Жизнь в парадигме "гражданской войны"

Виталий Сизов, аналитик ОО "Донецкий институт информации"

Конфликт с Россией продолжается уже больше 6-ти лет и все эти годы украинское правительство и представители общественных организаций на всех возможных платформах опровергают утверждения Кремля о том, что в Украине якобы идет гражданская война.

Фактов, раскрывающих природу конфликта на Донбассе много. Да и сама Россия признается, что оказывает помощь “восставшему Донбассу”. А президент России Владимир Путин обещает “адекватный ответ” в случае наступления украинской армии на Донецк и Луганск.

В различных объединениях бывших боевиков, которые действуют на территории России, как общественные организации и политические партии, состоят десятки тысяч россиян, это тоже так называемые “повстанцы”, ведь они воевали на стороне “восставших”.

Да и сами “повстанцы” на территории Донбасса вооружены российским оружием лучше, чем армии многих европейских государств, а вся экономика “восставших” районов полностью управляется Россией. К тому же, журналисты и наблюдатели СММ ОБСЕ то там то тут находят все новые подтверждения участия кадровых российских военных в боях на Донбассе, а некоторых из них даже брала в плен украинская армия.

Тем удивительнее, что некоторые украинские общественники и политики иногда вступают в конфликт с логикой, которая продиктована фактами. И голоса в поддержку российской картины войны в Украине звучат далеко не всегда от тех, кого принято называть “пророссийскими политиками” и “пророссийскими медиа”.

То там, то здесь в среде, которая считает себя патриотической, раздаются призывы о лишении избирательных прав граждан Украины или, по крайней мере, о лишении части гражданских прав оставшихся в Донецке и Луганске, после возвращения городов под контроль украинской власти. Новость о том, что в ряде прифронтовых районов не пройдут местные выборы в свое время вызвала восторг у части комментаторов. Официальная причина отмены их проведения - это невозможность обеспечить безопасность ( хотя президентские и парламентские провести удалось несколькими годами ранее), но радость от отмены выборов была не от того, что люди в прифронтовых районах будут в “безопасности”, а заключалась в том, что эти люди не смогут реализовать свое право на выборы, ведь “они могут проголосовать не за те партии”.

Это при том, что все партии участвующие в выборах, как бы к ним кто не относился, зарегистрированы украинским Минюстом, а значит вполне легальные. Кстати, выборы на большей части территории Донецкой области, там где они состоялись, не подтвердили опасения политических комментаторов - никакой тотальной победы “не тех партий” не случилось несмотря на их достаточно высокий результат.

Особое внимание в комментариях уделяется проблеме незаконной паспортизации на неподконтрольной территории. По информации российских органов власти, всего на Донбассе паспорта России получили уже более 250 тысяч человек. И снова раздаются призывы лишать этих людей украинского гражданства. Контекст ситуации особенно во внимание не принимается, ведь люди, которые получают паспорт - “коллаборанты” и “должны понести наказание”. Такую позицию, к счастью, пока не разделяют официальные органы власти, но какой будет позиция Кабмина в будущем прогнозировать сложно.

Удивительно, но люди, отрицающие наличие в Украине гражданского вооруженного конфликта, предлагают решения характерные как раз для него. Очевидно же, что “лишение гражданства” или поражение в правах, применяются обычно авторитарными режимами к нелояльной части населения, что вызывают стойкое ощущение, что мы пребываем в состоянии внутреннего, а не международного конфликта.

Если против Украины используется внешняя вооруженная агрессия, то все украинские граждане по умолчанию, а тем более проживающие в зоне войны, являются жертвами этого конфликта, а не “сепаратистами”, решившими отделиться от страны. Пока обратное не будет доказано юридически в отношении каждого из них. Казалось бы простой и логический вывод, ведь коллективная ответственность предполагает существование коллективной вины, которой нет.

Рассуждения о том, что же делать с освобожденной территорий Донбасса уже давно стали отдельным жанром на украинском телевидение. Сотни экспертов и блогеров много лет обсуждают, кто из жителей неподконтрольных территорий должен понести ответственность, как должны управляться эти территории, как скоро у России закончатся деньги, чтобы финансировать свои прокси организации. Ветвь данного жанра - это обсуждение “буксующих” переговоров, что сводится к пересказыванию личных перебранок между участниками.

Хроника переговоров давно напоминает желтые таблоиды и сводки светских мероприятий, а не отчеты о том что же сделано для урегулирования конфликта.

За пределами этих рассуждений в блогах и на ТВ остаются люди, украинские граждане, которые с начала весны не могут выехать из неподконтрольной территории. Почти все пропускные пункты сначала были закрыты из-за карантина, а потом их в одностороннем порядке не стали открывать представители ОРДЛО. Сейчас ограниченный пропуск людей осуществляется только на нескольких пропускных пунктах и чтобы пройти его необходимы действительно серьезные причины. Практически полная изоляция заставляет людей искать другие способы попасть на подконтрольную Украине территорию.

Единственный из них - незаконно пересечь неконтролируемый участок границы с Россией, а затем через ее территорию попасть в Украину. Только при въезде с граждан Украины, украинские же пограничники могут взимать штраф в сумме 1700 гривен за “незаконное” пересечение границы. Если едет большая семья, то это очевидно уже организованное нарушение границы группой лиц по предварительному сговору.

Как будто и нет войны, нет и оккупации, нет и произвола самопровозглашенных властей.

То, что по другому на подконтрольную территорию не попасть, чиновники знают уже больше полугода, что не мешает сохранять угрозу штрафа для граждан Украины за то, что те пытаются попасть в свою же страну. На фоне дебатов вокруг формул решения конфликта и “что мы будем делать потом”, судьбы обычных граждан не различаются. Да и “потом” без решения конкретных задач может так и наступить..

Украинец из Донецка ощущает себя униженным, столкнувшись с бюрократической системой своей страны, которая видит в нем нарушителя. Нередко чиновники так и отвечают, что “закон один для всех”, намекая на то, что ничего в отношении людей из зоны войны не изменится. Как будто они в тех условиях, что мы здесь в Киеве или во Львове.

Пока что Украина встречает своих граждан либо штрафом, либо коррупцией. Для тысяч украинцев - это и есть настоящее лицо государство, а не то, которое показывают в роликах об успехе реформ в вагоне поезда “Интерсити”.

Время идет, и да, действительно, там уже раздали много паспортов другого государства, в то время как выдача украинских документов ограничена из-за невозможности посетить центр оказания административных услуг из-за введенных ограничений самопровозглашенными властями. Так понемногу заявления о “гражданской войне” могут стать реальностью, если государство разочарует своих же граждан и вместо руки помощи, будет и дальше, если не протягивать руку в их карманы, то одобрительно наблюдать, как это делают другие.

За последний год украинская власть оборудовала несколько новых пропускных пунктов, построила прекрасный центр оказания административных услуг для жителей неподконтрольных территорий на КПВВ Счастье, но пока людей не начнут пропускать через эти пункты, они их не увидят и не воспользуются ими, все эти улучшения для людей существуют только в медиа.

Также и другие шаги навстречу людям останутся только в виртуальной реальности медиа. Например, упрощенная процедура поступления в университеты, ведь для того, чтобы начать в них учиться, на подконтрольную территорию надо для начала приехать. Не говоря уже о том, что если ты молодой человек, то надо иметь волю и желание не поддаваться навязываниям местных медиа прокси группировок с одной стороны и обесценивающим установкам той части украинского общества, которое подвержено стереотипам относительно людей, оставшихся в неподконтрольных районах. Особенно когда эти два противоположных лагеря, действующие по разные стороны линии соприкосновения в унисон рассказывают о “непреодолимой пропасти” между гражданами одной страны.