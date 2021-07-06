Как найти компромисс между наполнением бюджета и инвестициями в расширение сетей мобильных операторов

Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению мобильного оператора компании "Киевстар"

Около двух лет тому назад правительство и операторы мобильной связи нашли компромиссное win-win-решение, которое позволит расширить покрытие качественной связью и интернетом сел и малых городов и дорог.

В 2019 году между Правительством Украины и ведущими операторами мобильной связи был подписан Меморандум. Операторы обязались обеспечить максимальное покрытие страны мобильной связью 3G и 4G. Государство со своей стороны гарантировало необходимую поддержку этому процессу — важному для страны и ресурсоемкому для операторов.

О чем договорились государство и операторы мобильной связи в Меморандуме?

Построение 4G сети в сельской местности;

Предоставление возможности пользоваться мобильным 4G-интернетом свыше 90% населения Украины;

Покрытие автодорог международного и национального значения.

Четко установленные правила и KPI позволили операторам мобильной связи серьезно нарастить инвестиции в расширение 4G-сетей. Прогнозируемые инвестиции “мобильной тройки” в интернетизацию сел составят около 15 млрд. грн (на данный момент уже вложено более 1,2 млрд инвестиций). Кстати, за последние шесть лет три оператора уже вложили в развитие своих телеком сетей более 63 млрд грн.

Ещё немного об инвестициях. В год запуска 4G мобильные операторы в Украине инвестировали около 50% от своих доходов (обеспечив 3.4% всех капитальных инвестиций в Украине). Киевстар инвестирует в сеть в среднем 24% доходов ежегодно. В результате Киевстар вместе с конкурентами по рынку развернули 4G примерно вдвое быстрее, чем это ранее сделали страны ЕС. Для реализации курса Президента Украины на устранение цифрового разрыва между городом и селом, Киевстару нужно инвестировать еще около 5 млрд. Грн.

Следует учесть, что в Украине действуют не самые тепличные налоговые условия для телеком-индустрии. Средняя налоговая нагрузка для мобильных опреаторов составляет 35% от общего рыночного оборота. Это заметно выше, чем аналогичный средний показатель в других странах Европы — 21%.

При этом, согласно официальных данных Государственной налоговой службы Украины, по результатам 2017 отрасль телекоммуникаций оплатила 10,4 млрд грн налогов, в 2018 году – 12,6 грн, в 2019 – 14,80, а в 2020, кризисном году – 15,8 млрд. грн . То есть без всякой индексации ренты за использование частот отрасль стабильно каждый год наращивает уплату налогов на 1-2 млрд грн в год.

Государство со своей стороны, согласно условиям Меморандума, обязалось не допускать роста фискальной и регуляторной нагрузки на сектор мобильной связи, правительство пообещало принять закон о четырехлетнем моратории на повышение рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

На третьем году действия Меморандума этот законопроект так и не появился. А вместо него Правительство, нарушая собственные обязательства, направило на рассмотрение депутатов законопроект 5600 о повышении рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5% уже с 1 июля текущего года. Таким образом правительство планирует привлечь в бюджет дополнительные 102,5 млн. грн. в год от операторов. К сожалению, большинство депутатов законопроект поддержало в 1м чтении, не смотря на многочисленные просьбы рынка, предупреждения отраслевого Регулятора, Минцифры и профильного Комитета парламента о негативных последствиях для цифровизации страны.

Такие непредсказуемые регуляции — дополнительный финансовый груз для операторов, который может затормозить темпы развития сетей. При этом в настоящее время правительство ведёт диалог, чтобы операторы со своей стороны ускорили выполнение условий Меморандума. Например, обеспечить 4G-покрытие 4 основных международных автодорог до конца 2021 года вместо согласованного с представителями индустрии срока в конце 2022 года.

Попытки правительства улучшить наполняемость бюджета вполне закономерны. И здесь представители отрасли также видят возможность компромисса, который позволит создать инвестиционные стимулы для операторов, увеличить доходы госбюджета, уменьшить расходы на администрирование налогов и повысить прозрачность поступлений в бюджет. Вместо повышения рентной платы за РЧР можно отменить спектральные коэффициенты к частотам — их администрирование слишком громоздкое, а государство и бюджет теряют доходы. Операторы мобильной связи нуждаются в расширении ёмкости существующих сетей, улучшении скорости передачи данных, внедрении новых поколений связи. Аукционы по их продаже могут принести государству до 4 млрд грн. Первая ласточка - тендер на диапазон 2100 МГц, который может принести до 1млрд. дохода, и который может не произойти в случае не отмены коэффициентов.

Необходимость отмены спектральных коэффициентов поддержали Государственная налоговая служба, НКРСИ. Ранее за отмену коэффициентов так же высказывался Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации.

Как видим, государство и мобильные операторы могут найти взаимовыгодное решение. Отмена спектральных коэффициентов только в краткосрочной перспективе может принести государству около 1 млрд. грн. одномоментно, а дополнительно к этому — ежегодные дополнительные поступления в размере 263 млн. грн. А государство сможет без потерь для бюджета выполнить обязательства перед операторами в рамках мариупольского Меморандума.

Больше того, отмена коэффициентов станет четким сигналом от государства о поощрении инвестиций в развитие телеком-сферы. Это в свою очередь станет очередным стартовым выстрелом для ускоренного расширения охвата качественной связью малых городов, сел и автодорог. Как видим, при таком регуляторном и фискальном сценарии выиграют все — это и будет искомый win-win-сценарий.