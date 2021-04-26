Колонки

14:19 26.04.2021

Автор: СЕРГЕЙ ТАРУТА

Обострение на Донбассе - единственное, чем сегодня могут спекулировать россияне

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Обострение на Донбассе - единственное, чем сегодня могут спекулировать россияне

Сергей Тарута, народный депутат Украины, председатель Донецкой ОГА (2014)

 

Глава самой большой парламентской фракции оправдывается, что один из их нардепов с размахом "гуляет" в локдаун, а второй - в Минске обсуждает геополитику и ситуацию на Донбассе, не имея на то никаких полномочий. Судя по новостной ленте, слуги народа живут в параллельной реальности с украинским народом. В моем родном Мариуполе другая повестка: обострение на границе с агрессором. Только за последнюю неделю на передовой - 60 нарушений "режима тишины", трое погибших, пятеро украинских защитников ранены. Я встречаюсь с "силовиками" области. И здесь обсуждают не день рождения жены Тищенко, а гибридные действия, которые применяются для "расшатывания" ситуации в регионе. Например, в Талаковке (это полчаса езды от Мариуполя), на остановках общественного транспорта к людям подходят лица, представляющиеся журналистами, и задают провокационные, откровенно манипулятивные вопросы, например, "Не планируете ли вы выехать в РФ, где более безопасно?" Очевидно, что среди населения, которое не понаслышке знает, что такое российская агрессия, пытаются посеять панические настроения.

Обострение на Донбассе - единственное, чем сегодня могут спекулировать россияне. И не надо быть большим стратегом, чтобы предвидеть последствия от введения нами санкций. С точки зрения гибридного ответа - санкции правильный ход. Украина имеет право бороться с тем контентом, который раскалывает общество. Однако с введением санкций нужно было пытаться максимально широко довести до всего мирового сообщества, как будет действовать Россия. Говорить, что они усилят обстрелы, станут наращивать силы у границы, убивать наших защитников. И тогда, поверьте, в РФ хорошо бы подумали, а делать ли это, подтверждая заявления Украины.

Наш опыт обороны Мариуполя, который в 2014 году удалось отстоять, подтвердил, что воюют не только оружием, но и мозгами. Жаль, что несмотря на эскалацию на Востоке страны, сегодня в Верховной Раде мозги отдельных парламентариев заняты чем угодно, но не государственной безопасностью.

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