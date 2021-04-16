Цена НЕпопулизма

Александр Кучеренко, основатель и глава аналитического центра "Совет институциональных реформ"

Наши топ-чиновники в сфере экономики – министр финансов, глава бюджетного комитета, глава ГНС – очень серьёзные и заслуженные люди. Они принимают на себя глобальные вызовы, которые стоят перед страной, и решают масштабные проблемы: как сократить бюджетный дефицит, как побороть использование ФЛП в олигархическом уклонении от уплаты налогов, как сделать налоговую службу прозрачной и сервисной.

Поэтому у них нет времени обсуждать "бредовые популистские идеи" о снижении налогов. "Не мешайте нам, дети!" Они ищут способы, как наполнить священный госбюджет.

Недавно меня спросили, как мы вообще можем обсуждать налог на выведенный капитал, если мировой тренд в рамках постковидного восстановления абсолютно противоположен. Администрация Байдена приняла решение значительно повысить налог на прибыль корпораций, а мы, мол, не США, – нам и подавно без повышения налогов не "выгрести" из кризиса.

Я исповедую другой принцип: нам надо делать не то, что делают развитые страны сейчас, а делать то, что сделало их развитыми. Но этот логичный аргумент на товарищей "крепких фискализаторов" почему-то не действует. И я решил проверить, а действительно ли снижение налогов в нашей стране, приводит к потерям поступлений в бюджет. Хоть в Украине примеров снижения налогов и немного, но все же они были. И один их них это как раз уменьшение ставки налога на прибыль с 25% до 18%. Первые же обнаруженные официальные данные Минфина говорят о том, с 2011 по 2013 год, когда ставка ежегодно понижалась с 23% до 19%, поступления от налога на прибыль… остались на том же уровне!

А с восстановлением экономики после снижения интенсивности военного конфликта на Востоке, поступления и вовсе начали расти. Понятно, что свою роль здесь сыграла инфляция и девальвация гривны, но все же в абсолютном выражении поступления выросли более чем в 2 раза.

Интересным есть и тот факт, что хотя удельный вес налога на прибыль в ВВП имеет тенденцию к сокращению (это общемировой тренд), все равно это значение составляет 3%. В США доля налога на прибыль компаний в ВВП в том же 2019 году составляла 1%. Понятно, что даже при запланированном повышении ставок до 28%, фискальный вес этого налога будет все равно меньше, чем в Украине.

При этом налог на прибыль предприятий является, наверное, самым неэффективным из всех налогов. В кругах налоговиков даже ходит шутка о том, что налог на прибыль платят только очень ленивые бухгалтеры. И действительно, по информации Сообщества украинских предпринимателей только за 2019 год накопленные убытки вследствие оптимизации налога на прибыль составили 1,4 трлн грн. А из общего количества плательщиков (308 тысяч) 77% общей сумы этого налога платит всего лишь 1000 плательщиков (0,3%)!

Налог на прибыль в том виде, в котором мы его знаем, действует в стране с 1992 года. И за эти почти 30 лет, он показал себя неэффективным. Он тормозит развитие бизнеса и даже толком не помогает наполнять бюджет. По расчетам Украинского института будущего, уже через 3 года после введения налога на выведенный капитал, мы, в сопоставимых условиях, можем получить дополнительные 56 млрд грн. ежегодно. В долгосрочной перспективе выгода от введения налога перекрывает с лихвой возможные потери в первые 2 года. Но мы не будем этого делать, потому что такой "популизм" – это слишком дорого. Хотя, скорее всего, кому-то просто страшно принимать пускай и разумные, но смелые решения.