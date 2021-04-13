Эскалация на Донбассе: что должно делать государство Украина

Украинский институт будущего

Предлагаем вашему вниманию стратегию действий Украины в связи с эскалацией в Донбассе.

Часть I . Цели эскалации и мотивация РФ.

Предлагается разбить цели военно-политического обострения на две категории: глобальные, которые не связаны с Украиной и региональные, которые имеют к ней непосредственное отношение.

Глобальные:

Поднятие ставок в политическом противостоянии с Западом (США и ЕС) на фоне обострения отношений между ними и переформатирование международных процессов после смены власти в США; Усиление противоречий между западными союзниками (США, Великобританией, Францией, Германией) в вопросах безопасности на Евразийском континенте; Реконсолидации политического влияния с целью возвращения в мировую политику в качестве глобального игрока, с которым вынуждены разговаривать по ключевым темам международной безопасности, возвращение к ялтинско-потсдамского разделения мира, где Россия как наследница СССР является ключевым игроком и имеет зону исключительных интересов, признанную всеми другими сторонами ; Заручиться нейтралитетом или ограниченным принятием США доминирующей роли РФ в своей периферии (Украина, Беларусь, Казахстан, Южный Кавказ) Оказать давление на европейские страны с целью выхода на приемлемый компромисс по распределению зон влияния на постсоветском геополитическом пространстве; Нанести превентивный удар или продемонстрировать готовность нанести такой удар на одном из кризисных площадок, чтобы отказать Запад от попыток дестабилизации внутриполитической ситуации в РФ.

Региональные:

Разыграть "украинскую карту" для внутренней аудитории для мобилизации сторонников перед выборами в Госдуму, где одним из главных элементов станет "защита русских людей" и в целях превентивной канализации протестных настроений; Заставить Украину открыть доступ к Северо-Крымского канала, или начать переговоры об этом, или получить доступ к нему путем проведения ограниченной военной операции; Склонить Украину к переговорам с боевиками ОРДЛО; Экономическая блокада Украины усиления давления на Азовское море и осложнения работы черноморских портов; Дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине с целью как минимум ослабление политической власти и преклонения ее к уступкам в переговорах, а как максимум доведение ситуации до хаоса и гражданской войны на фоне массовой истерии и нагнетания обстановки; Возвращение пророссийских сил в украинской политике; Сохранение "вопрос Донбасса" как одного из топовых вопросов внутриполитического повестки дня в Украине; Быстрая военная победа над ВСУ в кратчайшие сроки с последующим захватом части территории или без него; Добиться отказа Украины от углубленного сотрудничества с НАТО, моратория на пребывание любых военных сил НАТО и прототипов военных баз на территории Украины.

Часть II . Планы действий и стратегические задачи Украины.

Перед тем, как рассмотреть, какие в Украине есть конкретные инструменты действий, важно начать с определения модели поведения, которую мы должны выбрать в зависимости от стратегических задач, стоящих перед государством. Таких моделей может быть несколько. В рамках этих планов могут применяться все или большая часть нижеприведенных инструментов, отличаться будут только приоритетность их применения, тональность и коммуникация с обществом.

Модель №1. Превентивная эскалация. Украина поднимает ставки в ответ на обострение с целью отговорить Россию от идеи нового военного вторжения или масштабной эскалации на линии разграничения или со стороны Крыма, а в конце возвращается к деэскалации и восстановления статус-кво.

Модель №2. Принять вызов. Украина поднимает ставки в ответ на обострение с целью подготовки к вспышке масштабных боевых действий. На фоне тупика на переговорах и бесперспективности переговоров, украинская власть принимает вызов и идею того, что для изменения модальности конфликта нужна очередная промежуточная фаза боевых действий.

Модель №3. Постепенная деэскалация . Украина осуществляет ограничены шаги для подготовки военной инфраструктуры к потенциальному конфликту, а параллельно принимает ряд решений и инициатив, направленных на деэскалацию и разблокирование переговоров во избежание дальнейшей эскалации и возобновления политического процесса.

Модель №4. Мир любой ценой . Украина инициирует новые переговоры с РФ и принимает часть или все условия, которые приведут к восстановлению политического процесса и выхода на урегулирование конфликта, но под мощные и юридические гарантии Запада и РФ.

Часть III . Инструменты реализации плана.

Военные и военно-политические.

Заседание СНБО и подготовка указа о военном положении;

Срочное проведение военных учений (по возможности с членами НАТО). Особый упор должен делаться на отработку ракетных стрельб и повышение боеспособности сил ПВО;

Срочное проведение военных учений (по возможности с членами НАТО). Особый упор должен делаться на отработку ракетных стрельб и повышение боеспособности сил ПВО; Срочно принять закон о тероборону, причем тероборона должны быть не общественной организацией, как это предлагают сейчас в ОПУ, а отдельной частью ВСУ и подчиняться Генштаба (закон можно принять в течение одной недели). В кратчайшие сроки провести месячные сборы-обучения теробороны;

Провести обучение резервистов;

Провести переговоры о присутствии в Черном море (портах Украины) нескольких кораблей НАТО,

Ускорить выполнение оборонного заказа и обеспечить бесперебойное поступление средств на заводы Укроборонпрома.

Политические.

Нужно официально заявить о срыве перемирия. Президент заявить о новой инициативе перемирии, которое должно предусматривать в том числе и возможности определенного люфта по поставкам воды в Крым. Вокруг этого нужно начать большой международный диалог;

Закрытое заседание парламента с обсуждением ситуации и возможных действий Совета по введению военного положения;

Принять изменения в бюджет, которые будут предусматривать увеличение финансирования армии (обязательно поднятия зарплат военным) и оборонного заказа;

Усиление проверки людей призывного возраста, которые переходят линию разграничения;

Консультации с Молдовой по вопросам контрабанды товаров через Приднестровье, усиление границы с Приднестровьем;

Привлечь к диалогу церковь, особенно УПЦ МП, которая вынуждена будет реагировать в неудобной для себя ситуации. Также обратить внимание на спонсоров церкви с тем, чтобы они были вынуждены давить на иерархов.

Международные.

Созыва Совбеза ООН для обсуждения нового перемирия (очевидно, придется делать несколько заседаний). Параллельно подготовить резолюцию Генассамблеи ООН по осуждением действий РФ;

Начало информационной раскачки темы о подготовке «новой инициативы» по урегулированию конфликта на Донбассе (такой себе «Минск-3»). Вместе с этой идеей, начать активно говорить о переносе переговоров из Минска в другое место. Варианты: Будапешт, Стамбул или Нур-Султан. Начать переговоры об этом с участниками Нормандского формата;

Лоббирование в США ужесточения санкций против суверенного долга РФ и их банковского сектора;

Анонсировать кадровые перестановки в ТКГ (управлять нашей группой имеет дипломат-тяжеловес). Признать, что переговоры в ТКГ могут быть использованы только для решения тактических и гуманитарным вопросам, а вся политическая часть - в нормандской формате;

Вернуться к идее миротворцев ООН для заморозки ситуации;

Договориться об увеличении объемов получения летальной оружия с Запада (в короткие сроки мы должны получить такое оружие, даже в небольших объемах).

На очень крайний случай, если возникнет срочная необходимость разрядить обстановку, можно заявить о готовности переговоров с ОРДЛО, но только по тактическим вопросам, например безопасность на КПВВ, передача гуманитарных грузов, ремонт инфраструктуры. При этом, твердо понимать, что создание любых постоянных формализованных площадок недопустимо;

Прекратить информационную раскачку о «скоро получим ПДЧ»: она больше похожа на истерику и не помогает в этой ситуации, показывая, что мы слабые и надеемся только на внешнюю поддержку.

Информационные.