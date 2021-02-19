Как остановить отток иностранных инвестиций?

Сергей Бенедисюк, партнер, руководитель практики корпоративного права и М&А Юридической группы LCF

Отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 составил 200 млн. долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года приток иностранных инвестиций достиг 5,1 млрд. долларов, из которых 3,1 млрд. долларов являются реинвестированные доходы прямого инвестора. Об этом сообщил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в своей странице в Facebook.

Конечно, 2020 год стал кризисным для мировой экономики, и поэтому отток инвестиций на рыке Украины не вызывает большого удивления. Мир учится жить с пандемией Sars-Cov-19, и многие бизнесы делают решительные шаги для "выздоровления" от экономического упадка.

Сейчас проблема привлечения финансирования и инвестиций стоит остро. Как следствие, проблемы инвестиционного климата в Украине выходят на первый план: что же необходимо сделать, чтобы удержать существующих и привлечь новых инвесторов?

На примере нашей практики структурирования иностранных инвестиций, мы можем вывести топ-5 основных правил, которые служат своеобразными "маяками" безопасности и привлекательности инвестирования в Украину. Такие правила в разных вариациях присущи любой цивилизованной стране. Реализация ихна практике, по нашему мнению, может сыграть существенную роль для решения проблемы оттока иностранных инвестиций.

Защита права собственности

На первый взгляд, это правило совершенно очевидно. Конституция Украины гарантирует неприкосновенность права собственности, а национальное законодательство предусматривает различные способы и уровни осуществления такой защиты.

Однако на практике иностранные инвесторы довольно часто попадают под влияние различных негативных факторов, искажающих гарантированные механизмы защиты.

В качестве примера можно привести наш опыт защиты известного иностранного инвестора в сфере альтернативной энергетики, который, не имея опыта ведения бизнеса в Украине, создал совместное предприятие с локальными партнерами. По результатам такого союза возник корпоративный конфликт.

Логичным решением нашего клиента было внедрение предусмотренных законодательством Украины механизмов решения корпоративного конфликта и защиты активов. Несмотря на это, из-за недостатков законодательства и недостаточного уровня гарантий защиты иностранных инвестиций, а также коррупционного фактора со стороны локальных партнеров, иностранный инвестор оказался под риском потери своих инвестиций, что в цивилизованных государствах является недопустимым..

Стабильность и правовая определенность

Вполне закономерно, что инвестор рассчитывает на определенный результат и ход деятельности бизнеса, осуществляя инвестиции.

К сожалению, турбулентные времена в Украине — это довольно частое явление. Давно стало заметно, что выборы президента или народных депутатов дают красный свет для осуществления инвесторами соглашений из-за непредсказуемости ситуации, которая может сложиться под влиянием тех или иных политических сил.

Также ярким примером непоследовательной политики нашего государства можно привести снижение "зеленых" тарифов в сфере альтернативной энергетики. Международный опыт неоднократно доказывал,что, обещая инвесторам большие прибыли и выгодные условия, государство обязано обеспечить соблюдение таких обещаний, особенно когда они закреплены на уровне законодательства.

В противном случае, государство может оказаться под риском арбитражных споров и испытать репутационные потери. Непоследовательность и отсутствие правовой определенности уменьшает доверие иностранных инвесторов. В частности, наши клиенты довольно часто обращаются за услугами вывода активов из Украины из-за непредвиденных и беспрецедентных действий государства в регулировании соответствующей отрасли.

Эффективность законодательства

Хотя законодатель пытается придерживаться тенденции по приведению законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС и гармонизировать его, в том числе в целях привлечения инвестиций, существует большое количество случаев неактуальности определенных актов и норм. В частности, действующий Кодекс законов о труде и Хозяйственный кодекс.

На практике довольно опасным остается вопрос различных мораториев, которые со временем доказывают свою неэффективность и устарелость. Отменив один мораторий (например, открыв рынок земли), остаются действительны другие, например, мораторий на взыскание имущества государственных предприятий. На нашем примере, иностранные инвесторы достаточно часто интересуются взаимодействием с государством в сфере бизнеса, например при создании совместных проектов, государственно-частных партнерств. Однако, получая информацию о невозможности взыскания имущества по определенным государственным предприятиям за нарушение и нанесенный ущерб, даже при наличии решения суда, иностранные инвесторы начинают искать другие способы и места для инвестирования.

Содействие осуществлению инвестиций глобального уровня.

Остановить отток иностранных инвестиций могут общеизвестные и надежные инвесторы межнационального уровня. Например, сопровождая привлечения инвестиций от Европейского Банка Реконструкции и Развития, мы наблюдали стремление и заинтересованность других иностранных инвесторов повторить положительный опыт инвестирования. Таким образом, приложение усилий к привлечению именно крупных инвесторов может показать положительный примердля других, которые не решались зайти в украинский бизнес.

Прозрачный и справедливый суд

Последним в списке, но отнюдь не по значению, является существование справедливого суда, который смог бы эффективно защитить нарушенные права инвестора. Наши иностранные клиенты практически никогда не спрашивают о возможности разрешения споров в украинских судах, поскольку деятельность национальных судей требует существенного усовершенствования с учетом международного опыта защиты прав и интересов именно иностранных инвесторов, без какого-либо влияния "извне", который негативно влияет на репутацию судебной ветви власти Украины.

Такие факторы, как недоверие к национальной системе судопроизводства и осведомленность иностранных инвесторов относительно неэффективности защиты активов в Украине, должны лишь побудить национальных судей к развитию и профессиональному росту. Даже национальный бизнес (как правило, масштабный) в большинстве случаев искусственно создают иностранный элемент при структурировании сделок с целью создания возможности защиты прав в международном арбитраже.

В качестве вывода следует отметить, что, придерживаясь простых и прозрачных правил нормативного регулирования, защиты экономической конкуренции, последовательности политики и максимальной нетерпимости к любым проявлениям коррупции, Украина имеет шансы создать собственный благоприятный инвестиционный климат.