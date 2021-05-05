Победа без политики

Яна Довгань, журналист, pr консультант

Обычно в начале мая я выставляю фото деда на профиле в соцсетях. Но даже из этого уже сделали политически окрашенный челлендж.

Мой дед Чебулаев Славентин Михайлович, 1927 года рождения добавил себе несколько лет, чтобы его взяли на войну. Он прошел ее всю, дойдя Берлина. Выжил, вернулся с орденами и медалями, и прожил до перестройки, а затем до независимой Украины.

Он немного рассказывал о войне. Не любил. Но сейчас я не об этом.

Знаете, когда во время перестройки по телевидению начали говорить, что воевали не за то, что нечем гордиться прежним советским солдатам, дед не рвал на себе рубашку и ничего никому не доказывал. Он стал больше молчать. Когда ушел на пенсию и ему насчитали те же деньги, что и дворнику во дворе - он молчал. А потом ему из газет и экрана телевизора начали говорить, что советские воины - это враги Украины. И дед сломался. Мой герой, мой учитель, мой казак, которым я гордилась и которого любила больше всех на свете, - сломался. Не тогда, когда он, заместитель директора завода, которого уважали все от слесаря ​​до бухгалтера, пошел охранять гаражи, чтобы прокормить семью. А когда сказали, что его победа была нужна. Что он и такие как он - враги Украины. Дед не выдержал. Он начал пить. Много пить. Но для меня не это было страшным. В его глазах что-то изменилось ...

В его последний праздник 9 мая я приехала из Киева, пришла к нему в гости. Он достал из шкафа свой костюм со всеми орденами и медалями, надел его и мы пошли пройтись. В детстве мы ходили на парад и он носил меня на плечах, а потом водил за руку и пел военные песни. На этот раз мы тихонько шли по улице. И я с гордостью, такой же как и в детстве, держала деда, но уже не за руку, а под локоть, потому что ему было трудно.

На тот момент я уже закончила первую после советских времен украинскую школу в Харькове. Стала украинским филологом. Во время учебы в Могилянке была активным членом Союза украинской молодежи (СУМ). Я не представляла и не представляю своей жизни без фольклора, литературы и украинской культуры.

И вот 9 мая я шла со своим ветераном Второй мировой войны, и он после долгого молчания сказал: "Яся, ты же понимаешь, что мы воевали за нашу землю? Ты понимаешь?". Он остановился. Солнце сверкало на его медалях и тяжелая рабочая рука, которая всегда пахла полынью, легла мне на руку. "Мы защищал Родину!", - сказал дед. "Деда, я тебя люблю!", - ответила я. "Не называй меня дедом! Я казак " - он улыбнулся и мы пошли дальше.

Мне было лет 13-14, когда дед рассказал о том, что в конце войны, в Карпатах, которые они с ротой проходили, преследуя немецкие войска, убили его друга. Они уже чувствовали вкус победы и мысленно были в Берлине. Но ночью на их лагерь напали местные партизаны, которые говорили на украинском. Они порезали солдат, которые спали, и, в частности, товарища моего деда. Он рассказал мне это тогда, когда Украина стала независимой, а я в безграничном количестве глотала произведения Ивана Франко, Ольги Кобылянской, Леси Украинки, Василия Стефаника и т.д.

Я прекрасно осознаю, что советские отряды убивали украинцев. Я никого и ничего не оправдываю. У меня множество друзей из Западной Украины, и Карпаты мне ближе и лучше Крымских гор, которые я успела обойти вдоль и поперек. Деда моей кумы убили советские военные только за то, что его братья были членами УПА. Они, так же как и мой дед, защищали свою землю. Правда?

Поэтому от имени своего деда, и простых воинов, прошедших страшную Вторую мировую, от имени их детей и внуков, я бы очень просила не забирать и не порочить политической грязью этот печальный, но очень важный праздник. Я низко кланяюсь каждому ветерану, который воевал за свою родную землю. И спасибо за Победу!