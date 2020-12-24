Кейс ЗТМК: госчиновники против частного инвестора

Владимик Сивак, директор ЗТМК с 2010 по 2020 год

С большим интересом прочитал авторскую колонку Дениса Кудина, заместителя главы Фонда государственного имущества Украины, в которой он обвинил частного инвестора и предыдущий прежний менеджмент Запорожского титано-магниевого комбината в нынешнем катастрофическом положении предприятия.

Напомню, что уже 7 месяцев ЗТМК находится под прямым управлением менеджеров Фонда госимущества, имея в распоряжении все необходимые ресурсы для восстановления нормальной работы. Но почему-то обещанного чиновниками развития не происходит. Напротив, стратегический комбинат погружается в хаос.

Почему так произошло? Чиновник, естественно, недоговаривает. Поэтому представленную аудитории одностороннюю картину придется дополнять.

Начнем с того, что любое беззаконие порождает еще большее беззаконие и произвол. В конце мая 2020 года Фонд госимущества незаконно сместил меня с занимаемой должности генерального директора ЗТМК и назначил временно исполняющего обязанности гендиректора комбината Сергея Лубенникова. Эти кадровые рокировки произошли на фальшивом внеочередном собрании акционеров ООО «ЗТМК», на котором в разгар карантинных ограничений не могли присутствовать представители частного инвестора комбината – компании Tolexis Trading Limited. Решение было принято фактически на коленке, не по месту расположения ООО «ЗТМК», с грубейшими нарушениями, среди которых – постоянные переносы так называемого собрания акционеров с даты на дату.

Поэтому искать причины нынешних бед предприятия стоит не в предыдущем менеджменте, который вплоть до 2019 года, несмотря на тарифный прессинг, уголовные дела и саботаж всех стратегических решений со стороны ФГИ, удерживал комбинат на плаву, сохранял трудовой коллектив, бесперебойно платил зарплаты и обеспечивал дивиденды государству, а в беззаконии, которое устроили государственные чиновники вокруг ЗТМК.

Поэтому с господином заместителем главы ФГИ я согласен лишь в одном – в том, что ситуация с ЗТМК действительно является показательной. Она показывает, к чему могут приводить незаконные решения, игнорирование прав частных инвесторов, кулуарные назначения руководителей на сложные стратегические предприятия в обход предписанных законом процедур.

Итак, чиновник начинает повествование с 2013 года, когда правительство Украины передало 49% акций ООО «ЗТМК» частному инвестору, а именно компании Tolexis Trading Limited, входящей в Group DF. Инвестор обязался провести модернизацию комбината стоимостью 110 млн долларов, что позволило бы вывести комбинат на совершенно новый уровень на мировом титановом рынке, увеличить производство в два раза и начать выпускать, помимо губки, готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

«Но реальность такова, что сегодня предприятие находится в разы худшем техническом состоянии, чем 7 лет назад», - пишет Кудин. И я с ним абсолютно согласен, с поправкой на то, что мы действительно говорим про сегодня, когда на комбинате семь месяцев уже похозяйничал «государственный менеджмент».

«Эффективные менеджеры»

Я хочу напомнить, что нынешний директор ЗТМК Сергей Лубенников – человек, о котором ничего неизвестно даже непосредственному начальнику господина Кудина Дмитрию Сенниченко. В одном из своих интервью глава ФГИ, отвечая на вопросы журналистов о ситуации на ЗТМК, признавался, что не знает откуда взялся человек, которому Фонд госимущества доверил управление таким предприятием!

Не удивительно, что за последние полгода уволены 900 работников (треть персонала комбината), продукция продается через странные компании-прокладки и даже… адвокатские объединения, новый менеджмент предпринимает попытки нецелевого использования средств со счетов предприятия. 3 сентября 2020 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту покушения новоназначенного руководства ООО «ЗТМК», совершенного в сговоре с должностными лицами ФГИУ, на растрату денежных средств, внесенных инвестором на реконструкцию предприятия. Я также неоднократно сообщал, что назначенный ФГИУ врио гендиректора ЗТМК Сергей Лубенников заключал непрямые договора и реализовывал продукцию комбината в диапазоне 3 тысяч долларов за тонну, при ее рыночной стоимости на тот момент в два раза выше – порядка 6 тысяч долларов за тонну, чем причинил прямые убытки как комбинату, так и его участникам.

Нынешний менеджмент реализовал финансовую схему, при которой готовую продукцию отпускал комбинат, но денежные средства за эту продукцию поступали на счета связанного с комбинатом адвокатского объединения, которое в дальнейшем распоряжалось денежными средствами комната, получая за это комиссию в процентном соотношении. Такое коммерческое представительство не является целью адвокатского объединения. Цинизм этой ситуации в том, что работники комбината в это время не получали заработную плату, т.к. на счета комбината денежные средства фактически не поступали.

Я очень внимательно слежу за процессами, которые сейчас происходят на ЗТМК. И знаю о предприятии всё намного лучше, чем любой сидящий в Киеве клерк. За последние полгода была полностью разрушена программа обеспечения качества при производстве продукции, а от этого напрямую зависит доступ к рынкам сбыта, желание крупных покупателей покупать продукцию ЗТМК. На производстве игнорируются технологические требования, базовые требования к безопасности, гибнут люди. По этому поводу также уже есть уголовные дела.

С нового года ЗТМК расторгает договор с МЧС на охрану ЗТМК из-за долгов на сумму более 6 миллионов. Это значит, что в случае чрезвычайных ситуаций заниматься их ликвидацией на предприятии будет некому…

Напоминаю, все перечисленные мной процессы – это новшества нового менеджмента, к которым ни я, ни частный акционер ООО «ЗТМК», не имеют никакого отношения.

Мне известно, что на запросы со стороны частного инвестора о состоянии дел на комбинате чиновники ФГИ не отвечают. На одном из последних общих собраний акционеров вопрос об отчете о состоянии дел комбината был заблокирован ФГИУ. Видимо, проще говорить о «папередниках», а не о «современниках».

Что дал частный инвестор

Но вернемся еще раз в 2013 год. Вот еще один факт, который господин Кудин решил умолчать. Если бы в 2013 году Group DF не инвестировала в ЗТМК, и частный инвестор всерьез не занялся всеми проблемами комбината – завода бы уже не существовало. Я абсолютно ответственно об этом заявляю. В начале уходящего десятилетия комбинат не имел финансирования, он был в долгах. Задолженность по зарплате составляла порядка 6 месяцев, были астрономические долги перед Пенсионным фондом.

С приходом инвестора ЗТМК начал активно восстанавливаться, у комбината появилась стратегия. На предприятии была сформирована сильная команда, отлажены многие процессы, проведена реконструкция производственных мощностей, построен солевой хлоратор, проведена сертификация у крупных покупаетелей.

Титан – высокотехнологичный метал, используемый в авиа- и ракетостроении, и его качество и сертификация по международным стандартам – важнейшее условие при заключении контрактов. Именно частный акционер помог внедрить необходимые стандарты, обеспечивших высокое качество продукции. Комбинат провел сертификацию продукции в соответствии с международными стандартами, получил сертификаты качества Bureau Veritas, что открыло для него глобальные рынки сбыта.

Именно благодаря частному инвестору ЗТМК начал получать сертификацию больших покупателей, пошел в более глубокий передел – слитки и сплавы. При этом на комбинате был сохранен трудовой коллектив, регулярно выплачивалась заработная плата, комбинат являлся одним из градообразующих предприятий для региона.

Но, судя по позиции заместителя главы ФГИ, у чиновников имеется другая стратегия. Понимая бесперспективность и незаконность борьбы с частным акционером, они решили изобрести ноу-хау, и вообще аннулировать создание ООО «ЗТМК». Сделать вид, что частного инвестора ЗТМК никогда и не существовало, а сам комбинат является обычным государственным предприятием, которое можно продолжать разваливать, и в итоге – отдать за бесценок в какие-то правильные руки. И главное – нет существующего частного акционера – нет и проблем. Никто не мешает.

Возможно, это и кажется кому-то гениальным решением, но так не будет. Если понадобятся даже годы на то, чтобы разрушить этот план, то значит так тому и быть. Но незаконные решения воплощены в жизнь не будут.

Кто сорвал модернизацию ЗТМК?

А теперь пару слов о модернизации и деньгах на неё. В рамках договора с ФГИУ о создании ООО «ЗТМК» инвестор внес две суммы. 177 млн грн. (около 20 млн долларов по курсу 2013 года) – на модернизацию, и 719 млн грн. (около 90 млн долларов) – на пополнение оборотных средств предприятия.

Господин Кудин пишет: «Модернизация не проведена». Но это полуправда. А правда, без полутонов, состоит в том, что частный инвестор и прежний менеджмент ЗТМК делали все необходимое, чтобы провести модернизацию, но все эти попытки блокировал Фонд госимущества.

Как уже говорилось, 177 млн грн. на модернизацию инвестор, как и обещал, выделил. Оставалось лишь распорядиться ими.

К моменту окончания процесса приватизации ситуация для ЗТМК на рынке коренным образом изменилась (шел 2014 год), и первоначальная стратегия модернизации требовала корректировок. Это абсолютно нормальная ситуация в бизнесе. Любая инвестпрограмма в бизнесе – это живой и нормальный процесс, требующий корректировок, если внешние условия рынка меняются. В 2014 условия рынка изменились кардинально. Это напрямую повлияло на возможность выполнить заявленный план модернизации.

Программа модернизации предусматривала увеличение мощностей по производству шлака до 150 тысяч тонн, строительство солевого хлоратора и проект по увеличению производства губчатого титана до 20 тысяч тонн в год. Модернизация должна была проходить именно в такой последовательности. Специалисты комбината разработали технико-экономическое обоснование проекта, провели наработки, определили территорию для строительства, инвестор перечислил все полагающиеся деньги – все было готово к подписанию договоров с подрядчиками и строительству новых мощностей в рамках плана модернизации.

Но возникла одна проблема. Вся программа модернизации просчитывалась в 2012 году с учетом ситуации на титановом рынке на тот период. События 2014 года полностью изменили конъюнктуру рынка – придерживаться прежней стратегии было невозможно. И не логично, с точки здравой бизнес логики. Реализация программы в том виде, в котором она была прописана, уничтожила бы предприятие и привела к банкротству.

Например, первоочередным направлением в рамках программы было наращивание производства шлака, на это делалась ставка. Причина проста – в 2012 году шлак был прибыльным продуктом. Основным рынком сбыта для ЗТМК традиционно являлась РФ и в меньшей степени Казахстан. В 2014 году крупнейший рынок сбыта для нас закрылся из-за санкций. Зачем предприятию наращивать объем производства продукции, которую бы мы не смогли продать? Продукции, которая бы оседала на складах, накапливая убытки предприятия.

Поэтому господин Кудин, говоря о нереализованной модернизации по изначальному плану, на самом деле упускает ключевую деталь – эту программу в 2014 году реализовывать было нельзя. Это было бы осознанным преступлением. Этим подход людей, понимающих рынок, и отличается от подхода госчиновников, которые вообще не понимают предмет обсуждения.

Вполне логично, что уже в 2014-2015 годах мной, как генеральным директором, совместно со специалистами комбината, было предложено перенаправить усилия на рост производства титановой губки, что повысило бы прибыльность предприятия в разы, от чего выиграли бы оба акционера – и государство, и частный инвестор.

Все эти предложения и расчеты содержались в новом плане модернизации, но его заблокировало ФГИ. Без воли мажоритарного акционера, владеющего 51% акций, обновленную программу утвердить не удалось. И это единственная причина, почему модернизация ЗТМК не была проведена на запланированном уровне.

Считаю, что без внимательного анализа моих предложений по изменению инвестиционной программы, разработанных по итогам 2014 года, ситуацию вокруг ЗТМК анализировать вообще бессмысленно. Мы дали государству в лице Фонда госимущества очень четкий диагноз изменений на глобальном титановом рынке, изменившихся условий внутри Украины, описали все риски, и предложили четкий план действий в этих изменившихся условиях. Но Фонд государственного имущества предпочел проигнорировать эти предложения.

20 миллионов долларов по курсу 2013 года, которые зашли на предприятие от инвестора, сегодня продолжают лежать на депозитных счетах ЗТМК. Сейчас новое руководство, назначенное ФГИУ, пытается получить доступ к этим деньгам и потратить их на другие, не связанные с модернизацией цели.

Правда про электроэнергию и долги

Но вернемся еще раз к тезисам господина Кудина. Он пишет в колонке: «Накоплены миллиардные долги перед государственным облэнерго». Но давайте восстановим цепь приведших к этому событий.

ЗТМК – энергоемкое предприятие, электроэнергия занимает порядка 40% в себестоимости конечной продукции. Непомерная цена на электроэнергию и большие затраты на электроэнергию всегда были главной болевой точкой предприятия. На тот момент, когда я возглавил ЗТМК в 2013 году, на заводе висел более чем полумиллиардный долг за электроэнергию. Но сейчас в ФГИ об этом не говорят. Это невыгодно.

Тем не менее, нам удалось выйти на необходимый объем производства и комбинат оставался прибыльным вплоть до 2018 года. С 2013 по 2018 год, в следствии достаточно бездумных изменений на рынке электроэнергии, цена на электроэнергию для предприятия выросла более чем в два раза.

У ЗТМК цена оказалась наиболее высокой среди всех производителей титана, действующих на глобальных рынках. Например, в Казахстане, который является основным конкурентом Украины, стоимость э/э для титановой промышленности ниже на 60%, в России – на 50%, в Японии, Китае и Соединенных штатах Америки – на 20-30%.

По идее, что должен был сделать ключевой акционер предприятия в лице ФГИ в этом случае? Правильно – поднять вопрос перед менеджментом и другими участниками ООО – чем можно помочь в сложившейся ситуации, чтобы предприятие оставалось в плюсе?

Этого, конечно же, сделано не было. Но менеджмент ЗТМК постоянно обращался к ФГИ, как мажоритарному акционеру, к Кабинету министров Украины, с призывами дать такому уникальному комбинату как ЗТМК прямой доступ к дешевой атомной электроэнергии. Хотя бы как временную антикризисную меру. Ну не может ведь государство отдать на верную смерть актив, где оно само является главным акционером.

Оказывается, и такое возможно. О проблеме был хорошо проинформирован даже тогдашний премьер Гончарук, я с ним лично общался в Запорожье. Однако не было сделано ни единого шага, чтобы помочь ЗТМК.

Более года мы предупреждали все стороны процесса, и в первую очередь мажоритарного акционера – ФГИ, что ситуация с электроэнергией закончится для ЗТМК долгами, и предлагали четкий понятный рецепт, как этого избежать.

Но и это не все. Государство, обладая 51%, не только самоустранилось от управления, но и блокировало очень важные решения, которые могли решить проблему этих долгов.

Я с большим трудом согласовал проект мирового соглашения с поставщиками электроэнергии. Мы договорились о реструктуризации долгов на 10 лет. В сложившихся условиях это была важная промежуточная победа. Но государство вновь все заблокировало – ФГИУ не являлся на собрание акционеров, и решение о реструктуризации долгов не было утверждено собранием учредителей.

В сухом остатке

С начала 2020 года попытки сместить меня с должности гендиректора ЗТМК резко активизировались. Не говоря уже про инициированные против меня уголовные дела со стороны САП и НАБУ. Интересно, что чиновники Фонда госимущества даже не скрывают и прямо признают, что в вопросе выдавливания с ЗТМК частного акционера они действуют в связке с САП и НАБУ. Замглавы ФГИ Кудин в очередной раз подтверждает, что в процессе реализации находится некий план, где между ФГИ и силовыми структурами четко расписаны роли, но вся машина работает на единый результат.

Сегодня ФГИ перекладывает ответственность за нынешнюю ситуацию на ЗТМК, после того, как там последние семь месяцев похозяйничала команда мародеров, на частного акционера и бывший менеджмент. Стратегия понятна. Но обманывать общество, премьера и руководство страны не получится. На каждую ложь мы будем отвечать аргументами. На каждую клевету мы будем отвечать разъяснениями. И конечно же – суды. Закон на нашей стороне. А поэтому каждое незаконное действие чиновников будет моментально оспариваться.

Ситуация, сложившаяся сегодня на ЗТМК – без натяжек, катастрофическая. Очевидно, что предприятие остро нуждается в грамотно составленном плане оздоровления, однако, к сожалению, составить и реализовать такой план на данный момент на предприятии некому. У менеджеров, которых Фонд госимущества прислал управлять ЗТМК, нет необходимых компетенций и экспертиз для внедрения и реализации стратегии, даже если представить себе, что она где-то в засекреченном виде у ФГИ есть.

Сами чиновники ФГИ, как следует из колонки господина Кудина, даже не знают, почему в 2014 году нельзя было невозможно реализовать план модернизации, созданный исходя из реалий довоенного времени.

Мы не знаем кто такой господин Лубенников, какой у него профессиональный опыт управленца, хозяйственника. Журналисты не знают кто это такой. Этого не знает никто. Даже глава Фонда госимущества. Поэтому поверить в способность этого директора и его команды эффективно реализовать любую стратегию, очень тяжело.

Всё, что сейчас происходит вокруг ЗТМК, уничтожает его инвестиционную привлекательность, а не улучшает. Рассыпается уникальный коллектив специалистов, которых уже не собрать в том виде, в котором он работал еще год назад. Украина теряет позиции на мировом титановом рынке, и уже практически выпала из клуба мировых титановых держав, в котором до последнего времени держалась именно благодаря слаженной работе всех звеньев и цепочек на ЗТМК.

Меня часто спрашивают о кукловодах этого процесса. Я, в отличие от чиновников ФГИ, не привык бросаться пустыми заявлениями, которые не подкреплены реальными фактами и доказательствами. Понимание есть. Но его я оставлю пока при себе. А вот исполнителей этого плана видно очень хорошо. Они публичны и они на виду. Пускай не забывают об этом, когда делают каждый свой незаконный шаг.