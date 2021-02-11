Как можно оценить течение и спрогнозировать тяжесть COVID-19

Ирина Сидорова, медицинский директор лаборатории ДІЛА

При COVID-19 работа барьерных и защитных механизмов человека проходит проверку на прочность. Течение болезни во многом зависит от состояния органов и систем на момент заражения, их способности принять «вирусный» удар. Здоровый организм быстро мобилизует свои ресурсы, и, в большинстве случаев, COVID-19 протекает легко, подобно любому ОРВИ.

В группу риска по тяжелому течению COVID-19 попадают пациенты старше 60 лет, люди с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями, курильщики. Именно они требуют своевременного и комплексного контроля реакции организма на заболевание.

Особенность COVID-19 заключается в том, что он не ограничивается поражением одного органа, а воздействует практически на все системы организма. Именно поэтому в мониторинге состояния не обойтись только общим анализом крови.

На что важно обращать внимание в первую очередь при лабораторной диагностике заболевания

Выраженность и характер воспалительных реакций. Уровни С-реактивного белка, интерлейкина-6 и ферритина помогут врачу понять срочность и объем первых лечебных мероприятий. Изменения в системе свертывания крови, риск тромбозов. Оценить этот процесс позволят показатели коагулограммы и уровень Д-димера. Д-димер может указывать на усиленное тромбообразование, что часто является причиной летальных исходов. Повышенное образование тромбов в мелких сосудах приводит к дефициту кислорода (гипоксии), повреждению легких, миокарда, почек, печени, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Нарушения в работе органов. Об этом говорят классические биохимические показатели. Креатинин и мочевина – о работе почек; билирубин, трансаминазы (АЛТ, АСТ) – печени; тропонин – миокарда; ЛДГ указывает на нарастание тканевой гипоксии (а это прямая угроза жизни). Общий развернутый анализ крови. Он вносит дополнительную ясность при оценке состояния пациента и принятии решения о тактике лечения. Мониторинг показателей в динамике. Негативные изменения в работе организма могут развиваться очень быстро. Именно поэтому лабораторные показатели требуют обязательного повторного контроля для своевременной коррекции лечения. Например, рост уровня нейтрофилов и прокальцитонина говорит о присоединении бактериальной инфекции и необходимости назначения антибактериальных препаратов.

COVID-19 – коварное заболевание. Начало зачастую легкое с обычным насморком, потерей обоняния, покашливанием, расстройством пищеварения, без повышенной температуры. А уже на второй неделе может стремительно измениться в худшую сторону с высокой температурой, интоксикацией, слабостью, затруднением дыхания. В этих случаях крайне важно комплексное обследование.

Лабораторная диагностика предназначена для быстрой оценки рисков и поиска отклонений. Врач, получая данные комплексного исследования факторов риска тяжелого течения COVID-19 от ДІЛА, оперативно определяет тактику лечения пациента или направляет на срочную госпитализацию.

Что делать после получения результатов исследований?

Степень тяжести течения COVID-19 корректно оценит только врач, проведя анализ всех данных (анамнез, осмотр, результаты исследований). Самолечение может привести к ухудшению состояния и непредвиденным последствиям.