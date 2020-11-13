Правление Байдена: что нужно знать бизнесу и к чему готовиться Украине

Вадим Анциферов, инвестор, сооснователь и CEO компаний GoMage и Sellbery

Вокруг победы Джозефа Байдена на выборах Президента США продолжаются горячие дискуссии, но, очевидно, уже можно задуматься, как при его правлении будет меняться Америка и мир в целом. США, ВВП которых составляет примерно 25% от мировой экономики, так или иначе будут задавать темп и ритм всей планете.

Какие рынки и отрасли интересны будущему Президенту, на что он будет делать ставки? О каких-то приоритетах Джо Байден заявил во время предвыборной кампании, что-то он декларирует на постоянной основе. Инвесторам, представителям бизнеса по всему миру важно понимать, что будет в фокусе внимания Байдена. От этого, в частности, будет зависеть, куда стоит инвестировать деньги и кто прямо или опосредственно получит поддержку из влиятельного овального кабинета.

Стоит отметить, что не все инициативы Джо Байдена будут поддержаны, ведь пока демократы лидируют только на выборах в палату представителей Конгресса. А вот контроль в Сенате - пока под вопросом, так как голоса разделились поровну. Но все же влияние нового Президента США на политику Америки и ее главные векторы развития будет определяющим.

Отрасли в фокусе Байдена

Средний класс и средний бизнес. Тут Штаты ждет “переворот” подхода. Если Дональд Трамп всячески поддерживал крупные корпорации и “упрощал” им жизнь, то Байден в противовес планирует повысить налоги на прибыль для большого бизнеса и домохозяйств с большими оборотами. Также он хочет перераспределить налоги для улучшения жизни простых американцев.

Байден - это Президент “для среднего класса”, и вся Америка в целом про это. Новый глава страны считает, что большие корпорации, в том числе транснациональные (Google, Amazon, Apple и другие), много зарабатывают, но отдают государству несоизмеримо мало. Однако стоит отметить, что как раз в данном вопросе желания и возможности Байдена могут пойти вразрез друг другу, ведь новую налоговую политику может не утвердить Конгресс.

Промышленность. Джо Байден выступает за то, чтобы увеличить федеральное финансирование программ поддержки отечественного производства. Соответственно, можно ожидать действий, направленных на стимулирование инвестиций в промышленные отрасли.

Зеленая энергетика и другие экологические инициативы. Байден намерен вернуть Штаты в Парижское соглашение по климату. Он будет ратовать за развитие в стране альтернативных видов энергии (солнечной, ветряной и прочих), за производство аккумуляторных батарей под разные потребности.

Электромобили. Это еще одна сфера интересов США, которая будет набирать обороты. Планируется введение контроля и ограничений относительно вредных выбросов автомобилей. В отечественном автопроме Байден планирует создать около 1 млн рабочих мест. А в развитие инфраструктуры для электромобилей - установку полумиллиона зарядных станций по всей стране - планируют вложить примерно 2 трлн долл. Это даст возможность минимизировать потребление нефти, сделать страну как более независимой, так и более экологичной.

IT и другие технологии. IT-гиганты ждут от Байдена затишья после бури, устроенной Трампом. Последний постоянно сетовал на цензуру в сети, направленную против него, пытался выяснить отношения из CEO разных IT-гигантов. При Байдене такого не будет. А также рынок не будет ограничен для профессионалов из других стран, что было ранее из-за миграционной политики Трампа.

В технологическом направлении продолжится “война” США и Китая за мировое господство. А поскольку рынок огромный, перспективный, с практически неограниченными возможностями и капиталом - проигрывать ни одна из сторон не намерена. По сути Байден не сойдет с того пути, что выбрал Трамп в этом направлении, ведь тут затрагивается вопрос и нацбезопасности, и финансов.

А вот общий подход к международной торговле новый Президент, скорее всего, будет менять. Позиция страны будет более сдержанной, лишенной провокаций и нацеленной на диалог.

Сельское хозяйство. Победа Байдена с большой вероятностью поднимет вопросы восстановления американского фермерского сектора после нескольких лет потрясений от Трампа.

Банки и финансовую индустрию ждет более жесткое регулирование, но это вопрос отложенный на будущее. Новый Президент, скорее всего, сосредоточится на аспекте финансовой защиты потребителей. Ожидается, что его администрация активизирует надзорную деятельность за кредиторами и сборщиков долгов.

Украинские надежды

Конечно, стоит отдельно остановится на вопросе отношений Украины и США при новом главе Белого Дома. Сейчас Украина находится в крайне сложном положении. Наша политика непредсказуема, нет стабильности, кризис судебной системы, ответственности политических лидеров, фонд борьбы с коронавирусом расходуется неразумно. Все это является стоп-фактором для потенциальных инвестиций в нашу страну, ведь бизнес любит планирование и соблюдение договоренностей. При этом у нас значимый дефицит бюджета, возможные проблемы с получением внешних займов, падение ВВП (по прогнозам МВФ - на 7,2% до конца года), снижение товарооборота за 10 месяцев 2020 года на 9%.

В таких условиях вопрос поддержки со стороны США - как политической, так и финансовой - стоит остро. В том же МВФ, на транши которого так рассчитывает Украина, Штаты имеют большое влияние.

Так что приход Байдена к власти - дает Украине надежду. Как минимум на способствование тому, чтоб наша страна получила разного рода поддержку на мировой арене. Но и Украине нужно для этого приложить усилия, а не дальше “тонуть” в коррупционных скандалах, которые сам Байден считает одним из самых больших “грузов” нашей страны.