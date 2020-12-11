Украина строит свое изумрудное законодательство

Юлия Овчинникова, народный депутат, "Слуга народа"

04 декабря 2020 года мы зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект «Про территории Изумрудной сети» (№ 4461). Проект Закона подписали 59 депутатов со всех фракций парламента. Основная цель законопроекта – обеспечение сохранности типов природных местообитаний видов природной фауны и флоры, подлежащих особой охране для выполнения положений Директивы о местообитаниях.

Что такое Изумрудная сеть?

Изумрудная сеть (сеть Эмеральд, Emerald Network) - это общеевропейская сеть особо ценных природных территорий для сохранения редких видов флоры и фауны и типов природных местообитаний, охраняемых на европейском уровне.

Сеть Эмеральд проектируется в государствах, которые являются сторонами Бернской конвенции (всего 50 государств и Европейский Союз), в странах Европейского Союза. Для реализации Бернской конвенции создается сеть NATURA 2000, которая проектируется по аналогичным принципам, что и Изумрудная сеть, но использует юридические и финансовые инструменты ЕС. В рамках ЕС и Совета Европы формирование Изумрудной сети является основой всей природоохранной работы. Поэтому разработка и внедрение Изумрудной сети – это и есть наша евроинтеграция в сфере охраны природы.

В состав Изумрудной сети входят территории, являющиеся действительно ценными для видов и местообитаний, которые важны для всей Европы. Это очень рациональный подход, ведь только на международном уровне можно дать реальную оценку видов и территорий, нуждающихся в охране в первую очередь. Содержание нового для Украины «изумрудного» статуса территорий заключается в том, что новая хозяйственная деятельность, если такую кто-то запланирует на изумрудных территориях, должна будет проходить специальную процедуру оценки - не вредить она тем видам и местообитаниям, для которых создана каждая конкретная территория. Очень прозрачно, объективно и профессионально. Именно такие стандарты являются приоритетными в природоохранном европейском законодательстве. В будущем, после вхождения Украины в ЕС, пользователи земельных участков получают доступ к финансовым инструментам ЕС, используемые для сохранения и развития территорий, входящих в сеть NATURA 2000.

Состояние формирования Изумрудной сети в Украине

Украинский перечень территорий Изумрудной сети состоит из 377 территорий общей площадью около 8 млн. га. Эта сеть не является полной и нуждается в расширении в части поиска новых территорий для сохранения отдельных видов и природных местообитаний, для которых на биогеографических семинарах Бернской конвенции определены недостаточный уровень представленности в сети предложенных природоохранных территорий. Примером такого вида является гвоздика аиста (Dianthus hypanicus) - это эндемик Украины; Бернской конвенцией оценено, что сеть для него требует существенной доработки. При этом основная часть популяций вида может исчезнуть уже в ближайшее время из-за поднятия уровня воды в Александровском водохранилище Южноукраинского энергокомплекса до отметки 20,7 м.

Что предусматривается законопроектом

• изменение подхода к управлению природоохранной территорией с «охраны» территории к «сохранения отдельных природных местообитаний и природной фауны и флоры» путем планирования и реализации мероприятий, необходимых для поддержания или восстановления природных местообитаний и популяций видов природной флоры и фауны в благоприятном статусе сохранения;

• установление четких критериев отбора территорий Изумрудной сети и определения перечней видов флоры и фауны, типов природных местообитаний, для которых определяются территории Изумрудной сети;

• функционирование Национального реестра территорий Изумрудной сети и системы мониторинга статуса сохранения типов природных местообитаний и видов природной флоры и фауны;

• разработка планов управления территориями Изумрудной сети, включающие меры по сохранению каждого приоритетного вида флоры и фауны и природного местообитания;

• внедрение механизма оценки воздействия на территорию Изумрудной сети;

• создание центрального органа исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере охраны и использования природно-заповедного фонда, экологической и Изумрудной сети, сохранение биоразнообразия.

Украина строит собственное изумрудное законодательство, чего не делали другие государства, будучи странами членами ЕС, которые сразу ориентировались на нормы ЕС. Изумрудная сеть является отраслью, в которой Украина в последние годы стала европейским лидером. Эта работа ведется во многом усилиями экспертов общественных организаций. В частности, к этим работам присоединились более 100 профессиональных биологов, эксперты ОО «Украинский природоохранная группа» и МБО «Экология-Право-Человек». В то же время именно эта работа на европейском уровне показала, что много функций государства могут быть осуществлены силами экспертов общественных организаций.

Спасибо искренне всем экспертам, которые на разных этапах присоединились к подготовке этой законодательной инициативы. В частности Олегу Бондаренко - председателю комитета по вопросам экологической политики и природопользования, Роману Абрамовскому - Министру охраны окружающей среды и природных ресурсов, Александру Краснолуцскому - заместителю Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов, Роману Шахматенко - заместителю Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов, Анастасии Драпалюк - начальнику отдела по вопросам охраны и использования природно-заповедного фонда, ведения государственного кадастра департамента природно-заповедного фонда Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Петру Тестову - советнику Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Елене Кравченко - главе и всей команде Международной благотворительной организации «Екология-Право-Человек», Алексею Василюку и всей команде ОО «Украинский природоохранная группа», Дмитрию Скрыльникову - адвокату, председателю ОО «Бюро экологических расследований», Екатерине Борисенко - ОО «Украинский природоохранная группа», Анне Куземко - доктору биологических наук, ведущему научному сотруднику Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины, Василию Костюшину - кандидату биологических наук, заведующему отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, Наталье Богдан - помощнику-консультанту народного депутата Украины, Наталье Мовчан - помощнику-консультанту народного депутата Украины и всем членам рабочей группы при комитете по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины.