Химическая теплица

Владимир Лапа, советник президента Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" по вопросам лоббизма и рыночной аналитики; глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (2016-2019)

Дискуссия о дополнительных инструментах защиты от импорта минеральных удобрений продолжается в медийной плоскости. Предприятия группы ОСТХЕМ обжаловали решение насчет не введение квот на импорт минеральных удобрений в Окружном административном суде, а лоббисты отрасли рассказывают широкой общественности о протекционизме, который распространяется по просторам мирового экономического пространства.

Протекционизм действительно становится несколько более популярным на фоне экономической турбулентности, но все познается в сравнении. Итак, наши коллеги вспоминают по одному примеру из США, ЕС, Турции и отдельно - Польши. Правда в последнем случае скорее речь идет об экологической компонентной, чем о таможенно-тарифной.

Возникает логичный вопрос - а как на этом фоне выглядит Украина? Ответ удивит многих, кто не владеет ситуацией - мы даем фору всем другим странам вместе взятым.

График 1. Динамика цен на карбамид с учетом решений по ограничению импорта

Источник: ВАР

Так что с 2014 года в Украине было принято семь решений по ограничению импорта. В результате, например в 2019 году внутренняя цена на карбамид превышала экспорта цену на примерно 70 долларов за тонну. И это при том, что соотношение с ценами на газ (который является основным сырьем для производства азотных удобрений) также существенно изменилось в пользу производителей карбамида. Если посчитать эту экстра-маржу на объемы внутреннего производства азотных удобрений в 2019 году (4450000 тонн), химическая отрасль только в этом году получила за счет аграриев более 311 млн долларов США.

Логично предположить, что производители направили этот подарок от государства за счет фермеров на переоснащение производства. Проблема более чем актуальна - например, использование газа на одну тонну жидкого азота на отечественных предприятиях составляет 1,05 тыс. кубических метров и выше, в то время как конкуренты в ЕС и Штатах уже вышли на уровень 0,9-0,95 тыс. кубических метров , а передовые технологии, которые сейчас обсуждаются, обещают 0,7.

Видимо так оно и есть, просто мы не увидели информации о масштабных инвестициях в обновление производства в ленте новостей. Зато увидели желание подменить рост собственной эффективности введением дополнительных преференций со стороны государства в виде квот на импорт. Логично, что в таких условиях оно не было слишком результативным.

Но вопрос не только в количестве мероприятий протекционизма, но и в их качестве. Украина проиграла спор России в ВТО о введении антидемпинговых мер на аммиачную селитру. Итак сомнительна стратегия, протекционизм может подменить экономические реалии, также не работает. Что это было - коррупция или просто тотальная некомпетентность заявителей и чиновников - отдельный вопрос. Наши коллеги, лоббисты химической отрасли, декларируют нетерпимость к коррупции (как-то не очень предпочитая вспоминать обвинения в США бенефициару), а значит - выглядит так, что это второй вариант.

В 2012 году аграрные новости пестрели сообщениями о том, что Group DF запускает тепличный комплекс в с. Синьков Залещицкого района Тернопольской области с анонсированным общим объемом инвестиций 100 млн долларов. Тактика понятна - конвертировать доступ к газу в добавленную стоимость.

Правда после 2016 особых новостей о комплексе нет, та и до этого отличились преимущественно получением аграрных дотаций. Есть такая логика, когда без тепличных условий некомфортно. Нас и государство в очередной раз пытаются убедить, что это правильная логика.