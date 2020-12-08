Колонки

18:36 08.12.2020

Автор: ВЯЧЕСЛАВ КЛИМОВ

2020 год: вызовы, которые сделали нас сильнее

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2020 год: вызовы, которые сделали нас сильнее

Вячеслав Климов, совладелец компании "Новая почта"

 

Уходящий год вызвал во мне дежавю. Что-то подобное мы уже переживали в 2014 году. Тогда Украина тоже столкнулась со сложнейшими вызовами, и нужно было на них быстро отвечать. В очередной раз наше государство оказалось к этим вызовам не готово. И опять на помощь стране пришли украинские предприниматели, но сейчас вместо теплой одежды для наших военных мы начали закупать аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы для больниц, средства индивидуальной защиты и специальные защитные костюмы. Только Новая почта выделила на помощь украинским медикам в борьбе с коронавирусом 25 млн гривен, а суммарная помощь всего бизнеса исчислялась сотнями миллионов.

Мировой экономический кризис в 2020 году аналитики прогнозировали и ранее, только никто не мог предугадать, что он будет умножен еще и на коронакризис. Влияния этих мощных кризисных проявлений и их последствия на мировую экономику и даже на нашу повседневную жизнь мы еще даже в полной мере не ощутили.

В следующем году Новая почта отмечает 20 лет со дня основания. За эти годы компания уже прошла не один кризис. И всегда мы убеждались, что каждый кризис можно применить с пользой для себя и стать еще сильнее. Делюсь несколькими советами как справиться с вызовами кризиса.

Инвестиции в собственный бизнес сегодня – залог успеха завтра

Когда все в мире так неопределенно и неизвестно как будет развиваться ситуация дальше, единственная твердая валюта, в которую я и мой партнер верим – это наша компания. Вот и в этот раз мы не меняли своих инвестиционных планов на год, наоборот продолжали еще больше инвестировать. В людей – мы никого не сократили, ни на один день не задержали зарплату и всех обеспечили медстраховкой. В инфраструктуру – мы автоматизируем наши процессы, строим инновационные сортировочные терминалы и современные логистические депо одновременно в 20 городах, чтобы обрабатывать 300 млн посылок в год. В нашу сеть – сейчас у нас 7500 отделений по всей стране, из них именно в этом году мы открыли 1600. Мы строили, росли и расширялись, потому что знаем - кризис будет не всегда и какими мы из него выйдем зависит только от нас.

 

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