Колонки

11:47 10.12.2020

Автор: ВАДИМ АНЦИФЕРОВ

Tesla, Facebook, Microsoft и Visa на украинском фондовом рынке: что изменит приход гигантов?

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Tesla, Facebook, Microsoft и Visa на украинском фондовом рынке: что изменит приход гигантов?

Вадим Анциферов, инвестор, сооснователь и CEO международных компаний GoMage и Sellbery

 

 В Украине есть фондовый рынок, но это не точно. Скорее он работает лишь формально. Да, на нем проходят некие операции, продают и покупают отдельные акции, хотя в основном торгуют ОВГЗ. И при этом всем весной прошлого года на нем стали доступны для торгов акции Apple.  А 8 декабря, по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), список пополнили акции компаний Tesla, Facebook, Netflix, Microsoft, AMD и Visa, а также фонда Invesco QQQ Trust SM. Есть ли смысл приводить на наш весьма скромный рынок таких гигантов? На самом деле, да.  

Украинский рынок сейчас

НКЦБФР в своих отчетах предоставляет статистику работы рынка. Согласно последним документам, по результатам торгов, проходивших на рынке на протяжении января-октября 2020 года, общий объем биржевых контрактов с ценными бумагами составил 258,86 млрд грн. В сравнении с этим же периодом  2019-го года показатель увеличился, но лишь на 1,52%. Пик торговли, если его таковым можно назвать, был в марте этого года и выразился суммой контрактов почти на 42 млрд грн. 

Наибольший объем торгов за 10 месяцев 2020 года касался операций с ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа Украины) -  253,69 млрд грн или 98% от общего объема биржевых контрактов. А вот на торги акциями ушло только 543 млн грн. Отдельно на операции по акциям иностранных эмитентов пришлось всего 6 млн грн.  Числа говорят сами за себя и без лишних слов описывают ситуацию на украинском фондовом рынке, особенно в вопросе торговли акциями компаний. 

В целом нынче акции только нескольких десятков компаний можно купить на украинском фондовом рынке. На деле же торгуются единицы. Причем среди доступных есть несколько иностранных эмитентов: уже упомянутый выше Apple Inc., также Freedom Holding Corp, Ukrproduct Group Ltd и другие. И теперь список станет более внушительным.

Но сможет ли это каким-то образом повлиять на сам рынок, станет ли стимулом для его становления в Украине? 

Какие изменения принесут с собой на рынок западные гиганты?

Только месяц назад Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил амбитную цель - на протяжении трех лет создать в Украине цивилизованный, а главное - работающий фондовый рынок. И дело точно не за малым, а за очень многими важными и сложными вещами - от законодательства до определения внутренних правил игры на рынке. При этом барьеров тоже достаточно - коррупция, сложный бизнес-климат в стране, отсутствие культуры инвестирования в целом. И много недоверия ко всем финансовым институтам. 

Именно повысить уровень доверия к фондовому рынку, который по сути даже полноценно не работает, - задача со многими звездочками. И как раз выход на него таких игроков, как  Tesla или Facebook, Microsoft или Visa - способ сделать первый уверенный и громкий шаг в этом направлении. Бизнес, да и каждый человек, знает этих игроков рынка, им доверяют, их продукцией или услугами ежедневно пользуются миллионы людей в нашей стране. Репутация этих компаний - шанс повысить трастовость ко всему рынку. А еще - вызвать интерес, привлечь внимание массовых потребителей к культуре инвестирования.

Кроме этого, инвестиции в эти компании - это “инвестиции в доллар”, а не в гривну. Доллар - служит защитным активом, который может обезопасить украинского инвестора от девальвации.

Простой пример. Если есть выбор между акциями Apple и  “Мотор Сич”, во что быстрее возникнет желание и будет логичнее вложить средства? Когда в первом случае компания с именем, успешнейший мировой бренд, который все время растет и развивается, продается в долларах. А во втором - гривна и сомнительные перспективы. Выбор очевиден. 

Однозначно, рынок выиграет от того, что появится возможность торговать на нем акциями Tesla, Facebook, Netflix, Microsoft, AMD и Visa. Как и фонда Invesco QQQ Trust SM, который является одним старейших и наиболее успешных биржевых инвестиционных фондов на планете. 

Эти шаги - хороший способ популяризации самой идеи развития фондового рынка в нашей стране. Если появится спрос на акции, интерес, это поможет быстрее реформировать рынок, заводить на него новых и новых игроков. При таких условиях правительство будет вынуждено активнее включатся, принимать решения, а не только декларировать намерения.

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