Книгоиздание - интеллектуальный базис креативных индустрий

Виктор Круглов, издатель, генеральный директор издательства "Ранок"

Нынешний год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом креативной экономики и устойчивого развития. Среди украинских экспертов в области культуры, бизнеса и представителей власти креативные индустрии, также стали одной из популярных тем для обсуждения. Недавно, в поддержку национальных креативных индустрий Министерство культуры и информационной политики Украины создало Совет по развитию креативной экономики. Долгожданное представителями КИ решение было продиктовано неутешительной статистикой убытков, понесенных операторами рынка за период пандемии.

Между тем, за последнее десятилетие, креативность стала ключевым фактором развития экономики и общества многих стран мира. В развитых странах темпы развития отрасли значительно выше, чем в традиционной промышленности. Даже во время экономического спада, за период прошлого года, объем мирового креативного сектора вырос на 14%. К началу пандемии, активность креативных индустрий Украины по темпам развития не уступала активности КИ развитых стран мира. Но за период прошлого года в большинстве из секторов креативной экономики страны было зафинсовано падения НДС, что указывает на снижение объема реализации товаров и услуг. Кое-где показатели достигли 50% регресса, по сравнению с 2019 годом. В основном в условиях карантина пострадали: театральная и концертная деятельность, музеи, книгоиздание и книжные магазины.

Согласно аналитики сети "Книголенд", за прошлый год в Украине закрылось 48 книжных магазинов. Самая распространенная причина - высокая арендная плата. Сейчас на сорокомиллионном страну функционирует всего 200 магазинов. Для сравнения: в Германии один книжный магазин приходится на 15 тыс. жителей, в Польше и Дании - на 12 тыс., В Нидерландах - на 10 тыс., В Финляндии - на 7 тыс. В этом году банкротство магазинов и закрытие библиотек продолжаются. Без них впоследствии перестанут существовать и издательства, для которых магазины - естественная среда распространения книг.

Замечу, что книгоиздание является интеллектуальным базисом развития всех направлений креативных индустрий, их движущей силой, а еще - мощным интеллектуальным капиталом. Об этом хорошо знают в Великобритании. Книжный бизнес этой страны считается одним из технологичных в мире. Там ежегодно выходит в свет несколько сотен тысяч книжных изданий. Это обеспечивает высокую плотность новинок на душу населения в мировом рейтинге. Книгоиздание - одна из крупнейших отраслей Великобритании с высокими показателями годового оборота и количества занятых работников. Именно поэтому, Великобритания - это флагман мирового книгоиздательского рынка, формирующий тренды и тенденции.

В целом, за последние несколько лет, в мировом книгоиздании произошли поразительные преобразования. Технологии стали ключевым фактором изменений и стимулировали дальнейшую трансформацию индустрии. Книги расширили свои традиционные форматы и ворвались в аудио- и виртуальное пространство, завоевали Интернет и создали новые тренды, том числе в социальных сетях. Речь идет о возникновении Book-Talk в TikTok и на Youtube. Более того, следует лишь какой то книжной вселенной получить массовую популярность, рано или поздно в ее основу ложатся фильмы, компьютерные игры, спектакли, сотни фанфиков, песен, и даже подробная энциклопедия, объясняющая уклад вымышленного мира. Как это произошло с незабываемым "Властелином колец".

Помните, как в конце 90-х годов началась мировая экспансия "корейской волны"? Тогда власти Южной Кореи инициировали создание мощного проекта "Агентство креативного контента". Благодаря активности агентства понятие "корейская волна" стремительно переросло в глобальную субкультуру, содержащую южнокорейские компьютерные игры, городскую моду, современную литературу и детскую анимация. С начала культурной экспансии, страна сделала ставку на свою уникальную культуру как предмет экспорта и благодаря этому успешно завоевала внимание миллионов читателей корейских бестселлеров, зрителей телесериалов - дорамы и слушателей музыки в стиле K-pop по всему миру.

Вообще, без книгоиздания невозможно продвижение креативной экономики и человеческого капитала. Без книжки не будет образования, развития науки и технологий, экономическое положение страны никогда не улучшится. Именно поэтому, правительства большинства развитых стран, внедряют специальные программы поддержки отрасли. В результате, в 2020 году в странах ЕС, Великобритании, США и Японии значительно выросло количество читающих людей. В Украине же, согласно прошлогоднему опросу компании Research & Branding Group 57% украинцев вообще не читают книг. При отсутствии специальных государственных программ, направленных на поддержку, развитие отрасли, популяризацию чтения в обществе, украинское книгоиздание погибнет.

Подытоживая вышесказанное процитирую заместителя министра культуры и информационной политики Ларису Петасюк: "Нашему государству следует объединить историческую склонность украинцев к творчеству в его любых проявлениях с глобальным трендом "креативизации" будущего ...", - и добавлю, но при этом следует использовать успешные примеры зарубежного опыта