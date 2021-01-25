Эффективный менеджмент — залог создания качественного современного продукта

Мстислав Баник, руководитель проекта Дія

Уже больше года команда Минцифры работает над проектом Дія для того, чтобы сделать жизнь украинцев еще легче и удобнее. Наша цель — 100% государственных услуг доступны онлайн. Залог успешного движения в этом направлении — эффективный менеджмент команды, которая работает на результат.

В нашей команде работа над продуктом идет не по канонам иерархии на госслужбе. И то, что Михаил Федоров — Вице-премьер-министр Украины — Министр цифровой трансформации, Алексей Вискуб — его первый заместитель, а Мстислав Баник — директор директората электората электронных услуг — это не мешает нам наравне обсуждать продукты министерства, каждую деталь дизайна, спорить о том, как будет работать услуга или как будет выглядеть документ, или в каком порядке будут размещаться разделы на портале или мобильном приложении Дія и так далее.

Дія: напомню, как все начиналось

Наша работа над приложением Дія началась осенью 2019 года. Кстати, первая версия Дії была создана компанией EPAM, которая с осени 2019 почти до лета 2020 занималась разработкой Дії. Мы доверились их профессиональной команде и это дало нам возможность сфокусироваться именно на продукте и выпустить его в сжатые сроки. Но уже во время работы над паспортами с EPAM мы параллельно создавали Diia Company — первую украинскую государственную IT-компанию.

В состав Diia Company вошли мощные специалисты IT-рынка, которые горели и до сих пор горят продуктом. Этот продукт мы создаем вместе и это их чрезвычайно драйвит.

Board — еженедельное high-level совещание по Дії

Что касается менеджмента и совместной командной работы над продуктом, надо понимать, что сбрасывая презентации или макеты руководству просто на согласование, хороший продукт не сделаешь. Надо все много раз обсудить, сделать большое количество итераций. "Нравится министру" — не критерий, ведь это субъективная оценка, а у нас продукт для миллионов людей.

Собственно, осенью 2019 г. у нас появилась такая вещь, как борд — это еженедельная двухчасовая встреча с вице-премьер-министром, на которой мы обсуждаем конкретную тему или темы, касающиеся Дії.

Борд — это совещание из ключевых продуктов мобильного приложения и портала Дія и направлений, которые могут быть сопутствующими. Ключевая цель бордов — совместная работа над развитием Дії — документов, услуг, продуктов, процессов обмена данными, безопасности и тому подобное. На каждый борд есть одна или несколько тем для обсуждения, причем масштаб может быть разным — от интерфейса отдельного документа в приоритизации сфер, в которых будет развиваться Дія в ближайшие полгода. На бордах идет обсуждение и принятие решений по приоритетным реализации и выпуске продуктов. Например, обсуждаем услуги для ФЛП, запуск новых документов, функционал шеринга, этапы подписи цифровых документов и тому подобное. То есть такие концептуальные вещи, которые касаются операционной деятельности. Мы принимаем ключевое решение и фиксируем ключевое видение с какого-то конкретного вопроса, а дальше оно переходит в рабочую группу, которая уже занимается реализацией деталей.

Проекты, которые обсуждаются на бордах, можно условно разделить на две категории.

Первая — это долгосрочные проекты. Они включают много сложных этапов, в том числе почти всегда требуют внесения изменений или разработку новых нормативных актов, глобального совершенствования информационных систем, с которыми мы взаимодействуем, и значительных усилий по дальнейшему внедрению. Примером такого проекта является регистрация места проживания в Дії. По результатам такого борда всегда формируются задачи на следующий и так до финала, когда услуга становится доступна, служба поддержки готова и так далее.

Вторая категория — это темы, которые не требуют дальнейшего обсуждения на следующих бордах. Например, если мы говорим о структуре интерфейса документа в приложении или флоу услуги доведен до идеала еще до борда, то хватает одной встречи. И в дальнейшем мы можем, как максимум, показать финальную версию.

Хочу отметить, что борд — это не классическое совещание или встреча, это больше похоже на шторминг. Но вместо сочинения идей на какую-либо тему, мы генерируем, обсуждаем все, что будет реализовано в Дії,— от стратегических вопросов к интерфейсам.

Кто участвует в борде?

Присутствующих на борде можно разделить на несколько категорий.

Самая первая категория, которая присутствует всегда, — ТОП-команда Дії. В команде Михаил Федоров, Алексей Вискуб (первый заместитель Министра), я, Евгений Горбачев (лид команды разработки) и Владимир Брусиловский (продакт-менеджер мобильного приложения Дія).

Вторая категория — коллеги по Минцифре, если темы борда касаются их направлений работы. Например, в вопросах, касающихся работы по внедрению Дії или развития команды поддержки и тому подобное.

Третья категория — коллеги из других министерств и органов власти. Дія — не вакуумный продукт. Все наши услуги связанные с данными, сервисами и системами, держателями которых является не Минцифра и не Дія, а именно другие ведомства. Например, водительские документы, штрафы или верификация — это МВД, паспорта — Государственная миграционная служба, а услуги для предпринимателей — это Министерство юстиции или налоговая. Поэтому когда на борде надо обсуждать вопросы, требовать изменений на их стороне — они присутствуют.

И четвертая категория — приглашенные гости, у которых есть успешный опыт создания собственных продуктов, или они являются очень мощными специалистами в своей сфере. У таких людей всегда есть собственный взгляд на наш продукт извне. Например, очень часто мы приглашаем одного из основателей Монобанка Олега Гороховского, поскольку у него довольно глубокое видение многих проектов. Он создал несомненно успешный продукт, и его видение тех вещей, которые мы можем предлагать, его аргументы за или против, всегда уместны.

Поэтому в зависимости от темы борда мы можем привлекать к нему других людей, мнение которых может иметь существенное влияние на тот продукт или на ту задачу, которую мы обсуждаем.

На борде мы можем обсуждать одну услугу или несколько, обсудить логику работы службы поддержки или потратить время, чтобы посмотреть на все итерации, как будут свайпаться документы — тем множество. Мы можем спорить, а можем наоборот — очень быстро соглашаться друг с другом. Но важно понимать, что спор на таком совещании не несет в себе негатива.

Например, я помню, как-то минут 40 спорил с Олегом Гороховским о том, где будет размещена фотография в цифровом паспорте. И даже несмотря на то, что на середине этих "дебатов" я понял, что аргументы Олега были убедительнее, чем мои, я спорил до последнего лишь с той целью, чтобы мы были уверены в том, что это будет правильное решение для продукта и людей, которые будут пользоваться Дією.

Также я и любой из присутствующих на борде могут спорить с... министром! Мы не можем позволить себе ориентироваться только на то, что субъективно нравится министру, его заместителю или мне — потому что так у нас получится продукт, который будет нравиться только одному из нас. А Дія — это продукт, который должен быть понятным и удобным для каждого человека.

Еще несколько примеров

В декабре у нас работала услуга "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам" с Дією — это именно о тех 8000 гривен для более 700 000 человек. Нам понадобилось два борда, чтобы детально проработать эту услугу и каждый шаг, который будет доступен человеку, какой обмен данными мы можем привлечь к поддержке этой услуги, чтобы уменьшить количество полей на экранах и как написать текст максимально понятно и коротко. Ведь концепция Дії как бренда заключается в простоте и человечности. Именно это и дает нам возможность создать по-настоящему классный продукт.

Также и услуги по отражению и уплате штрафов — во сколько кликов человек может оплатить штраф, как он узнает о штрафе, где совершил нарушение или какие приоритеты и акценты должны быть в данных по штрафу, чтобы человек сфокусировался на главном. И это еще не говоря о бета-тестировании перед официальными релизами.

Такой подход касается всей Дії — и портала, и мобильного приложения.

Поэтому прежде чем продукты будут представлены на Diia Summit, они проходят множество тестов на качество, доступность и удобство. Лишь внедрив онлайн-технологии на всех уровнях — от общенационального до бытового — мы изменим страну.