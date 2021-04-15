"Утром деньги - вечером газ": почему в азербайджанской столице не накапливаются долги за ЖК-услуги?

Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг"

Может ли заинтересовать Украину азербайджанский опыт смарт-учета жилищно-коммунальных ресурсов?

Недавно Государственная служба статистики Украины обнародовала следующие цифры: в январе с. г. задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличилась на 10,1%, или на 7 443,5 млн гривен до 81 042,8 млн грн. по сравнению с декабрем 2020. По сути, в разрезе последних лет долги украинских потребителей за ЖК-услуги постоянно растут.

И ни государство, ни предприятия сектора не могут справиться с этим негативным трендом. Причем, чиновники и поставщики жалуются на то, что больше всего игнорируют оплату коммунальных услуг как раз состоятельные потребители и домохозяйства со средним достатком – тогда как, например, большинство пенсионеров исправно платит за квартплату, тратя последние копейки.

Государственные механизмы борьбы со злостными неплательщиками за коммунальные услуги никак нельзя назвать рациональными и достаточными, а судебная процедура взыскания долгов - долговременная и малоэффективная. Подобная ситуация приводит к тому, что ЖК-предприятия постоянно сокращают инвестиции в модернизацию устаревшей, еще советской инфраструктуры, накапливают задолженность перед контрагентами. В конце концов, под угрозой оказывается бесперебойное и качественное предоставление услуг, возникают риски "веерных" блэкаутов электроэнергии, воды, других ЖК-ресурсов.

Впрочем, возможно ли выйти из подобного коммунального "тупика"? Да, возможно. И это блестяще продемонстрировал кейс Азербайджана.

Дело в том, что в этой стране, начиная с 2011 года, государство, местные власти и предприятия-поставщики начали на основе софинансирования программу установки в домохозяйствах смарт-счетчиков газа, воды и электроэнергии. С помощью этих приборов кардинально изменился принцип оплаты за коммунальные ресурсы. Азербайджанский потребитель вносит средства за определенный объем коммунального ресурса заранее, как и любой другой товар - продукты, одежду или мобильные услуги. Для этого поставщик - при установлении "умного" счетчика, - выдает пластиковую карту, похожую на банковскую. Авансовая оплата осуществляется на лицевой счет, после чего потребитель вставляет карту в специальный слот в счетчике, и прибор считывает финансовую информацию. Следовательно, на экране появляется цифра, показывающая приобретенный домохозяйством объем ресурса, далее прибор осуществляет учет использованного газа, электроэнергии, или воды, а данные счетчика передаются поставщику в автоматическом режиме!

Благодаря этой масштабной реформе, жители Баку и других крупных городов уже давно забыли о неудобной и сложной процедуре передачи учетных данных газовой "конторе", последняя же полностью лишена возможности "вешать" на плечи потребителя дополнительные и необоснованные расходы за газ. К тому же, исчезла возможность для газораспределительных компаний манипулировать т. н. заявленной годовой мощностью ресурса, как это происходит в Украине, - когда потребителю часто приходится платить за большие объемы распределенного газа, чем те, что реально им потреблены. В то же время, азербайджанская новация по смарт-счетчикам и предоплатам за ЖК-услуги позволила предприятиям-поставщикам оптимизировать раздутые штаты контроллеров и работников колл-центров, - ведь весь процесс коммуникации между представителем ЖК-услуги и потребителем максимально диджитализирован! Это, в свою очередь, позволило уменьшить составляющую оплату труда в себестоимости услуги, а следовательно – удешевило стоимость квартплаты для домохозяйств!

При этом, трудно переоценить главный эффект от смарт-счетчиков и новой системы оплаты за ЖК-услуги в Азербайджане. Эта система полностью исключает возможность возникновения задолженности потребителей за потребленные ресурсы, ведь счетчики работают исключительно по предоплате. Закончились деньги на смарт-карте, не заплатил вовремя за ресурс - предоставление услуги прекращается! Все справедливо: ведь, газ, электроэнергия, вода и др. является таким же товаром, как хлеб, молоко, или мобильные услуги. Ну не может потребитель, например, взять товар в супермаркете, заплатив за него позже, или вообще не заплатить! И если абонент исчерпал на мобильном средства, то оператор услугу автоматически блокирует, пока получатель не пополнит счет.

В то время, когда в Украине не работает этот элементарный рыночный принцип в жилищно-коммунальной сфере, как в Азербайджане, так и в странах Европейского Союза, влезть в долги за коммуналку - априори невыгодно для клиента, поскольку ЖК-услугу тотчас отключают! Так, благодаря комплексной реформе учета ЖК-услуг в ряде азербайджанских городов и, в частности, в агломерации "Большой Баку" долги за квартплату за последние 5 лет (т. е. с момента, когда смарт-счетчиками было обеспечено большинство домохозяйств) практически перестали накапливаться!

Кстати, еще один "нюанс": азербайджанская новация с учетом ЖК-ресурсов так же предполагает и защиту потребителей от форс-мажорных ситуаций, когда на карте быстро заканчиваются деньги, и смарт-счетчик бездушно "отключает" абонента от услуги. За несколько дней до полного исчерпания средств на счете, "умные" приборы оповещают потребителей о том, что приближается срок оплаты. Кроме того, подача газа, воды или прекращается не сразу, - ресурс течение нескольких дней поставляется абоненту в "формате" дебеторской задолженности. Кроме того, при установке смарт-счетчика на баланс потребителя даже закладывается кредит на определенную сумму!

Является ли интересным и поучительным азербайджанский коммунальный "кейс" для Украины? Безусловно, да. Будет ли он внедрен в отечественную ЖК-отрасль в ближайшее время? Думаю, что нет. Ведь: а) у нас годами облгазы не могут обеспечить все домохозяйства счетчиками - мембранными или роторными (что уж говорить о смарт-приборах!); б) непрозрачность на рынке ЖК-услуг, отсутствие стопроцентного учета, необоснованное начисление за квартплату большинства украинских потребителей "по нормативам", перекладывание высоких "потерь" в сетях на плечи абонентов - колоссальная возможность для поставщиков быстро и незаконно обогащаться за счет "продажи воздуха"; в) профильные госорганы отнюдь не заинтересованы в реализации кардинальных реформ ЖК-отрасли, ведь прозрачные и четкие правила на этом рынке, установленные в интересах потребителей, означают конец для масштабных коррупционных схем, из которых до сих пор безнаказанно питаются многочисленные чиновники.