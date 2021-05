ПроЗорро.Продажи: построение рынков и доверия в условиях неопределенности

Илья Михайлов, Глава Наблюдательного совета ГП «Прозорро.Продажи»

Построение государственного “e-bay” без бюджетного финансирования, обеспечение доходов в размере более 38 миллиардов гривен - это настоящий вызов для Украины.

Прозорро.Продажи – электронная торговая система с интегрированными лучшими практиками и уникальными собственными разработками, созданная для эффективного управления (продажи и аренды) государственными и коммунальными активами. Система построена с использованием открытого кода, включает в себя более 40 независимых торговых площадок и использует различные аукционные модели для продажи разнообразных категорий активов, таких как недвижимость, права требования по кредитам, права аренды и т.п.

Система имеет двухуровневую архитектуру, в которой на первом уровне расположены независимые электронные площадки-брокеры, а на втором – центральная база данных, администратором которой является государственное предприятие Прозорро.Продажи и в которой происходят аукционы.

Проект Прозорро.Продажи был отмечен наградами Citi Tech for Integiry Challenge (T4I) в 2017-м году, C5 “Shield in the cloud award” в 2018-м году и Global Public Service Team of the Year award от Apolitico в 2019-м году.

Среди основных факторов успеха и необратимости реформы хотелось бы отметить политическую волю с мандатом на преобразования, мотивированную и высококвалифицированную команду с протагонистом и два интегрированных принципа: «золотой треугольник» - государство, бизнес и гражданское общество и «все видят все» - прозрачность процессов.

Перенесемся на пять лет назад. В Украине отсутствует цивилизованный рынок, прозрачные правила, накоплены миллионы разнообразных активов, включая дефолтные кредиты и недвижимость. Процветает инсайдерская торговля, везде присутствует асимметрия информации и предпринимаются хаотичные попытки сохранить стоимость вышеперечисленных активов, раздираемую разнообразными бизнес-группами – все это реалии того времени, безнадежно далекие от лучших практик. Иными словами, отсутствие правил игры и шансов на получение справедливой стоимости активов, отсутствие контроля, прозрачности процессов и доверия.

Как раз в это время и родилась идея проекта Прозорро.Продажи.

Все началось с получения политического мандата и ответственности за реализацию проекта. Следом за этим – аккуратный анализ существующих рисков и построение архитектуры решения (правовая рамка и ИТ-логика) силами небольшой проектной команды. Важным аспектом было также осуществление надлежащей координации всех стейкхолдеров и четкая визуализация желаемого результата в начале процесса для его достижения в будущем.

Процесс построения решения и моделирования сценариев развития был критически важен на следующем этапе наравне с созданием юридической архитектуры, выстраивания взаимосвязей со всеми участниками – стейкхолдерами проекта, членами проектного офиса, должностными лицами органов власти и т.п. Один из ключевых партнеров реформы – ОО «Трансперенси Интернейшнл Украина» стал держателем создаваемой электронной торговой системы с первого дня реализации проекта и в течении всех последующих этапов его развития и становления до момента бесплатной передачи в государственную собственность - Министерству экономического развития и торговли Украины.

Два ключевых принципа, которые стали фундаментом реформы – «золотой треугольник» (власть-бизнес-гражданское общество) и «все видят все» (прозрачность всех процессов) были заимствованы у Прозорро.Закупки. Во избежание характерной путаницы, следует четко разграничивать между собой два проекта одной семьи Прозорро. Прозорро.Продажи обеспечивает проведение аукционов по продаже различных категорий активов в результате которых генерируется денежный доход для государства. Прозорро.Закупки обеспечивает проведение процедур закупок за государственные средства и экономию средств государственного бюджета.

Хотите создать необратимую реформу – стройте новую правовую архитектуру внутри существующей, постепенно создавая все с нуля до момента, когда построенная вами система не заменит собой существующую. Большое количество реформ были остановлены из-за недостаточной степени интеграции в существующее нормативно-правовое поле государства. Мы были строго последовательны в своих подходах и создали целостную нормативно-правовую базу, которая включала в себя интегрированные инструменты публичной оферты для дополнительного правового комфорта в рисковые с точки зрения раскрытия информации сегменты. Важнейшим элементом нашей правовой архитектуры были разработанные и принятые всеми участниками рынка прозрачные правила проведения электронных аукционов.

По прошествии четырех увлекательных месяцев с момента старта завершился этап пилотирования. Была собрана информация и обратная связь с рынка для проведения оценки работы системы и дальнейшего ее развития. С целью увеличения скорости и эффективности продаж (поиска рыночной цены активов) совместно с Киевской школой экономики была разработана уникальная модель гибридного голландского аукциона, не имеющая аналогов в мире.

Параллельно для решения возможных конфликтных кейсов был создан цифровой орган обжалования. Данный орган получал обратную связь от рынка и арбитрировал конфликтные ситуации между разнообразными игроками, одновременно осуществляя мониторинг работы системы. На этом этапе (2017-2018 гг.) объём денежных поступлений от работы системы уже превышал 15 миллиардов гривен.

После подготовки и принятия соответствующих изменений в Закон и подзаконные акты в 2019 году система начала использоваться для проведения аукционов по продаже объектов малой приватизации.

Проектный этап длительностью в три года завершился созданием государственного предприятия Прозорро.Продажи (ГП), которое взяло на себя функцию администрирования и дальнейшего развития. Система была передана в государственную собственность. Члены проектной команды стали сотрудниками ГП и начался процесс построения внутренних процедур и структурных подразделений.

Синхронно происходило построение новых рынков – аренды государственного и коммунального имущества, продажи древесины, металлолома, вагонов и так далее.

В соответствии с государственной реформой корпоративного управления в 2019 году на ГП был создан Наблюдательный совет, основными задачами которого стали – защита интересов акционера, разработка стратегии развития и дальнейшего масштабирования реформы. Иными словами – построение рынков и доверия.

Несколько полезных выводов о пройденном пятилетнем марафоне. Учитесь делегировать доверие с первого дня. Любая успешная реформа начинается с политической воли и соответствующего мандата. Забудьте о быстрых победах, если нацелены на серьезные результаты (институциональные преобразования). Реальность намного сложнее чем пишут в книжках о разнообразных историях успеха. Будьте готовы к длинному марафонскому забегу. Ключевыми требованиями к членам команды должны быть – реальная экспертиза, профессионализм и гибкость. Не пытайтесь слепо заимствовать идеи и решения, принятые другими людьми в других странах в других условиях. Всегда оставайтесь нацеленными на результат, а не на процесс.

Верьте и добьетесь успеха.