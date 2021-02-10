Колонки

14:43 10.02.2021

Автор: ЮРИЙ СИВИЦКИЙ

Без общественного контроля БЭБ не сможет работать эффективно

4 мин читать
Без общественного контроля БЭБ не сможет работать эффективно

Юрий Сивицкий, член Украинской рады бизнеса, соучредитель Intecracy group

 

Проголосовав за Закон "О Бюро экономической безопасности", парламент сделал только первый шаг к началу эффективных расследований финансовых преступлений. Впереди еще немало работы, в частности, определить полномочия нового органа. Однако однозначный позитив - что вместо нескольких разрозненных структур появится одна.

Как было раньше? Под видом расследования экономических преступлений в последние годы плодились соответствующие подразделения в разных силовых структурах. Но их основная цель - не раскрывать такие преступления и незаконные схемы, а, как говорится, "обилечивать" бизнес. Этот процесс приобрел неслыханный размах: говорят, в экономических департаментах существуют даже внутренние планы, сколько надо собрать за месяц. Соответственно, объекты для проверки избираются не учитывая риски, а с точки зрения "перспективности" бизнеса: чем он больше и успешнее, тем больше из него соберешь. А предприниматели, в свою очередь, вынуждены "благодарить" работников всех этих структур. Иначе им просто не дадут нормально работать.

Поэтому, конечно, Закон о создании БЭБ бизнес воспринял с облегчением. Хотя в нем есть как положительные, так и отрицательные стороны. Главный позитив - это то, что полномочия по расследованию экономических преступлений передаются в один орган - по крайней мере в идеале. Зато налоговая милиция и экономические департаменты в Нацполиции и СБУ - отменяются. И это хорошо. Потому что раньше неоднократно случались ситуации, когда подследственность преступления не очевидна, и правоохранители манипулировали этим, создавая проблемы бизнесу и не принося никакой пользы государству. А чем меньше органов, занимающихся одинаковыми расследованиями, тем меньше споров, связанных с подследственностью.

Еще один несомненный позитив, по крайней мере декларируемый в принятом законе - более углубленная экспертиза сотрудников БЭБ. Это снижает риск необдуманного и необоснованного обвинения в нарушении законов в области экономической деятельности. В частности, в последней версии закона заложен рискоориентированный подход к деятельности БЭБ. Это означает, что массовые проверки, "маски-шоу" и бездумное распыление усилий и ресурсов уйдут в прошлое. Зато больше внимания будет уделяться профилактике преступлений, определению целевых групп и проблемных мест. И уже по ним будет вестись "прицельная", более продуманная работа.

Однозначно это увеличит реальную раскрываемость дел. Ведь меньшее количество работников (по закону - штат сотрудников БЭБ состоит из 4 тысяч человек) будет заниматься меньшим количеством кейсов, с акцентом на аналитику. А не будет создавать фейковые дела, направленные на вымогательство бизнеса.

Но есть одно условие. Работа БЭБ, которая прописана в законе, возможна лишь тогда, когда будет правильно построен отбор людей. И в новое Бюро не попадут одиозные схемщики и преступные элементы, которые раньше работали в экономических департаментах Нацполиции, СБУ и в налоговой милиции. Сейчас есть информация, что они частично переходят в другие подразделения - не имея для этого ни знаний, ни опыта. Не исключаю, что часть из них может перейти и к БЭБ.

Коротко - о негативах закона. С одной стороны, хорошо, что все полномочия по расследованию экономических преступлений будут сосредоточены в одном месте. С другой - чрезмерная концентрация, доступ ко всем компьютерным системам и информационным данным может быть использован не совсем честно. Регламент работы Бюро четко не прописан, и они сейчас могут собирать данные фактически с любой компании, без особого разрешения. В отличие от европейских стран, в Украине граждане и компании не видят, кто и почему собирает по ним информацию. И вполне возможен риск создания неправомерного манипулирования этими данными или использования в собственных целях.

Что может этому помешать? Общественный контроль. Директор Бюро избирается на конкурсе по представлению Кабинета министров. Но кроме этого, в отборе должны участвовать крупные объединения, бизнес-ассоциации. Чтобы это был не очередной глава карательного органа, а человек компетентный, профессиональный, который не станет использовать свою должность для собственного обогащения. К счастью, бизнес-ассоциации стали сейчас сильнее и влиятельнее, они входят в рабочие группы, активно участвуют в законодательной работе и обсуждениях важных вопросов. Бизнесу нужно объединяться и действовать вместе мощной силой.

Конечно, даже объединенный бизнес не сможет обжаловать неправомерные действия БЭБ, если мы не проведем судебную реформу, и наши суды не перестанут принимать решение "по интересам", а не по закону. Поэтому судебная реформа должна идти параллельно со вступлением в силу БЭБ. Справедливая и прозрачная судебная система - существенная часть экономической безопасности государства.

 

 

 

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

ИРИНА СЕДУХИНА

Уроки 2020: вызовы и выводы для ритейла

НИКОЛАЙ СОНДЕРБАЙ ДАФИНА ГЕРЧЕВА

Ответственное ведение бизнеса ускоряет социально-экономическое развитие

ВАЛЕРИЙ ЗУКИН

Что необходимо, чтобы Украина стала Меккой медицинского туризма?

ИРИНА ЖДАНОВА

Оккупированные территории VS оккупированные сердца. Временно?..

МИХАИЛ ФЕДОРОВ

​​​​​​​Регистрация места проживания онлайн — когда и как это заработает в Дії?

ЕВГЕНИЙ МЕЦГЕР

Досель дойдя, дальше уже не перейдешь

АНТОН РОВЕНСКИЙ

За чем следить в Европе в 2021 году?

АНДРЕЙ МАЛЕВАНЫЙ

Промышленность vs экология

МСТИСЛАВ БАНИК

Эффективный менеджмент — залог создания качественного современного продукта

МАКСИМ ТИМЧЕНКО

Украина должна сотрудничать с ведущими странами для построения стабильных энергетических рынков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА