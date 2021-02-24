Колонки

18:31 24.02.2021

Автор: CТАНИСЛАВ КАЗДА

Навести порядок: для реальной защиты потребителей газа нужно завершить анбандлинг Нафтогаза

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Навести порядок: для реальной защиты потребителей газа нужно завершить анбандлинг Нафтогаза

Cтанислав Казда, глава департамента стратегического планирования Региональной Газовой Компании

 

Есть чешская пословица - Zamést si před vlastním prahem (подметай перед собственным порогом). В ней речь о том, что сначала нужно навести порядок у себя. Эта рекомендация вспоминается каждый раз, как представители группы Нафтогаз берутся обвинять коллег по газовому рынку - в монополизме, в отсутствии анбандлинга и призывают к конкуренции на равных.

Совсем недавно Секретариат Энергетического сообщества опубликовал Годовой отчет о реформировании энергетики, в котором Украина получила высокую оценку как раз за значительный прогресс в анбандлинге – его внедрение было оценено в 90% (из 100% возможных).

В отчете Секретариата Энергосообщества указано, что одна из составляющих такой высокой оценки – завершение юридических, информационных и учетных процессов анбандлинга у операторов газораспределительных систем (ГРМ). И сделано это в соответствии с положениями Директивы 2009/73/EC и Законом Украины "О рынке природного газа".

В этой связи странным является недавний призыв Отто Ватерландера, главного исполнительного директора группы Нафтогаз, показать ему "реальное разделение (анбандлинг) функций распределения и поставки газа бытовым потребителям", потому что ему рассказали о том, что "обе услуги осуществляются одной и той же группой РГК".

Возможно, у главного исполнительного директора группы Нафтогаз не было времени ознакомится с выводами Секретариата Энергосообщества. Чтобы заполнить этот пробел, вкратце укажу уже проделанную операторами ГРМ работу по анбандлингу:

 - разделен весь учет у операторов ГРМ и поставщиков. Обеспечена полная независимость и публичный контроль учета каждого из этих видов вида деятельности. Для контроля ежегодно проводят независимый аудит финансовой отчетности каждого оператора ГРМ;

- завершен информационный раздел поставщиков и операторов ГРМ. Они используют территориально обособленные офисы с ограниченными правилами доступа. Обеспечен контроль за конфиденциальностью информации, вплоть до оформления соглашений о неразглашении информации.

- завершено функциональное разделение бизнесов по поставке и распределению газа. Для этого проведено отделение идентичности компаний, которые используют разные бренды, торговые марки, осуществляют независимые маркетинговых политики и используют собственные каналы коммуникаций с клиентами.

Именно эта работа получила достойную оценку Секретариата Энергосообщества. Текущие показатели анбандлинга операторов ГРМ находятся под контролем НКРЭКУ (обязательная ежегодная отчетность по Программе соответствия). Также вся информация о них подается в Секретариат Энергосообщества для профессиональной оценки.

Все это о том, что у операторов ГРМ с анбандлингом порядок.  

В отличие от анбандлинга группы Нафтогаз. Здесь ситуация напоминает айсберг. Его видимая часть - разделения и сертификации Оператора ГТС, которая также получила положительную оценку Секретариата Энергосообщества.

К сожалению, подводная часть недоанбандлинга группы Нафтогаз гораздо значительнее.

Во-первых, остается финансовая зависимость Оператора ГТС от Нафтогаза. Потому что все поступления от транзитного договора с "Газпромом" поступают непосредственно Нафтогазу. А уж затем он выплачивает Оператору ГТС сумму за его работу по обеспечению транзита – и эти платежи формируют 82% его доходов. При этом реальную стоимость транзита директору Оператора ГТС неизвестна.  "Я ее не знаю. Это их коммерческая договоренность, которая прописана в их контракте", - сказал Сергей Макогон. Фактически, ключевая фигура рынка газа в Украине - Оператор ГТС - работает на "подряде" у одного из участников этого рынка, который обеспечивает ему львиную долю доходов.  Der eine hat die Mühe, der andere hat den Lohn (один работает, а другой – зарабатывает) – так эту ситуацию описывает немецкая пословица, которая должны быть знакома Отто Ватерландеру. Уверен, что на немецком, голландском, как и на любом другом европейском рынке газа представить настолько зависимого оператора рынка невозможно.

Во-вторых, НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейший газовый трейдер – по-прежнему является владельцем компании, которая является оператором ГРМ (речь о "Кировоградгазе"), а также пакетов акций еще нескольких операторов ГРМ ("Уманьгаз", "Сумыгаз", "Черниговгаз", "Киевоблгаз", "Ровногаз", "Львовгаз", "Одессагаз", "Харьковгаз" и еще около десятка). Вопрос: почему НАК так обеспокоен якобы "недоанбандлингом" операторов ГРМ, но при этом остается их акционером?

В-третьих, НАК "Нафтогаз Украины" полностью контролирует "Укргазвыдобування", которое обеспечивает почти половину ресурса для рынка газа страны. Крупнейший газовый трейдер монопольно распоряжается всем газом, который добывает государственная компания – и тем самым диктует цены всему рынку газа. Такое положение Нафтогаза на рынке абсолютно совпадает с тем, какое было у корпорации Standard Oil Джона Рокфеллера – совсем недавно кейс именно этой монополии в своей колонке разложил по полочкам главный исполнительный директор группы Нафтогаз. "Благодаря монопольному положению Standard Oil демпинговала, выталкивала с рынка конкурентов…и таким образом полностью контролировала рынок" - в этом предложении из той колонки достаточно заменить Standard Oil на группу Нафтогаз – и получим исчерпывающее описание рынка газа Украины.

Поэтому, настоящая защита потребителя природного газа в Украине – это работа над избавлением его от монополии НАК "Нафтогаз Украины" за счет реального, эффективного анбандлинга. Только тогда появится по-настоящему рыночная цена и здоровая конкуренция на рынке.

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