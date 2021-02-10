Без общественного контроля БЭБ не сможет работать эффективно

Юрий Сивицкий, член Украинской рады бизнеса, соучредитель Intecracy group

Проголосовав за Закон "О Бюро экономической безопасности", парламент сделал только первый шаг к началу эффективных расследований финансовых преступлений. Впереди еще немало работы, в частности, определить полномочия нового органа. Однако однозначный позитив - что вместо нескольких разрозненных структур появится одна.

Как было раньше? Под видом расследования экономических преступлений в последние годы плодились соответствующие подразделения в разных силовых структурах. Но их основная цель - не раскрывать такие преступления и незаконные схемы, а, как говорится, "обилечивать" бизнес. Этот процесс приобрел неслыханный размах: говорят, в экономических департаментах существуют даже внутренние планы, сколько надо собрать за месяц. Соответственно, объекты для проверки избираются не учитывая риски, а с точки зрения "перспективности" бизнеса: чем он больше и успешнее, тем больше из него соберешь. А предприниматели, в свою очередь, вынуждены "благодарить" работников всех этих структур. Иначе им просто не дадут нормально работать.

Поэтому, конечно, Закон о создании БЭБ бизнес воспринял с облегчением. Хотя в нем есть как положительные, так и отрицательные стороны. Главный позитив - это то, что полномочия по расследованию экономических преступлений передаются в один орган - по крайней мере в идеале. Зато налоговая милиция и экономические департаменты в Нацполиции и СБУ - отменяются. И это хорошо. Потому что раньше неоднократно случались ситуации, когда подследственность преступления не очевидна, и правоохранители манипулировали этим, создавая проблемы бизнесу и не принося никакой пользы государству. А чем меньше органов, занимающихся одинаковыми расследованиями, тем меньше споров, связанных с подследственностью.

Еще один несомненный позитив, по крайней мере декларируемый в принятом законе - более углубленная экспертиза сотрудников БЭБ. Это снижает риск необдуманного и необоснованного обвинения в нарушении законов в области экономической деятельности. В частности, в последней версии закона заложен рискоориентированный подход к деятельности БЭБ. Это означает, что массовые проверки, "маски-шоу" и бездумное распыление усилий и ресурсов уйдут в прошлое. Зато больше внимания будет уделяться профилактике преступлений, определению целевых групп и проблемных мест. И уже по ним будет вестись "прицельная", более продуманная работа.

Однозначно это увеличит реальную раскрываемость дел. Ведь меньшее количество работников (по закону - штат сотрудников БЭБ состоит из 4 тысяч человек) будет заниматься меньшим количеством кейсов, с акцентом на аналитику. А не будет создавать фейковые дела, направленные на вымогательство бизнеса.

Но есть одно условие. Работа БЭБ, которая прописана в законе, возможна лишь тогда, когда будет правильно построен отбор людей. И в новое Бюро не попадут одиозные схемщики и преступные элементы, которые раньше работали в экономических департаментах Нацполиции, СБУ и в налоговой милиции. Сейчас есть информация, что они частично переходят в другие подразделения - не имея для этого ни знаний, ни опыта. Не исключаю, что часть из них может перейти и к БЭБ.

Коротко - о негативах закона. С одной стороны, хорошо, что все полномочия по расследованию экономических преступлений будут сосредоточены в одном месте. С другой - чрезмерная концентрация, доступ ко всем компьютерным системам и информационным данным может быть использован не совсем честно. Регламент работы Бюро четко не прописан, и они сейчас могут собирать данные фактически с любой компании, без особого разрешения. В отличие от европейских стран, в Украине граждане и компании не видят, кто и почему собирает по ним информацию. И вполне возможен риск создания неправомерного манипулирования этими данными или использования в собственных целях.

Что может этому помешать? Общественный контроль. Директор Бюро избирается на конкурсе по представлению Кабинета министров. Но кроме этого, в отборе должны участвовать крупные объединения, бизнес-ассоциации. Чтобы это был не очередной глава карательного органа, а человек компетентный, профессиональный, который не станет использовать свою должность для собственного обогащения. К счастью, бизнес-ассоциации стали сейчас сильнее и влиятельнее, они входят в рабочие группы, активно участвуют в законодательной работе и обсуждениях важных вопросов. Бизнесу нужно объединяться и действовать вместе мощной силой.

Конечно, даже объединенный бизнес не сможет обжаловать неправомерные действия БЭБ, если мы не проведем судебную реформу, и наши суды не перестанут принимать решение "по интересам", а не по закону. Поэтому судебная реформа должна идти параллельно со вступлением в силу БЭБ. Справедливая и прозрачная судебная система - существенная часть экономической безопасности государства.