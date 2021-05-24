Инфраструктура для электрокаров: хаос или порядок?

Юрий Таций, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации

Как отсутствие зарядки у дома сдерживает переход на экотранспорт

Несмотря на пандемию и экономический кризис, электроавтомобилизация украинцев продолжается. Только в апреле 2021 года они приобрели 2,4 тыс. электромобилей и гибридов, а весь автопарк сейчас составляет 62,4 тыс. автомобилей. Безусловным лидером спроса на новый экологический вид транспорта является Киев.

Но темпы перехода на электрокары могли бы быть еще выше, если бы инфраструктура успевала за требованиями времени. Водителям электроавтомобилей до сих пор не хватает зарядных станций, что сдерживает их от путешествий на дальние расстояния. Но даже в мегаполисе быть владельцем электрокара не так уж и просто. Особенно если ты живешь не в частном секторе, а в многоквартирном доме.

Несколько лет назад, когда электромобили прокладывали себе путь в Украине, многих порадовали истории, как владельцы подсоединяли авто к общей сети через обычный удлинитель, выброшенный из окна. Кто-то пошел другим путем – оборудовал розетки на внешней стене дома закрыв их от посторонних в специальную металлическую шкатулку. Но сегодня такие кустарные способы модернизации старой инфраструктуры должны отойти в прошлое.

В отличие от обычных автомобилей электрокары требуют длительной подзарядки, которая может длиться до 15 часов. Удобным временем для этого была бы вечерняя пора, когда авто стоит на парковке. Но цивилизованных парковок в Киеве мало, а оборудованных зарядными станциями – еще меньше.

Собственными силами обустроить электрозаправку у многоквартирного дома очень проблематично. Управляющие, энергоснабжающие компании и ОСМД не слишком этому рады, потому что на сеть ложится дополнительная нагрузка, которая может вывести ее из строя. Нужно вести отдельную выделенную линию электроэнергии, на присоединение к которой нужно потратить немало времени и средств.

Но вода камень точит. Бизнес по торговле зарядными станциями для электрокаров так бурно развивается, что все больше желающих пытаются всеми правдами и неправдами создавать пункты подзарядки не только на автозаправках, в общественных местах, но и рядом с жилыми домами. Как правило, происходит это неупорядоченно и хаотично – станции разного качества, разных производителей, с разными протоколами обмена информацией. А старые энергетические сети в какой-то момент могут просто выйти из строя под давлением новой инфраструктуры, на которую они совсем не рассчитаны.

Другое дело – это новое (особенно комплексное) строительство, когда с нуля создаются современные микрорайоны. В Государственных строительных нормах уже есть требование о том, что не менее 5% паркомест должно резервироваться для электрокаров и обеспечиваться зарядными станциями. Но, как и многие другие нормы ГСН, она часто игнорируется. Поэтому заявления некоторых чиновников о том, что к 2030 году все машиноместа на парковках будут с электрозарядками, выглядят слишком оптимистично. Для этого, в первую очередь, нужно заставить застройщиков выполнять свои обязательства по обустройству паркингов, потому что часто на это у них не хватает ни желания, ни денег, ни усилий. Также важно, чтобы они закладывали в свои проекты дополнительные мощности, которые позволят зарядным станциям полноценно функционировать и не влиять на состояние другой энергетической сети.

Свой вклад может сделать и парламент. В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект 5009 об упрощении присоединения к электрическим сетям. Эксперты прогнозируют, что он поможет модернизировать энергетическую инфраструктуру крупных городов и в том числе приспособить ее под нужды владельцев электрокаров.

Теперь же местные власти, застройщики, балансодержатели жилья и энергоснабжающие компании должны сотрудничать для того, чтобы инфраструктура для новых экологичных автомобилей развивалась цивилизованным, а не хаотичным образом. Ставить ей палки в колеса бесперспективно, потому что рано или поздно электроавтомобили составят значительную часть транспорта крупных городов. Лучше в надлежащий способ урегулировать эту сферу, дав бизнесу возможность развиваться, не подставляя под угрозу энергетическую безопасность других людей.