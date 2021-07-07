Энергосистема Украины в контексте Green Deal: хватит ли гибкости и стабильности?

Филипп Лекебуш, директор по технологическому развитию ДТЭК

Мировая энергетика переживает беспрецедентный процесс преобразования – она переходит от использования энергии на основе ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, таких как ветер, солнечная энергия, биомасса, водород. Главной движущей силой этих изменений являются быстроразвивающиеся новые технологии, которые открывают новые возможности как для государств, так и для бизнеса.

Декарбонизация стала новым глобальным трендом, который в Европе вылился в Европейский зеленый курс – The European Green Deal. Его цель – построить к 2050 году внутри ЕС углеродно-нейтральную экономику и при этом обеспечить устойчивое развитие всех сфер жизнедеятельности.

Благодаря твердому желанию ЕС ускорить энергетический переход, Green Deal стал евроинтеграционным аспектом для Украины. Такая активная позиция Европы, которая столкнулась с двойным вызовом, связанным с изменением климата и восстановлением экономики после коронавируса, подталкивает как украинскую власть, так и частный сектор готовиться к необходимым изменениям в энергетической сфере. И главным приоритетом здесь является обеспечение гибкости и стабильности работы отечественной энергосистемы.

На третий квартал 2023 года запланировано начало работы энергетической системы Украины в синхронном режиме с общеевропейской энергетической системой ENTSO-E. До этого, в 2022 году должна состояться тестовая работа энергосистемы Украины в изолированном режиме. После отделения от российской энергосистемы Украина должна обеспечить достаточные балансирующие и резервные мощности, чтобы продемонстрировать возможность поставок при любых сценариях работы системы.

Объединение украинской энергосистемы с европейской – это важная составляющая энергетической безопасности Украины. Эта синхронна работа повысит надежность и устойчивость энергосистемы Украины, расширит возможности обмена электроэнергией между странами, усилит конкуренцию на внутреннем рынке и создаст возможности для работы на энергетическом рынке Европы. Но для этого энергосистема Украины должна быть самодостаточной.

Кроме того, европейская углеродная корректировка импорта (Carbon Border Adjustment mechanism, СВАМ), которая будет предложена 14 июля и, как ожидается, может заработать с 2023 года охватив также поставки электроэнергии, приведет к выравниванию цен на углерод между ценами импорта и ценами, которые платит европейская промышленность в рамках системы торговли выбросами ЕС.

Помимо прочего, официально принятый в конце июня этого года Климатический закон ЕС, который в ближайшее время будет опубликован и вступит в силу, закрепляет в европейском законодательстве критерий снижения выбросов на 55% до 2030 года, что еще больше ускорит переход энергосистемы на возобновляемые и низкоуглеродные источники энергии.

В этой связи, для интеграции Украины в самый большой на нашем континенте рынок, которым является ЕС, необходимы своевременные нормативные и технические корректировки, которые обеспечат в будущем свободный поток электроэнергии между Украиной и ЕС. Это, в свою очередь, поможет реализовать потенциал Украины относительно лидерства в декарбонизации в регионе и сделать существенный вклад в достижение Европейским союзом целей углеродной нейтральности.

Понимая все эти вызовы, компания ДТЭК недавно запустила первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч. Батарея установлена в городе Энергодар, на площадке Запорожской ТЭС и предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности и гибкости энергосистемы Украины. Это пилотный проект ДТЭК для поиска оптимальных моделей работы СНЭ на различных сегментах энергетического рынка страны.

Кроме того, недавно компания инициировала испытания для улучшения качества прогнозирования выработки электроэнергии на своих солнечных и ветро-электростанциях. Это будет важным шагом для рыночной интеграции возобновляемых источников энергии, которая будет полностью завершена в следующем году. Тесное сотрудничество и обмен данными в режиме реального времени между ВИЭ и системным оператором поможет свести потенциальное сокращение использования зеленой энергетики до абсолютного минимума.

Но для этого необходимо, чтобы украинский рынок вспомогательных услуг постоянно развивался, чтобы он был способен быстро и эффективно обеспечить необходимый объем резерва поддержания частоты. Кроме того, сегодня очень важны инвестиции в сетевую инфраструктуру и цифровизацию для обеспечения эффективного управления данными, что обеспечит ее необходимую гибкость.

С постепенным отказом от угольной генерации Украине необходимо принять решение о нормативно-правовой базе для новых требуемых резервных мощностей, которые, скорее всего, будут основаны на природном газе с возможностью гибкого использования топлива для последующего перехода на водород.

Учитывая стремительный рост солнечной и ветровой энергетики, генерация которых имеет переменный характер, потребность повышать гибкость энергосистемы становится насущной. Наиболее оптимальным способом сбалансировать энергосистему и избежать ограничений ВИЭ для Украины является усиление гибкости энергосистемы путем скорейшего привлечения инвестиций в строительство высокоманевренной генерации и систем накопления электроэнергии.

Благодаря использованию всех доступных вариантов обеспечения гибкости энергосистемы, мы сможем пройти этот переходной период наиболее эффективным образом и обеспечить стабильность украинской энергетической системы в растущей, динамичной среде.