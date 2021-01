Инвестиционные итоги 2020 года: выход новых компаний на фондовый рынок, непрогнозируемость и рекорды

Вадим Анциферов, инвестор, сооснователь и CEO международных компаний GoMage и Sellbery

2020 год был уникален и непредсказуем с разных точек зрения, в том числе - в контексте инвестиционного рынка. Невозможно было предвидеть мартовский обвал акций очень многих компаний. Распродажи, невероятно высокие риски - никто не в состоянии был понять, что же будет происходить дальше. Те, кто вовремя рискнули, в большинстве оказались в выигрышной позиции, потому что они “нащупали дно”. Им оставалось только ждать, когда страх и паника перерастет в огромную прибыль.

Общие реалии рынка

Ралли рынка (устойчивый рост цен) в 2020 произошло в разгар катастрофической пандемии. Она унесла более 1,8 млн жизней за прошлый год, остановила многие бизнесы, некоторые полностью разрушила, отменила массовые путешествия и нанесла ущерб экономикам. В то же время триллионы долларов были направлены на спасение мировой экономики (особенно в США). Это, а также ультранизкие ставки подпитывали неуемные аппетиты жадных инвесторов.

2020-й стал звездным годом для фондового рынка Америки. Но возможности, которые он открыл, оказались применимы не для всех. Чтобы ими воспользоваться, нужно было иметь не просто опыт в инвестировании. Важную роль играли выдержка и вера, в то, что рынок не только восстановится, но и зафиксирует новые максимумы.

Продемонстрировать рыночные скачки можно очень просто. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в марте 2020 года опускался до 18.213,65 пунктов, а индекс S&P 500 до 2.191,86. Первый закрыл год с показателем в 30.421,14 пункта, а второй - с 3.756,07 соответственно.

IPO-бум

В 2020 году на рынке IPO (первичного размещения ценных бумаг на бирже) произошел настоящий бум. По данным Stock Analysis на 30 декабря, на биржи США вышли 480 компаний - в прошлом году таковых насчитывалось всего 233, то есть вдвое меньше.

По подсчетам Bloomberg, на американском рынке проводившие IPO компании привлекли почти $180 млрд. Вот одни из самых успешных примеров:

Snowflake (облачная компания по хранению данных), вышла на IPO 15 сентября, цена на 31 декабря - $281,4, рост составил 134,5%. Palantir (компания-разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций), вышла на IPO 30 сентября, цена на 31 декабря - $23,55, рост составил 214%. Airbnb (онлайн-площадка для аренды частного жилья по всему миру), вышла на IPO 9 декабря, цена на 31 декабря - $146,8, рост составил 116%. DoorDash (американская служба доставки еды), вышла на IPO 8 декабря, цена на 31 декабря - $142,75, рост составил 40%.

Уроки для инвесторов

Фондовый рынок не всегда отражает экономику

Когда акции достигли дна 23 марта и начали расти, многие инвесторы были в недоумении. Резко возросло число случаев COVID-19. Рестораны, магазины и театры закрылись, а миллионы американцев выстроились в очередь, чтобы подать заявление на пособие по безработице. Как мог рынок так хорошо работать, когда в мире все рушилось?

Дело в том, что фондовый рынок часто начинает восстанавливаться гораздо раньше, чем экономика. Во время финансового кризиса американские акции упали 9 марта 2009 года. Но, если фондовый рынок через какое-то время начал идти вверх, то прошло семь лет, чтобы уровень безработицы опустился ниже докризисного уровня.

В 2020 г. ситуация схожа. Акции на протяжении года сумели подняться до небывалых рекордов. Однако многие американские экономисты говорят, что не ожидают до 2023 г. полного восстановления рабочих мест, потерянные во время пандемии COVID-19.

Прогнозы - это всего лишь прогнозы и не более

Для прошлого года ведущие стратеги Уолл-стрит сделали прогноз и определили самый большой риск касательно рынков - ухудшение торговых отношений между США и Китаем. Но торговля практически полностью исчезла с радаров многих экспертов по управлению капиталом уже в начале 2020 года. Эта тема быстро сменилась опасениями по поводу пандемии и экономического спада.

По информации от The Wall Street Journal, эксперты также предсказывали “скромные” доходы S&P 500. К марту 2020 аналитики ведущих компаний по управлению капиталом BMO Capital Markets и Oppenheimer Asset Management заявили, что в связи со сложившейся ситуацией на рынке, пересматривают свои прогнозы до конца года. Другие сократили свои цели после весенней распродажи, только для того, чтобы поднять их снова после летнего ралли. Инвестбанк Goldman Sachs Group Inc. снизил свои показатели на конец года до 3000 в марте, затем подняла их до 3600 в августе и до 3700 в ноябре. Индекс закрыл год на отметке 3756,07.

Во время пандемии никто не может знать, как будут развиваться события, поэтому прогнозы попросту не работают.

Год технических гигантов и невероятных открытий

Именно так этот год весьма обосновано называет The Wall Street Journal.

В 2020-ом Tesla Inc. стала самым ценным автопроизводителем в мире. А Airbnb дебютировал на публичном рынке с оценкой выше, чем у Marriott International Inc., Hilton Worldwide Holdings Inc. и Hyatt Hotels Corp. вместе взятых.

Многие технологические компании несоразмерно выиграли от пандемии, которая заставила людей проводить больше времени дома и в интернете. Только пара примеров: Zoom Video Communications Inc. выросла за год на 396%, что примерно в 24 раза больше, чем прибыль S&P 500. А интернет-ритейлер Etsy Inc. добавил 302%.

Терпение, еще раз терпение

Иногда лучшая реакция на события - это отсутствие реакции. Часто новые вводные, непредвиденные реалии, которых в этом году было в разы больше стабильности, заставляют инвесторов включать панику, идти не в ту сторону и многое терять. К примеру, начиная с февраля, акции многих компаний за несколько дней могли падать на 10-20%. Что и говорить, если один из наиболее стабильных - индекс S&P 500 - в середине марта продемонстрировал такой полет вниз, которого не было с октября 1987 года - так называемого “черного понедельника”. Поддавшись панике, что дальше будет только хуже, инвесторы начали продавать акции значительно дешевле, чем покупали, уходя таким образом в значительный минус. Но дальше эти же акции начинали расти, иногда еще более стремительно, чем падали.

2020-й показал, что в любой ситуации важно руководствоваться, с одной стороны, опытом и знаниями, а с другой - гибкостью и интуицией. Опытный инвестор всегда имеет план, оценивает риски, может вовремя остановиться, быстро реагировать. Он может здраво оценить свой портфель - насколько он на данный момент несет риски и как диверсифицировать их.

После такого опыта и выводов прошлого года, 2021 год подтолкнет многих проснуться и посмотреть на вещи иначе. И это касается как фондового рынка, так и многих других экономических процессов.