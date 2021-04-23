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16:07 23.04.2021

Автор: ЮРИЙ ТАЦИЙ

Кто получает "архитектурного Нобеля"?

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Кто получает "архитектурного Нобеля"?

Юрий Таций, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации

 

Успеха достигают экспериментаторы, которые сочетают функционал и эстетику

В 1979 году сын киевлян, которые эмигрировали в США, бизнесмен Джей Притцкер учредил премию за достижения в области архитектуры.  Поскольку в свое время Альфред Нобель не побеспокоился, чтобы отмечать успехи архитекторов, то Притцкер решил исправить эту несправедливость.  И ему удалось - премия довольно быстро стала очень престижной, ее присуждают ежегодно зодчим из разных стран и континентов.  Именно Притцкеровская премия является своеобразным маркером, по которому можно увидеть, а что же интересного происходит в мировой архитектуре, каковы тренды и кто сегодня находится на передовой архитектурных экспериментов, изобретений и новаций.

В 2018 году премию получил индийский архитектор Балкришна Доши, которого называют "отцом" современной архитектуры Индии.  Он не строит помпезные сооружения или яркие привлекательные дома. Профиль Доши - это социальная архитектура, а его цель - обеспечить бедняков Индии жильем.  Принципы архитектуры Доши состоят в максимальной экономии пространства и строительных материалов, но создании качественных и пригодных для комфортного проживания сооружений.  Доши ориентируется на первичные потребности людей, но при этом создает чрезвычайные современные сооружения.  В его портфолио более сотни реализованных проектов, вершиной которых является основанный Доши Центр экологического планирования и технологий в Ахмадабаде.  Главный корпус вуза - это настоящий лабиринт переходов, открытых террас и аудиторий.

 "Постоянство Доши доказывает, что качественная архитектура должна сочетаться не только с климатом, местом, техникой и ремеслом, но также с глубоким пониманием контекста в широком смысле", - констатировало жюри Притцкеровской премии, вручая ему награду.

Японец Арата Исодзаки - яркий архитектор-постмодернист, которого отметили "архитектурным Нобелем" в 2019 году.  Исодзаки вдохновляет японское традиционное архитектурное искусство, но он умудряется сочетать его с лучшими образцами европейского постмодернизма.  Визиткой Арата стал художественный комплекс Art Tower в г. Мито.  Это спиралевидная башня похожа на гигантскую кобру из стали, стекла и железобетона.  Она отражает солнечный свет, создавая естественное освещение, а внутри содержит театр, концертный зал, галерею современного искусства.  Каждый следующий проект Арата Исодзаки превосходит оригинальностью предыдущий.  Дворец спорта Дворец Сант Жорди в Барселоне, несмотря на свою функциональность, выглядит легким и изящным.  Гималаи- центр в Шанхае вдохновленный природными формами, за что его назвали "бетонным лесом".  Национальный конференц-центр в столице Катара Дохе развивает лесную традицию, его главный элемент - это древовидная колонна.  Пробует себя Исодзаки и в совершенно необычных сферах.  В 2013 году он создал надувной концертный зал Ark Nova Concert Hall, который "гастролировал" в регионах Японии, пострадавших от мощного цунами.

 "Имея глубокие знания в области истории и теории архитектуры, он никогда не копировал уже существующее, а его поиски выражаются в его зданиях, которые до сих пор не подлежат стилистической классификации", - подчеркнуло жюри Притцкеровской премии, присуждая награду Исодзаки.

В прошлом году чести быть лучшими в архитектуре удостоились ирландки Ивонн Фаррелл и Шелли МакНамара.  Основательницы бюро Grafton Architects они прославились проектированием общественных зданий в различных уголках Ирландии.  Всемирную известность получили после строительства университета Боккони в Милане.  В общем Фаррелл и Макнамара начали специализироваться именно на зданиях высших учебных заведений - Лондонская школа экономики, Медицинская школа университета Лимерика, университетский кампус в Лиме.  На форму последнего Фаррелл и Макнамару вдохновил Тихий океан, потому что сам кампус похож на огромную нависшую скалу, о которую разбиваются волны.

 "Их подход к архитектуре всегда честен.  Он раскрывает понимание процессов проектирования и строительства от масштабных конструкций до мельчайших деталей.  Их здания являются "хорошими соседями", которые стремятся сделать город лучшим", - подчеркнули в жюри Притцкеровской премии.

Наконец, лауреатами 2021 года признаны французы Анн Лакатон и Филипп Вассаль. Их архитектурное бюро Lacaton & Vassal известно необычным подходом в строительстве и реконструкции.  В частности, их вдохновляют оранжереи и теплицы.  Такую "теплицу" они соорудили в 1992 году в во французском городе Флуарак Эйсин.  Благодаря пристройке из поликарбоната площадь первого этажа в летнее время можно увеличить вдвое.  А в холодное время года конструкции просто скрыть. Таким образом, расширение пространства стало излюбленным приемом Лакатон и Вассаля. В частности, они применили его при возведении здания Архитектурной школы в Нанте, выставочного центра в Париже, концертного зала в Лилле. Апогеем такого подхода стало отделение Французского регионального фонда современного искусства в Дюнкерке.  Во время реконструкции старого здания Lacaton & Vassal создали новую его копию из стекла, где разместили выставочные залы и event-площадки.  Свой уникальный метод они успешно испытали и на жилых домах.  Так, "окутали" многоэтажку Tour Bois le Prêtre в Париже конструкцией из стекла и металла.  В результате площадь Кватири расширилась, там появились балконы, и даже остекленные зимние сады.

 "Бюро Lacaton & Vassal радикальные в своем деликатном подходе и проявляют смелость благодаря своим тонкостям.  Они уравновешивают уважение и прямоту в подходе к искусственной среде", - заявил председатель жюри Притцкеровской премии Алехандро Аравен.

Итак, за последние четыре года "архитектурного Нобеля" получали разные по мировосприятию и архитектурным стилям зодчие.  Но есть то, что их объединяет - это творческий подход к делу, смелость, желание экспериментировать и находить верные решения, успешные попытки совместить функциональность и эстетику.  Надеюсь, что и в Украине, в частности в Киеве, тоже вырастет новое поколение архитекторов, которые в своей работе руководствоваться следующими принципами.

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