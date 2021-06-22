Дисциплина лучше мотивации: как сквош развивает важнейшее качество для ведения бизнеса

Алена Огонесян, вице-президент Федерации сквоша Украины

Мотивация или дисциплина? Энтузиазм или холодный ум? Вокруг этого вопроса постоянно идут дискуссии. Общество и научные круги не могут достичь единства в том, какой способ является более правильным для того, чтобы достигать целей, и эффективным, чтобы регулярно выполнять повседневные задачи.

Рассматривая аспект предпринимательской деятельности, следует отметить, что любой бизнес начинается с мечты, но он обречен на поражение, если не трансформируется в конкретный план. Шаги в нем должны быть вполне определенными и реальными, с четкими формулировками, дедлайнами и ключевыми показателями эффективности.

Вполне логично, что речь идет не о сиюминутном создании транснациональной корпорации, миллионном состоянии и глобальной славе. А о рутинных действиях, из которых и состоит большая часть профессиональной жизни бизнесмена или бизнесвумен. Отказываясь признавать такую ​​позицию, предприниматели ищут эмоционального наполнения, интересных приключений и удовольствия от ежедневных дел. В итоге это вызывает только разочарование, выгорание и отказ от мечты.

А если посмотреть на проблему совсем под другим углом? Для этого нужно подробно рассмотреть понятие "мотивация" и "дисциплина".

Мотивация основывается на предположении, что для успешного выполнения задачи нужно конкретное умственное или эмоциональное состояние, чувство энтузиазма даже к таким рутинным делам как планирование бюджета или проверка отчетов за месяц.

Дисциплина, наоборот, отделяет эмоциональное от рационального, акцентирует внимание на том, что нужно сохранять благоразумие и последовательно работать на результат, несмотря на настроение.

Таким образом, дисциплина исключает саму возможность возникновения проблемы отсутствия мотивации, обеспечивает стабильность и долгосрочную энергию на движение к цели.

Как и любую другую черту характера или привычки, ее нужно развивать постепенно, не нанося вред моральному и физическому здоровью.

Именно здесь, в самый важный момент, после принятия решения об отказе от постоянного ожидания определенного эмоционального настроя и старт работы над дисциплиной в достижении своих бизнес-целей, на помощь приходит сквош.

Во-первых, занятие спортом уже априори развивает организованность благодаря регулярности тренировок, потребности в соблюдении определенного распорядка дня, тайм-менеджмента.

Во-вторых, сквош имеет значительные индивидуальные преимущества в развитии дисциплины. Можем выделить следующие аспекты:

Соблюдение здорового образа жизни — сквош называют наиболее полезным видом спорта, который сочетает нагрузку на все группы мышц и кардио тренировки. Такая регулярная физическая активность развивает выносливость и терпение не только физическое, но и моральное.

Развитие силы характера — сквош учит с достоинством и благоразумием выдерживать ситуации, когда тело и ум под давлением в условиях напряженной игры. Отвечать самому за себя в матче с глазу на глаз и быть надежным партнером для других в групповом. Что если не такие способности можно назвать ключевыми для развития организованности человека?

Контроль над эмоциями — сквош требует рационального холодного ума, просчета собственных следующих шагов и шагов противника. Понятно, что возникновение ярких чувств во время игры неизбежно. Однако важно держать как негативные, так и позитивные эмоции под контролем. Чтобы один пропущенный мяч или наоборот мастерски отраженный удар не стали причиной дальнейших неудач и проигрыша в итоге.

Постепенное физическое и умственное совершенствование — сквош требует постоянного оттачивания техники, освоения новых стратегических и тактических приемов игры. Таким образом потребность в постоянном обучении обеспечивает способность разбивать свои цели на пошаговый план и достигать их.

Сотрудничество и толерантность — грамотное построение социальных связей также развивает организованность. Умение проявлять лидерство, искать компромисс, организовывать общение как с противником, так и с командой. Процесс налаживания коммуникаций выстраивает дисциплинированность и четкость мыслей.

Измерение прогресса — организованность в бизнесе невозможна без постоянного анализа своего развития. Сквош учит сравнивать свои результаты с каждым сыгранным матчем: не только по числовым показателям (количеству очков и выигранных геймов), но и по мастерству ударов, перемещению по корту, применяемых стратегиях и тактиках игры.

Фокус здесь и сейчас — игроки в сквош говорят, что во время матча невозможно думать о другом. Это учит сосредотачиваться на деле, которое нужно выполнить, не отвлекаясь на посторонние мысли, а тем более деструктивные.

"Не хватает мотивации" для эффективного ведения бизнеса? Сделайте первый шаг к развитию дисциплины на сквош-корте и увидите, как дедлайны перестанут гореть, а KPIs будут всегда выполнены.