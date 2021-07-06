Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины

Кто виноват в загрязнении Днепра? - ответ на этот вопрос активно ищут журналисты вот уже несколько недель, фиксируя очередной громкий факт - мора рыбы под Киевом в июне.

Днепр - самая большая река Украины, которая дает нам 80% водных ресурсов и обеспечивает водой 2/3 территории - сегодня в критическом состоянии.

Нужно честно признать, что изменения в ее экосистеме зашли слишком далеко и уже давно, поэтому и требуют немедленного реагирования на высшем государственном уровне.

Например, в 2020 году в Днепр в пределах Киева сброшено 3,103,384 млн куб м сточных вод, из которых 40% были неочищенными.

Более половины - это сбросы промышленных предприятий. Использование минеральных удобрений, азот и фосфорсодержащих моющих средств, незаконная добыча песка, несоблюдение режима прибрежных защитных полос и тому подобное - комплекс этих проблем катастрофически влияет на экосистему Днепра и его способность к самоочищению и самовосстановлению.

Очевидно, что решение отдельной проблемы на определенном участке реки не приведет к получению ощутимого положительного эффекта. Необходимо применить комплексный подход к решению целого ряда вопросов в различных отраслях хозяйства. Пока Министерство экологии и природных ресурсов Украины продолжает работу по подготовке Плана управления бассейном Днепра, который будет утвержден в 2024 году, и который будет системно решать экологические проблемы в бассейне, необходимо усилить ответственность всех без исключения загрязнителей и используя имеющиеся инструменты контроля обеспечить выполнение существующих природоохранных законов и нормативов.

Критическое состояние Днепра является результатом долгой действия ряда факторов:

• хозяйственная деятельность человека;

• кардинальное изменение гидрологического режима

• значительные действующие химические и радиационные загрязнения на протяжении почти 80 лет значительно ухудшили состояние экосистем бассейна реки.

То есть «виновным» является практически каждый из нас:

и промышленные предприятия и коммунальные предприятия, не в состоянии очистить бытовые сточные воды и распаханные земли и строительство гидроэлектростанций, и создание водохранилищ и прудов, где нарушен естественный режим рек. К сожалению, практически каждый из нас является загрязнителем, когда использует химические моющие средства, такие, как стиральные порошки с содержанием фосфата.

Глобальный коллапс нам угрожает не только из-за изношенности инфраструктуры, но и из-за загрязнения всех вод, в том числе подземных.

Кто является главным загрязнителем одной из крупнейших рек Европы?

Плохое состояние реки не просто проблема людей проживающих на ее берегах. Это вопрос национальной безопасности и стратегический запас пресной воды Украины. Именно поэтому возвращение к здоровому состоянию Днепра должна стать задачей для всей страны.

Нет готового рецепта по спасению воды и исправления ситуации. Состояние Днепра - это результат комплекса уникальных проблем, которые нельзя решить, просто взяв пример восстановления любой другой реки. Нам следует взять на вооружение технологические решения передовых стран, однако решения нам нужно найти самим.

Без чего точно не обойтись?

Безотлагательно нужны:

программа по спасению Днепра (системная, комплексная и многолетняя) модернизация предприятий - установление ЛОС, повторное использование воды (глобальный переход на циркулярную экономику). Мы сегодня не можем себе позволить промышленность с такими объемами водопотребления на единицу продукции.

А для этого нужна как четкая государственная позиция, так и система мотивации к модернизации!

установление тотального контроля над выбросами; нормирования, а то и запрет использования пестицидов; сортировка и переработка мусора; отладки полного санитарного контроля над береговой линией; запрет использования вредных моющих средств и создание эффективной системы очистки и контроля сточных вод.

Пример халатности

Помните - поливными землями экономические проблемы не решают сегодня - останемся и без воды, и без земли - превышение норм полива (а оно будет всегда при нынешнем уровне сознания фермера) грозит поднятию грунтовых вод (соленых!) На поверхность почвы и вторичном заболачиванию.

Так уже убили плодородные каштановые почвы степного Крыма - залили без меры водой, если продолжать лить дальше - получишь вонючее соленое болото, в котором ничего не растет, перестанешь лить воду - получишь солончак с потрескавшимися землей, на котором также ничего не растет. Так уничтожили земли навсегда.

Альтернативы хозяйственной деятельности является (гидроэнергетике, полива и т.п.), а альтернативы воде - нету!

Почему спасение воды - дело каждого ?!

Решение есть, и оно - не сложное! Пока годами государство неэффективно реагирует на вызовы, - воды может не остаться! Восстановление малых рек реально провести силами территориальной общины в условиях реформы децентрализации!

И для всего этого нужно не новое законодательство или новая власть, а осознание, что без воды не выжить самой общине!

Для расчистки русла малой реки в селе не нужно менять законодательство, -эта работа никак не зависит от министерства или агентства - нужны только консолидация усилий и желания!

Наша Ассоциация (Профессиональная ассоциация экологов Украины) не ожидает решений власти, не надеется на быстрые управленческие решения и не ждет идеального законодательства, чтобы что-то сделать.

Наша цель - поиск действенных решений, работающих при любом законодательстве, любой власти (или без нее вообще).

Наша деятельность - донести до ОТО простые, действенные и дешевые решения, не требующие ничего, кроме любви к родному краю!

Поэтому в поиске виновных, как ни прискорбно констатировать наиболее крупные препятствия - это мы сами.