Колонки

14:05 22.06.2021

Автор: РОСТИСЛАВ КОРОБКА

Тормоз развития строительного рынка

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Тормоз развития строительного рынка

Ростислав Коробка, вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинской рады бизнеса

 

Рынок строительства в Украине имеет огромный потенциал. Страна понемногу оправляется от кризиса, от "ковидних" ограничений, и сфера недвижимости снова оживает. Девелоперы готовы строить, люди - покупать жилье. Казалось бы, все довольны. Но на пути к этому взаимовыгодному процессу стоит затягивание выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. За которым стоит стремление чиновников с соответствующей структуры заработать.

Даже люди, далекие от сферы строительства, слышали угрожающую аббревиатуру - ГАСИ. Именно она, Государственная архитектурно-строительная инспекция, до недавнего времени решала, где ставить запятую в предложении "казнить нельзя помиловать". Иными словами, от решения инспекции зависело, кто и как скоро получит разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию. Причем эти решения, скажем так, обычно были весьма дискретными и субъективными.

Иногда случалось, что ГАСИ месяцами не выдавала разрешений на начало строительства или ввода в эксплуатацию дома под надуманными предлогами. Только застройщик исправил одно нарушение, на которое обратила внимание ГАСИ, так инспектор находил другое. Не секрет, что ускорить строительство можно было с помощью "вознаграждения" инспекторам - от 2 до 5 долларов за каждый квадратный метр будущего жилья. И так продолжалось месяцами.

Жалобы застройщиков на многомесячные задержки выдачи разрешений, наконец, услышали в правительстве: Минрегион взялся за реформирование ГАСИ, вместо которой были созданы три новые структуры. Но это мало помогло. Сейчас ГАСИ заменила Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГУ). Этот орган будет заниматься крупными объектами повышенной опасности - СС3. А для категорий СС1 и СС2 планируется создать новые лицензированные частные структуры, которые смогут контролировать и принимать в эксплуатацию объекты такой категории, в частности, жилье.

К сожалению, самим изменением названий и вывесок не обойдешься. Ведь главное в работе органов, отвечающих за выдачу разрешений - насколько объективны и адекватны их решения. И по каким критериям их принимают. Потому что то, что сегодня происходит в системе получения разрешений на рынке строительства - дальше продолжаться не может и нуждается в реформировании. Размытые сроки рассмотрения документов и получения разрешения - это огромная проблема, которая задерживает и развитие, и все строительные процессы - как малые, так средние и большие.

Как навести порядок в этом процессе? Если речь идет об объектах малого строительства, категории СС1, то функции выдачи разрешений нужно возлагать на органы местного самоуправления с элементами контроля работников, которые эти функции выполняют. И действовать эти работники должны согласно установленными законодательством сроками подачи и получения разрешений.

Больше всего вопросов по объектам категории СС2. Здесь нужно четко установить сроки рассмотрения документов, предоставление ответов и получения разрешений. Кроме того, я не поддерживаю подход, что ход строительства должны контролировать простые граждане - физические лица. К сожалению, не все обращения этих граждан по выявлению нарушений этажности объектов строительства и отклонения от норм имеют честную мотивацию. Учитывая специфику и менталитет наших людей, остается фактор субъективизма и коррупционные риски. Целесообразнее поручить этот контроль или государственным лицензионным структурам или тем, которые имеют опыт работы за рубежом, и в своем капитале имеют серьезные иностранные компании.

Еще один важный вопрос - страхование рисков. Офис простых решений предложил внедрить страхование ответственности, но это возможно только тогда, когда рынок страховых услуг надежный и развит. В Украине этот рынок является крайне несовершенным. Поэтому риски должны перестраховываться в крупных страховых компаниях, которые смогут в случае чего эти риски покрыть.

Относительно объектов критической инфраструктуры, повышенной сложности и опасности категории СС3 - их строительство должно контролироваться государством. И только специалисты должны контролировать как процесс выдачи разрешений на строительство, так и - особенно - ввод в эксплуатацию и следить за ходом строительства. Как промышленных, энергетических, так и других важных инфраструктурных объектов.

Все эти вопросы можно решить - сесть за стол переговоров в трехстороннем формате "застройщики - ГАСИ - экспертная среда" и найти эффективный и действенный вариант. Девелоперы готовы к диалогу. Готовы ли чиновники с реформированной ГАСИ отказаться от традиционно коррупционного подхода и взаимодействовать в пользу украинских граждан и экономики государства?

 

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