков, никакой вариативности данных с поправкой на человеческий фактор. Взамен - 18 типов по комплексу параметров OLX, нотариусы, исторические данные предыдущих сделок, сумма которых и выдает максимально объективный результат оценки вашего объекта. Если же оценка не устраивает, то у граждан есть право обратиться к оценщику. Например, если объект неординарный и требует дополнительной оценки.

За неделю сервисом воспользовались 25 тыс. граждан, более 10 тыс. договоров зафиксировали нотариусы на основе полученных документов. Как говорится - пользуйтесь с удовольствием.

Реформа продолжается: впереди еще два этапа. В первую очередь, это ликвидация фракционной оценки - устаревшей практики, при которой земля и недвижимость на ней оцениваются отдельно.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, мы рассчитываем на содействие депутатов по его прохождению.

А завершающим этапом должно стать внедрение международных стандартов оценочной деятельности, которые в Украине не менялись с 2003 года.  Разработанный совместно со специалистами привлеченными Мировым банком, законопроект предусматривает переход на международные стандарты оценки и новые подходы к профессиональному обучению специалистов.

Корпоративное управление

Начиная с конца 2019 года нагрузка на Фонд госимущества резко увеличилась. Мы не жалуемся, но этот фактор необходимо учитывать, анализируя другие наши результаты и прогресс реформ.

Цифры наглядны:

В 2019 году в управлении пребывало  348 госпредприятий, в 2020 - 724, в  2021 - 860. Этот груз, который, опять-таки, мы безропотно приняли, был не из легких.

Для понимания масштаба работы и того, в каком ужасном состоянии нам передали эти предприятия, скажу, что лишь у 12 (!) из нескольких сотен ГП на момент передачи  были утверждены  стратегические планы развития, и лишь с 92 руководителями были подписаны контракты. Больше половины (53%) предприятий крайне убыточны. Общая задолженность перевалила за 4,2 млрд гривен. Так катастрофично выглядела ситуация по так называемым предприятиях второго эшелона, что уж говорить о гигантах- потенциальных голубых фишках. Различные близкие к олигархату структуры вцепились в них мертвой хваткой и восприняли претензии государства на свои права как нечто оскорбительное.

После почти двух лет непрерывной работы, ФГИУ восстановил справедливость, вернув государственный контроль над 10 крупными предприятиями, которые годами контролировали различные финансово-промышленные группы. Это стало возможно благодаря смене менеджмента, тесному сотрудничеству с правоохранительными органами и крепким нервам команды Фонда, способной игнорировать как заманчивые финансовые предложения, так и черный пиар в СМИ.

Постепенно выравниваются и ужасающие на старте нашей работы показатели: были погашены долги  по зарплате для 15 000 работников на 32 предприятиях, ГП под управлением Фонда в два раза увеличили налоговые отчисления - до 8,4 млрд гривен, информация о госсобственности внесена в единую базу данных, а предприятия, получив реалистичное бизнес-планирование, еженедельно/ежеквартально отчитываются  по KPI.

Благодаря эффективной работе государство перестает быть донором своих активов. Наоборот, дивиденды госпредприятий в Украине вырастут в этом году в 2,5 раза - с 261 млн до более 630 млн грн. Государственные активы наконец начинают работать на государство, а не обогащают коррупционеров.

Эти реформы - приватизации как таковой, оценки, корпоративного управления, арендных отношений - все это часть одной большой трансформации, которую проходит государство Украина, расставаясь с  олигархоцентричной экономикой и строя новые рыночные отношения, встроенные в глобальную систему. ФГИ рад быть частью этих трансформаций и продолжит поддерживать их всеми своими силами.

Народ Украины отвоевал независимость 30 лет назад и дважды восставал, демонстрируя свою волю к справедливости и неизменный курс на достойную жизнь. С такой поддержкой мы чувствуем себя уверенно и работаем на результат.

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