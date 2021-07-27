Меньше налоговой нагрузки - больше пользы для государства

Юрий Сивицкий, Глава Совета Ассоциации Software Ukraine, Член Украинской рады бизнеса

Принято считать, что чем меньше налоги, тем проще бизнесу и гражданам. Это правда. Но есть и другая составляющая, о которой все забывают или молчат - непрозрачное распределение собранных налогов и тотальное недоверие бизнеса и граждан к власти. И, если не изменить эту модель, то и в дальнейшем власть будет пытаться собрать больше, а бизнес и граждане - уклоняться от уплаты.

Недавно обсуждали вопрос непомерного налогообложения зарплат в экспертном кругу с участием представителей профильного комитета, специалистов Офиса простых решений, экспертов аналитических центров и представителей ведущих бизнес-ассоциаций.

Огромная нагрузка на фонд зарплаты и непрозрачное распределение собранных налогов привело к колоссальным неплатежам. По последним данным, уклонение от уплаты налогов и сборов при выплате заработных плат составляет 60-230 млрд гривен ежегодно, а ежегодные потери бюджета от них составляют от 24 до 94 млрд. В настоящее время по разным оценкам уровень тенизации заработных плат составляет 33-50%.

Оно и не удивительно, ведь по показателю нагрузки на заработную плату - 41% - Украина опережает значительное количество развитых стран. Например, США (с нагрузкой 31,7%), Японию (32,6%), Великобританию (30,9%), Канаду (30,9%), Австралию (28,6%), Южную Корею (22,6 %), Израиль (22,1%), Швейцарию (21,8%), Мексику (20,4%), Новую Зеландию (18,1%) и т.д., а также значительное количество развивающихся стран.

Такая нагрузка, провоцирует попытки бизнеса "оптимизировать" налоги. Но давайте подумаем, что порождает налоговые неплатежи и сокрытия реальных доходов? Кроме того, что налоги непомерно высоки, так еще неизвестно кто решает, как они будут распределяться. И вместо того, чтобы сделать процесс распределения собранных налогов прозрачным и понятным, власти проводят более жесткую фискальную политику, дают карт-бланш контролирующим и карательным органам, требуют еще больше денег. И общество закручивается в такую ​​"спираль недоверия", которой пользуются нечистоплотные люди, работающие во власти и силовых структурах.

Такой ситуации можно и нужно избежать. Для этого следует уменьшить функции государства. Давно доказано, что государство это плохой собственник, поэтому стоит отдать значительную часть активов или в виде концессии, или государственно-частного партнерства, или распродать. Это позволит уменьшить налоговую нагрузку.

Компенсатором этого снижения может быть и сокращение бюджетных затрат. Во время встречи договорились, что расходы на содержание государственных органов власти по крайней мере останутся на том же уровне, что и в прошлом году, но я за то, чтобы продолжать это сокращение. Это позволит нивелировать необходимость высоких налогов, поднять деловую активность и упростить налоговый контроль. В этом случае сокращаются различного рода фискально-карательных структуры – в их услугах просто перестают нуждаться.

Для того, чтобы сделать процесс налогового сбора и контроля прозрачным, нужно ввести максимальную цифровизацию, убрав так называемый человеческий фактор - ненужных посредников в виде проверяющих органов.

В общем Украине следует задуматься над тем, чтобы принципиально изменить философию налоговых сборов и пойти по пути развитых стран. Если заглянуть в европейский терминологический глоссарий, можно увидеть, что определение налогов в нем - это несправедливое изъятие средств. И все больше стран задумываются над тем, как исправить эту несправедливость. Поэтому на смену жесткому налоговому давлению приходит другая модель, когда налогов в обычном смысле слова - нет.

В цивилизованном мире идет все больший крен на модель, где государство, в котором действует эффективный общественный договор, переходит или собирается постепенно переходить к дивидендной политике на активы, которыми владеет. Таким путем сейчас пошли Объединенные Арабские Эмираты, Финляндия, Швеция. Суть в том, что житель города или государства получает безусловный доход от использования активов, находящихся в распоряжении конкретной общины или страны.

И в таком случае возникает другая экономическая картинка развития социума. Отсутствует налоговое давление, но люди, которые пользуются этими активами для создания и достижения бизнес-целей, получения прибыли, должны за эти активы платить соответствующие налоги, которые идут на нужды государства и социума. В такой модели и самому пути к такой модели повышение налогов выглядит абсолютно ретроградно и возвращает нас чуть ли не к феодальным временам.

Я далек от мысли, что уже завтра украинские граждане начнут получать безусловный доход, а налоги исчезнут как явление. Однако нашим чиновникам стоит осознать: чем крепче будут закручиваться фискальные гайки, чем выше будут налоги, тем выше показатели уклонения от налогов. И наоборот - грамотная и продуманная налоговая политика, снижение нагрузки на заработную плату позволит постепенно вывести бизнес из тени и увеличить бюджетные поступления.