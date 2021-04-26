Богатые и бедные

Олег Дунда, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

С обретением независимости 30 лет назад Украина сразу окунулась в "дикий капитализм", к которому не была готова. Практически никто не обладал достаточным уровнем знаний по рыночной экономике. Не изучали ее в СССР. Посылались на труды таких авторов, как Карл Маркс, Адамс, Кейнс, Самуэльсон, хотя они к тому времени уже несколько устарели и не могли использоваться в чистом виде. Как результат "дикого капитализма" получили имущественное расслоение на очень богатых и очень бедных. И эта проблема до сих пор не решена.

Государство, конечно, поддерживает беднейшие слои населения субсидиями и другими выплатами в рамках своих возможностей. Но, будем честными, этих денег не хватает. К тому же круг получателей субсидий все больше и больше сжимается. У государства банально нет денег, чтобы в полном объеме поддержать всех нуждающихся в дополнительных выплатах. С другой стороны, госаппарат не учитывает все источники дополнительных средств, которые можно направить на эти цели. А они есть.

Украина в настоящее время является страной с сырьевой экономикой. Нам, к сожалению, не досталось столько залежей нефти и газа, как странам арабского региона. Наша "нефть" – это металл и агропродукция. Соответствующие товары, как и углеводороды, легко классифицируются, и их цену легко установить на мировых товарных биржах. Кроме этого, цены на металл, руду и сельскохозяйственные продукты волатильны. То есть их цена может сильно меняться в зависимости от конъюнктуры рынка. Например, за прошедший год цены на агропродукцию и на металлы с рудой на мировых рынках выросли на 50-100%.

Соответственно, экспортеры и, частично, производители этого сырья получили сверхприбыль. В этом нет их заслуги, просто повезло, что так сложились обстоятельства. Себестоимость производства при этом тоже вряд ли пропорционально увеличилась. Экономическая история знает много примеров того, как государства использовали эту сверхприбыль. Впервые подобное налогообложение применила Великобритания во время Первой мировой войны. В пользу государства взималась прибыль, которую крупные производственные компании получали на выполнении госзаказов на поставку вооружения в армию. Ставка в тот момент составляла от 40 до 80%. Похожий налог взимался в США с нефтедобытчиков в конце прошлого века. А в Норвегии и Казахстане взимается до сих пор.

Налогом облагается именно сверхприбыль, то есть та прибыль, которую получила компания, воспользовавшись удачной конъюнктурой. Обычно это временная мера, которая применяется, когда бюджет страны испытывает острый дефицит. Сейчас вследствие "коронакризиса" образовался как раз такой случай. Необходимо отметить еще один немаловажный фактор. Рост цен на сырьевые товары, с одной стороны, благоприятен для украинской экономики. С другой – мы должны понимать, что рост цен на агропродукцию на мировых биржах тут же сказывается на ценниках в наших магазинах, и есть целый слой населения, для которого такой рост цен становится неподъемным. Государство тоже не компенсирует сейчас беднейшему населению инфляцию. А должно. Эти люди – проигравшие в нашей истории. Соответственно, мы как государство должны нести за них ответственность.

Я считаю необходимым ввести налогообложение сверхприбылей, полученных крупными экспортерами из-за благоприятного стечения обстоятельств. Сейчас я разрабатываю соответствующий законопроект, которым предусматривается введение "вывозной пошлины", которая взимается с наших сырьевых товаров от сверхдохода, полученного от значительного роста цен на мировых биржах. То же Минэкономики может определить граничную "справедливую цену" на мировых биржах, которая будет равна себестоимости, плюс амортизация, плюс 20% рентабельности, например. Все, что свыше, будет считаться сверхприбылью. Соответственно, с нее может взыматься дополнительная вывозная пошлина, например, 20%, которая может попадать в Фонд поддержки населения.

В свою очередь, Фонд ежеквартально будет распределять полученные средства в виде дотаций пропорционально между всеми получателями субсидий, которые на текущий момент выплат находятся в реестре. Таким образом, мы сможем компенсировать пенсионерам и другим социально незащищенным слоям населения рост цен на товары в наших магазинах. Когда бюджет страны станет профицитным, за счет этого налога может пополняться Фонд будущих поколений, создание которого анонсировал Президент Владимир Зеленский. Из него, в частности, можно компенсировать обучение украинской молодежи.

Налог на сверхприбыль – это, в том числе, социальная ответственность отечественного бизнеса, который зарабатывает в Украине и на украинских ресурсах. Соответственно, он должен поддерживать страну и ее население в тяжелые для них и благоприятные для себя периоды. В случае, если цена на сырьевые товары падает ниже "справедливой цены", установленной Минэкономики, то вывозная пошлина перестает взиматься автоматически. Дополнительным плюсом введения налогообложения сверхприбыли является стимулирование увеличения внутренней переработки, что создает дополнительную стоимость и позволяет экспортировать уже не сырье, а более сложные товары за более высокую цену.

Это не новая практика. Такое налогообложение реализовывалось по всему миру много раз. В Украине данный подход не внедрялся, поскольку мы, к сожалению, до сих пор являемся страной "дикого капитализма". Пора завершать этот период истории.