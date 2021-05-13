Модернизация энергетики ускорит модернизацию экономики

Эдвард Чоу, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Вашингтон

Энергетика. Одна из базовых, важнейших и масштабных отраслей украинской экономики, огромный потенциал которой, к сожалению, должным образом не используется.

За почти три десятилетия после обретения независимости Украина так и не воспользовалась возможностями, которые она имеет благодаря геологическим ресурсам и географическому положению, чтобы стать самодостаточной энергетической страной. Многочисленные планы реформирования энергетического сектора Украины, сформулированные правительствами, которые часто сменяли друг друга, так и не были реализованы.

Так сложилось, что на протяжении всех лет независимости Украины этот сектор всегда тормозил модернизацию украинской экономики, вместо того, чтобы быть локомотивом этого процесса.

Украина уже давно могла сама обеспечивать себя газом, если бы более эффективно использовала имеющиеся ресурсы и развивала систему стимулов для привлечения инвестиций в сектор.

Украина также могла бы внести значительный вклад в защиту своей окружающей среды, а также в глобальную борьбу с климатическими изменениями, если бы сделала использование энергии более эффективным и экономным.

ВИЭ сектор в Украине имеет огромный потенциал для внутреннего рынка и озеленения экономики. Развивая ВИЭ сектор Украина делает свой вклад в Европейское Зеленое Соглашение.

Но, к сожалению, сегодня мы имеем ситуацию, когда Украине не удалось построить современный энергетический рынок.

Вместо этого украинские политики отдают предпочтение ручному управлению, установлению многих регуляторных ограничений относительно цен и торговли на различных сегментах оптового рынка, импорта электроэнергии, возложения специальных обязанностей (ПСО) и тому подобное.

Управляемое регулирования значительно превосходит независимое.

Было обидно недавно услышать от уже предыдущего министра энергетики, что необходимо контролировать цены на электроэнергию через бедность населения, которое не в состоянии оплачивать счета за электроэнергию.

Так, неплатежеспособных украинцев много, но ответом на эту проблему должен стать экономический рост страны и повышение уровня жизни, а не ручное регулирование цен.

Иначе мы попадаем в замкнутый круг, когда из-за вмешательства в функционирование рынка мы не можем сделать его эффективным и прибыльным.

Сейчас необходимость энергетической реформы является максимально насущной, поскольку энергетический сектор близок к критической ситуации.

Мы видим провал выполнения соглашения с производителями зеленой энергетики, что является очень плохим сигналом для внешнего мира и негативно влияет на имидж Украины.

Также критически необходимо интегрироваться с европейским энергетическим рынком. Европа – крупнейший торговый партнер Украины. Сейчас на повестке дня история с налогами на углеродный след. Есть риск, что в будущем Украина не сможет торговать с ЕС, пока ее товары не будут соответствовать европейским нормам по выбросам.

Четвертый министр энергетики за два года – это однозначно плохой сигнал для рынка. Украина нуждается не в реформах ради реформ, прежде всего необходима квалифицированная дискуссия о том, как эта реформа должна происходить.

Отсутствие краткосрочного и долгосрочного видения развития отрасли, отсутствие какой-либо стратегии, плана действий, и что самое главное – неспособность построить современную энергетическую систему, все эти деструктивные вещи должны остаться в прошлом.

Украина сейчас как никогда нуждается в современной энергетической системе. Особенно на фоне глобального экономического кризиса, вызванного пандемией.

Именно эффективная и модернизированная энергетическая система сегодня может стать той спасательной вакциной, которая поможет восстановиться украинской экономике и выйти на постоянное и динамичное развитие.

Энергетика может и должна стать точкой опоры для Украины в период изменений. И украинская власть должна это хорошо понимать.